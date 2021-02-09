Коррупцию выводят на воду

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции в воронежском филиале университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. По версии СКР, директор Валентина Сухова и ее заместитель Наталия Сафонова за два года получили от студентов более 1 млн руб. за успешную сдачу экзаменов и выпускных работ. Следствие полагает, что еще до возбуждения уголовного дела адвокат из консультации Ленинского района Александр Хрюкин предложил женщинам «решить вопрос» с антикоррупционной проверкой, за что они заплатили ему 3,2 млн руб. После помещения под домашний арест руководства университета следователи задержали и адвоката. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

О задержании 59-летнего адвоката по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) управление СКР по Воронежской области сообщило в конце прошлой недели. Его имя в ведомстве не назвали, однако источники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Александре Хрюкине из адвокатской консультации Ленинского района.

По версии следствия, в ноябре 2020 года к господину Хрюкину обратились 54-летняя и 60-летняя женщины с просьбой помочь решить вопрос о прекращении проводившейся в отношении них проверки на причастность к совершению коррупционного преступления. Адвокат пообещал им помочь прекратить проверку за 3,2 млн руб., хотя, как подчеркивают в СКР, никаких возможностей повлиять на работу правоохранительных органов у него не было. За два месяца женщины заплатили ему необходимую сумму.

На прошлой неделе Александр Хрюкин был задержан сотрудниками управления ФСБ по Воронежской области. По ходатайству следствия, Ленинский райсуд заключил его под стражу на два месяца. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе суда, адвокат пробудет в СИЗО как минимум до 3 апреля.

По словам источников “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, обратившимися к Александру Хрюкину женщинами являются директор воронежского филиала университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Валентина Сухова и ее заместитель по учебной работе Наталия Сафонова. На прошлой неделе московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении в отношении их уголовного дела о взятке (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как полагает следствие, с 2019 по 2020 год женщины получили от студентов более 1 млн руб. за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ. По ходатайству следствия Центральный райсуд Воронежа на прошлой неделе заключил подозреваемых под домашний арест на два месяца.

Адвокаты Валентины Суховой и Наталии Сафоновой Алексей Иващенко и Мария Грасис отказались комментировать “Ъ-Черноземье” материалы уголовного дела их доверителей. Оперативно поговорить с защитником Александра Хрюкина Ниной Непринцевой не удалось.

Сергей Толмачев