И долгом буду тем

Под конец учебного года образовательные учреждения Орла накопили не менее 400 млн руб. долгов перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), поставщиками питания, а также охранными предприятиями. Для их погашения регион регулярно направляет муниципалитету субсидии, однако в ожидании поступления подавляющее большинство школ в очередной раз столкнулось с заморозкой счетов. Эксперты напоминают, что из-за дефицитного бюджета города учебным учреждениям ежегодно не хватает средств на исполнение обязательств.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Только за март в арбитражный суд Орловской области поступило не менее 200 исков от различных компаний к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования о взыскании задолженностей за оказанные услуги. По большей части этих дел уже приняты решения в пользу истцов. По информации управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла, просроченная задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями, поставщиками питания, а также охранными предприятиями муниципальных образовательных учреждений на начало апреля составляет 439,1 млн руб.

Из них на школы приходится 219,8 млн руб., на детские сады — 200,2 млн руб., а на учреждения дополнительного образования — 19,1 млн руб. Среди крупных долгов муниципалитет отметил задолженность перед АО «Квадра» — «Орловская генерация» (52,2 млн руб.), ПАО «Интер РАО» (47,7 млн руб.) и ОАО «Орелгортеплоэнерго» (43,2 млн руб.). Также о долге не менее 55 млн руб. заявило ООО «Орловский энергосбыт», а ООО «Газпром Межрегионгаз Орел» — о 17,3 млн руб.

В управлении образования отметили, что по состоянию на 1 апреля временно приостановлено движение денежных средств на лицевых счетах 110 из 129 орловских учебных учреждений.

Директор одной из школ, к которой был подан один из самых крупных исков, пояснила в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ситуация с регулярным накоплением долгов «давно стала привычной» и не влияет на учебный процесс, однако «создает серьезные неудобства в финансово-хозяйственной деятельности школы».

Отметим, что муниципальные учебные учреждения в Орле не впервые не находят средств на коммунальные платежи. Так, в 2018 году были заблокированы счета 41 детского сада из-за нехватки средств для уплаты налогов. В 2020-м перед началом учебного года уже около 120 школ и детсадов остались с заблокированными счетами из-за возбуждения исполнительных производств по долгам на 567,3 млн руб. в совокупности перед коммунальщиками и поставщиками питания. В 2022 году поставщики электроэнергии и тепла, а также обеспечивавшее безопасность в образовательных учреждениях охранное предприятие подали порядка 500 исков о взыскании долгов. Тогда речь шла об общей сумме задолженности около 70 млн руб.

Как правило, регион вмешивается в ситуацию, когда счета школ и детсадов оказываются заблокированными.

В городском управлении образования подчеркнули, что для частичного погашения просроченной кредиторской задолженности из облбюджета в конце 2024 года было выделено 561,1 млн руб.

В облправительстве «Ъ-Черноземье» пояснили, что «субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты своевременно и в полном объеме направляются муниципальным образованиям».

В областном совете тема долгов муниципальных образовательных учреждений поднималась многократно. Так, например, в апреле 2021 года депутаты регионального парламента заявляли о планах направить в Госдуму обращение по вопросу недопустимости приостановления операций по лицевым счетам отдельных муниципальных организаций социальной сферы. В 2024 году в связи с заморозкой счетов учебных учреждений вопрос вновь был поднят на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

Зампред орловского горсовета Сергей Швалов пояснил, что проблема возникает ежегодно и кроется в дефицитном бюджете города.

«Размер обязательств на миллиард в год превышает объем доходов, и город вынужден рассчитывать на дотации из области. Сейчас это неизбежно. Мы можем в бюджете изначально заложить необходимое финансирование, однако затем часть средств в течение года уходит на исполнение обязательных платежей — решений судов, надзорных органов, других неотложных задач. В данной ситуации могло бы помочь изменение межбюджетных отношений, если бы регион пошел на возврат части подоходного налога или другое перераспределение средств»,— пояснил господин Швалов.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что массовая подача исков в суд связана с попытками компаний-кредиторов ускорить получение средств. «Поставщики ресурсов прекрасно понимают ситуацию, но все равно подают иски. Размер требований прочих поставщиков и контрагентов, равно как и объем средств, которые получат эти учреждения из бюджета, им обычно неизвестен, а наличие просуженной задолженности позволяет им рассчитывать на то, что она будет погашена в первоочередном порядке»,— подчеркнул эксперт.

Как долги школ мешают ремонтным программам коммунальщиков (https://www.kommersant.ru/doc/)

На какую помощь от федерального центра рассчитывает Орловская область (https://www.kommersant.ru/doc/7587486)

Ульяна Ларионова