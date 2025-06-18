Уверенность в завтрашнем рабочем дне

С 1 января 2025 года в России стартовал новый национальный проект — «Кадры». Он рассчитан до 2030 года, включает четыре федеральных проекта — «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». Первый из них посвящен трудоустройству недавних выпускников. Соответствующие мероприятия проводят и вузы Черноземья вместе с местными и федеральными компаниями. Расходы в большинстве случаев берут на себя работодатели-партнеры. Эксперты отмечают внедрение в компаниях макрорегиона программы адаптации новичков, что помогает снизить число увольнений спустя несколько недель или месяцев после трудоустройства.

Нехватка кадров заставляет конкурировать за работника еще до того, как он покинет стены Alma mater

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мероприятия по трудоустройству студентов воронежских вузов в основном нацелены на учащихся старших курсов, однако предполагают и участие первокурсников. Например, в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») действует модель раннего трудоустройства, в рамках которой студенты становятся сотрудниками компании с первого дня своей образовательной траектории. По мнению представителей вуза, это позволяет работодателям влиять на компетентностный уровень учащегося и обеспечивать его адаптацию после окончания вуза. Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) продолжает работу и с выпускниками вуза, благодаря чему, по данным учебного заведения, 70% молодых специалистов работают по профессии в среднем свыше пяти лет.

Кто финансирует кадровые мероприятия

Источники финансирования мероприятий можно разделить на две группы: средства образовательного учреждения и предприятия-партнера. В отдельных случаях деньги выделяются из федерального или регионального бюджета. Так, в Воронежской области благодаря федеральным грантам действуют две передовые инженерные школы (ПИШ) — «Агроген» в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра I (ВГАУ) и «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь» в Воронежском государственном университете (ВГУ). Третью в Черноземье ПИШ в рамках федерального проекта хотят открыть в Курской области. В конце 2024 года врио губернатора Александр Хинштейн сообщал о возможности получить грант в 1 млрд руб. на эти цели в 2025-м.

ВГУИТ, по собственным данным, первым в регионе по своей инициативе запустил стратегический проект «Прогрессивные инженерные школы ВГУИТ» по аналогии с федеральным проектом «Передовые инженерные школы». Сейчас работают четыре ПИШ — «Молочные инновационные технологии» в партнерстве с ГК «Молвест» и ГК «Эконива», «Агропромышленные инновационные технологии» совместно с ГК «Агроэко», «Инновационные технологии производства продуктов питания» с 12 предприятиями сахарной, масложировой и спиртовой отраслей, «Химические инновационные технологии» в партнерстве с АО «Воронежсинтезкаучук» и ЗАО «АВС Фарбен». На обучение в ПИШ университета зачислены 103 студента, каждый из которых получает 1 тыс. руб. к стипендии от 17 партнеров.

Какие кадровые мероприятия действуют в макрорегионе

Одной из распространенных форм сотрудничества потенциальных работодателей и вузов можно назвать целевое обучение. По его условиям учебу студента оплачивает предприятие, а выпускник впоследствии обязан отработать на нем определенный договором срок. В Курской области на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) совместно с АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова», филиалом ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», ОБУ «Курскгражданпроект», УМВД по Курской области внедрены программы дуального обучения. Они предполагают одновременное поступление в вуз и трудоустройство на предприятие. Средняя стоимость подготовки одного студента ЮЗГУ по индивидуальной образовательной траектории составляет 150 тыс. руб. в год. Затраты покрываются как за счет целевых субсидий, так и за счет собственных средств предприятий.

В Курском государственном медицинском университете (КГМУ) с весеннего семестра учебного года 2023/24 совместно с ОАО «Фармстандарт-Лексредства» реализуется проект профессиональных стажировок. Между предприятием и студентом заключается договор, согласно которому выпускник должен два-три года отработать в компании. При этом во время стажировки учащиеся получают стипендию 20 тыс. руб. от предприятия. Первыми участниками проекта стали восемь выпускников фармацевтического и биотехнологического факультетов, трудоустроенных в «Фармстандарт-Лексредства».

ЮЗГУ также реализует инновационный проект «VR — путь к профессии», предусматривающий комплекс виртуальных экскурсий на ведущие предприятия области. Проект рассчитан не только на студентов, но и на школьников. В Липецкой области с 2024 года реализуется проект «Патронаж. Кадры» — это цифровая платформа для поиска работы, где каждый студент получает персонального консультанта.

Центр карьеры Липецкого педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (ЛГПУ) проводит ряд специальных игр с привлечением потенциальных работодателей, в том числе «VR-собеседование». Также для студентов вуза организуют психологические тренинги, например «Я на приеме у работодателя». Кроме того, ЛГПУ проводит конкурсы профессионального мастерства «Моя профессия — учитель» и «Абилимпикс» и помогает учащимся принимать участие в таких региональных и всероссийских конкурсах, как «Учитель года», «Флагманы образования», «Цифровой прорыв» и другие.

В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева (ОГУ) действует система выявления талантов и содействия трудоустройству выпускников, которую координирует Центр карьеры вуза. В 2024 году в 95 мероприятиях, проведенных совместно с 60 работодателями, приняли участие почти 4 тыс. студентов. В частности, Центр организовал посещение выставки индустриальных фотографий с рабочих мест региона «Глаза боятся — руки делают». Аналогичную работу проводит Центр карьеры на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ). Так, в начале и в конце учебного года в вузе организуется карьерный форум, который объединяет все промежуточные форматы взаимодействия между студентами и потенциальными работодателями.

Студентам Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) назначают стипендию имени Н.С. Артемова от АО «Завком», также в вузе действует стипендиальная программа АО «Пигмент». Победителям олимпиады по теоретической и строительной механике положена стипендия имени Е.Г. Потокова от ряда строительных компаний Тамбова. Мичуринский государственный аграрный университет (МичГАУ) в рамках содействия трудоустройству выпускников проводит курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей.

Кроме того, в вузах Черноземья организуют такие кадровые мероприятия, как ярмарки вакансий, презентации компаний в разных формах, дебаты, панельные дискуссии, деловые игры, квесты, тренинги, мастер-классы, обучающие интенсивы, очные экскурсии по предприятиям, дни открытых дверей компаний, встречи кадровых служб потенциальных работодателей со студентами.

Тренд на человекоцентричность

По данным аналитиков hh.ru, около 60% компаний в Черноземье ведут работу с молодежью, чаще всего — со студентами программ ВПО и СПО (60 и 50% соответственно). При этом каждая десятая организация начинает со школьников.

«В школы в своем большинстве идут те работодатели, которые видят, что студентов вузов и СПО по нужным им направлениям недостаточно и не все из них готовы в дальнейшем работать по специальности. Например, так поступают крупные аграрные компании в Черноземье, чтобы показать важность и привлекательность профессий агронома, ветеринара, комбайнера, технолога и др.»,— рассказала директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.

Аналитики hh.ru выяснили, что у каждого десятого жителя Черноземья есть опыт увольнения спустя несколько недель или пару месяцев работы в новой компании, в возрасте 18–24 лет — у каждого пятого.

Компании макрорегиона, реализующие программу адаптации новичков, отмечают снижение частоты увольнений. Об этом сообщили 65% работодателей. 60% увидели, что снизилось количество грубых ошибок у новичков, 47% — улучшение атмосферы в коллективе, 44% — сокращение «хаоса в работе».

«Сейчас установился очень важный тренд — человекоцентричность. Это не только лирика или дань моде, это экономически выгодно: если людям хорошо у нового работодателя, они остаются в компании на долгие годы, а значит, рабочие процессы не будут страдать из-за частых увольнений»,— заключила госпожа Качанова.

Алина Морозова