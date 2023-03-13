Поступай как знаешь

14 марта Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий выпускникам приграничных школ, в том числе в Белгородской и Курской областях, получать аттестаты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Отсутствие баллов по ЕГЭ закрыло бы им путь в вузы, однако, по данным «Ъ-Черноземье», этим школьникам могут предложить поступать в обход общих оснований — по «более лояльным» внутренним вступительным экзаменам, как до введения ЕГЭ. Эксперты предупреждают, что «политическое решение» может увеличить конкуренцию за бюджетные места для остальных абитуриентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Части выпускников из приграничных районов Черноземья, возможно, не придется готовиться к ЕГЭ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Части выпускников из приграничных районов Черноземья, возможно, не придется готовиться к ЕГЭ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сессии 14 марта Госдума РФ собирается рассмотреть в первом чтении законопроект, закрепляющий возможность получения аттестатов без сдачи ЕГЭ для выпускников некоторых школ в приграничных регионах, в том числе Белгородской и Курской областях. Проект уже согласовали совет Госдумы и комитет по просвещению, сообщается в документах, опубликованных системой обеспечения законодательной деятельности.

Проект, как сказано в пояснительной записке, разрешает правительству РФ вводить «особый порядок итоговой аттестации» в отдельных школах, а также определять список регионов и конкретных учебных заведений, для которых будут действовать «исключения». Также в законопроекте идет речь о возможности создания «особенностей приема на обучение» в университеты, вероятно, также для выпускников из приграничных территорий.

Необходимость послаблений для будущих выпускников связана с тем, что в примыкающих к территории Украины муниципалитетах школы и детские сады с осени 2022 года работают в дистанционном формате. Режим был введен на фоне участившихся обстрелов ВСУ. Конкретные преференции и правила «особого порядка», равно как и данные о численности подпадающих под него выпускников, в документах по законопроекту не прописываются — лишь создается правовая возможность, чтобы разработать и использовать эти механизмы.

По данным «Ъ-Черноземье», Министерство просвещения РФ уже запросило у правительств Белгородской и Курской областей перечень школ, для которых «целесообразно установить особенности проведения» аттестации. Решения будут приниматься в зависимости от местонахождения учебного заведения, его удаленности от границы и количества учеников в выпускных 9-х и 11-х классах.

В курском облправительстве подтвердили это «Ъ-Черноземье», в белгородском — отказались от комментариев: «В связи с сохранением на территории региона высокого уровня террористической опасности целесообразно ограничить публикацию в СМИ информации о деятельности образовательных организаций».

Ранее механизм получения аттестата выпускниками школ в приграничных регионах комментировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, «обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат... в формате школьной аттестации». Однако на сегодняшний день это будет актуально лишь для тех выпускников, кто не намерен получать высшее образование, а собирается после школы идти в техникумы или сразу работать. Для российских школьников сдача ЕГЭ для поступления в вузы обязательна.

Несколько источников «Ъ-Черноземье» в вузовском сообществе макрорегиона предполагают, что описанные в законопроекте «особенности приема» абитуриентов из приграничных школ все же позволят им получать высшее образование без ЕГЭ. По их данным, это может быть реализовано путем организации внутренних вступительных экзаменов в формате, который действовал до повсеместного распространения ЕГЭ и в СССР. Так уже поступали в российские вузы абитуриенты из «новых регионов», которые учились по украинской школьной программе.

«Понятно при этом, что подача документов сразу в несколько вузов, как с ЕГЭ, будет затруднительна,— говорит один из собеседников "Ъ-Черноземье".— Более того, мы учитываем, что у детей, проживших больше года рядом с фронтом, объективно было меньше возможностей готовиться к экзаменам любого вида, чем у их сверстников, скажем, из Воронежа или Липецка. Но и те, и другие будут претендовать на одни бюджетные места. Поэтому предоставление преференций и более лояльное отношение на экзаменах к абитуриентам из приграничья ущемит права таких же граждан РФ, поступающих по ЕГЭ. Если этого не сделать, то ущемленными окажутся дети из приграничья, которые не виноваты в том, что оказались лишены возможности учиться как обычно. Можно только надеяться, что политическое решение, которое будет принято федеральными властями, окажется гармоничным для всех сторон».

Данные о численности выпускников и перечень школ, которые могут попасть под новые правила, власти регионов пока не раскрывают. В правительстве Курской области сообщили «Ъ-Черноземье», что дистанционное обучение было введено в 16 школах и семи филиалах, «расположенных в зоне 10 км от границы», в шести примыкающих к Украине муниципалитетах. Всего в них учатся более 800 детей. Еще в трех школах для 928 детей был организован «смешанный формат обучения».

В правительстве Белгородской области, где действуют точно такие же антитеррористические ограничения, как и в Курской, раскрывать аналогичные данные «Ъ-Черноземье» отказались.

В курском облправительстве отметили, что региональное министерство образования и науки уже само обращалось в Рособрнадзор «с просьбой рассмотреть возможность прохождения обучающимися приграничных районов государственной итоговой аттестации в форме промежуточной». Это было сделано «в связи с организацией обучения в сложных геополитических условиях и обращениями родителей».

О «возможности введения облегченных форм сдачи ОГЭ и ЕГЭ» в Белгородской области высказался во время «прямой линии» глава региона Вячеслав Гладков. «Дети очень болезненно реагируют на взрывы. Мы понимаем, что это останется с ними на всю жизнь. С другой стороны, мы понимаем, что любое ослабление требований — это плохо для развития ребенка. Мы пытаемся найти общий выход. Ведем переговоры с правительством РФ, чтобы облегчить сдачу экзаменов»,— рассказал губернатор.

Ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Василий Попов считает введение внутренних экзаменов наиболее вероятным вариантом приема абитуриентов из приграничных школ. «Можно предположить, что их приравняют к детям из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Для них уже в этом году была возможна льгота в виде сдачи вступительных экзаменов в самом вузе. У нас такая форма никуда и не исчезала, ею пользуются те, кто поступает в вуз после программ среднего профессионального образования»,— рассказал господин Попов.

Ректор считает, что для учившихся в сложных условиях абитуриентов из приграничья «будет целесообразно» организовать перед экзаменами краткосрочные подготовительные курсы: «По такой схеме к нам последние три-четыре года поступали выпускники из ДНР и ЛНР. На базе ВГУИТ были организованы бесплатные адаптационные курсы в мае-июне, многие вузы поступали точно так же. В этих группах ребят готовили к внутренним экзаменам. Методика уже отработана».

Василий Попов полагает, что конкурентная борьба за бюджетные места в итоге вырастет только на «и ранее популярных гуманитарных направлениях»: «Для естественно-научных и инженерных специальностей, на которых мы видим дефицит абитуриентов, новый формат приема пойдет только на пользу».

Сергей Калашников