Уверенность в завтрашнем рабочем дне
Как в Черноземье предприятия реального сектора привлекают кадры из местных вузов
С 1 января 2025 года в России стартовал новый национальный проект — «Кадры». Он рассчитан до 2030 года, включает четыре федеральных проекта — «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». Первый из них посвящен трудоустройству недавних выпускников. Соответствующие мероприятия проводят и вузы Черноземья вместе с местными и федеральными компаниями. Расходы в большинстве случаев берут на себя работодатели-партнеры. Эксперты отмечают внедрение в компаниях макрорегиона программы адаптации новичков, что помогает снизить число увольнений спустя несколько недель или месяцев после трудоустройства.
Мероприятия по трудоустройству студентов воронежских вузов в основном нацелены на учащихся старших курсов, однако предполагают и участие первокурсников. Например, в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») действует модель раннего трудоустройства, в рамках которой студенты становятся сотрудниками компании с первого дня своей образовательной траектории. По мнению представителей вуза, это позволяет работодателям влиять на компетентностный уровень учащегося и обеспечивать его адаптацию после окончания вуза. Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) продолжает работу и с выпускниками вуза, благодаря чему, по данным учебного заведения, 70% молодых специалистов работают по профессии в среднем свыше пяти лет.
Кто финансирует кадровые мероприятия
Источники финансирования мероприятий можно разделить на две группы: средства образовательного учреждения и предприятия-партнера. В отдельных случаях деньги выделяются из федерального или регионального бюджета. Так, в Воронежской области благодаря федеральным грантам действуют две передовые инженерные школы (ПИШ) — «Агроген» в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра I (ВГАУ) и «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь» в Воронежском государственном университете (ВГУ). Третью в Черноземье ПИШ в рамках федерального проекта хотят открыть в Курской области. В конце 2024 года врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о возможности получить грант в 1 млрд руб. на эти цели в 2025-м.
ВГУИТ, по собственным данным, первым в регионе по своей инициативе запустил стратегический проект «Прогрессивные инженерные школы ВГУИТ» по аналогии с федеральным проектом «Передовые инженерные школы». Сейчас работают четыре ПИШ — «Молочные инновационные технологии» в партнерстве с ГК «Молвест» и ГК «Эконива», «Агропромышленные инновационные технологии» совместно с ГК «Агроэко», «Инновационные технологии производства продуктов питания» с 12 предприятиями сахарной, масложировой и спиртовой отраслей, «Химические инновационные технологии» в партнерстве с АО «Воронежсинтезкаучук» и ЗАО «АВС Фарбен». На обучение в ПИШ университета зачислены 103 студента, каждый из которых получает 1 тыс. руб. к стипендии от 17 партнеров.
Какие кадровые мероприятия действуют в макрорегионе
Одной из распространенных форм сотрудничества потенциальных работодателей и вузов можно назвать целевое обучение. По его условиям учебу студента оплачивает предприятие, а выпускник впоследствии обязан отработать на нем определенный договором срок. В Курской области на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) совместно с АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова», филиалом ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», ОБУ «Курскгражданпроект», УМВД по Курской области внедрены программы дуального обучения. Они предполагают одновременное поступление в вуз и трудоустройство на предприятие. Средняя стоимость подготовки одного студента ЮЗГУ по индивидуальной образовательной траектории составляет 150 тыс. руб. в год. Затраты покрываются как за счет целевых субсидий, так и за счет собственных средств предприятий.
В Курском государственном медицинском университете (КГМУ) с весеннего семестра учебного года 2023/24 совместно с ОАО «Фармстандарт-Лексредства» реализуется проект профессиональных стажировок. Между предприятием и студентом заключается договор, согласно которому выпускник должен два-три года отработать в компании. При этом во время стажировки учащиеся получают стипендию 20 тыс. руб. от предприятия. Первыми участниками проекта стали восемь выпускников фармацевтического и биотехнологического факультетов, трудоустроенных в «Фармстандарт-Лексредства».
ЮЗГУ также реализует инновационный проект «VR — путь к профессии», предусматривающий комплекс виртуальных экскурсий на ведущие предприятия области. Проект рассчитан не только на студентов, но и на школьников. В Липецкой области с 2024 года реализуется проект «Патронаж. Кадры» — это цифровая платформа для поиска работы, где каждый студент получает персонального консультанта.
Центр карьеры Липецкого педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (ЛГПУ) проводит ряд специальных игр с привлечением потенциальных работодателей, в том числе «VR-собеседование». Также для студентов вуза организуют психологические тренинги, например «Я на приеме у работодателя». Кроме того, ЛГПУ проводит конкурсы профессионального мастерства «Моя профессия — учитель» и «Абилимпикс» и помогает учащимся принимать участие в таких региональных и всероссийских конкурсах, как «Учитель года», «Флагманы образования», «Цифровой прорыв» и другие.
В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева (ОГУ) действует система выявления талантов и содействия трудоустройству выпускников, которую координирует Центр карьеры вуза. В 2024 году в 95 мероприятиях, проведенных совместно с 60 работодателями, приняли участие почти 4 тыс. студентов. В частности, Центр организовал посещение выставки индустриальных фотографий с рабочих мест региона «Глаза боятся — руки делают». Аналогичную работу проводит Центр карьеры на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ). Так, в начале и в конце учебного года в вузе организуется карьерный форум, который объединяет все промежуточные форматы взаимодействия между студентами и потенциальными работодателями.
Студентам Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) назначают стипендию имени Н.С. Артемова от АО «Завком», также в вузе действует стипендиальная программа АО «Пигмент». Победителям олимпиады по теоретической и строительной механике положена стипендия имени Е.Г. Потокова от ряда строительных компаний Тамбова. Мичуринский государственный аграрный университет (МичГАУ) в рамках содействия трудоустройству выпускников проводит курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей.
Кроме того, в вузах Черноземья организуют такие кадровые мероприятия, как ярмарки вакансий, презентации компаний в разных формах, дебаты, панельные дискуссии, деловые игры, квесты, тренинги, мастер-классы, обучающие интенсивы, очные экскурсии по предприятиям, дни открытых дверей компаний, встречи кадровых служб потенциальных работодателей со студентами.
Тренд на человекоцентричность
По данным аналитиков hh.ru, около 60% компаний в Черноземье ведут работу с молодежью, чаще всего — со студентами программ ВПО и СПО (60 и 50% соответственно). При этом каждая десятая организация начинает со школьников.
«В школы в своем большинстве идут те работодатели, которые видят, что студентов вузов и СПО по нужным им направлениям недостаточно и не все из них готовы в дальнейшем работать по специальности. Например, так поступают крупные аграрные компании в Черноземье, чтобы показать важность и привлекательность профессий агронома, ветеринара, комбайнера, технолога и др.»,— рассказала директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.
Аналитики hh.ru выяснили, что у каждого десятого жителя Черноземья есть опыт увольнения спустя несколько недель или пару месяцев работы в новой компании, в возрасте 18–24 лет — у каждого пятого.
Компании макрорегиона, реализующие программу адаптации новичков, отмечают снижение частоты увольнений. Об этом сообщили 65% работодателей. 60% увидели, что снизилось количество грубых ошибок у новичков, 47% — улучшение атмосферы в коллективе, 44% — сокращение «хаоса в работе».
«Сейчас установился очень важный тренд — человекоцентричность. Это не только лирика или дань моде, это экономически выгодно: если людям хорошо у нового работодателя, они остаются в компании на долгие годы, а значит, рабочие процессы не будут страдать из-за частых увольнений»,— заключила госпожа Качанова.