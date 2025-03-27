Приграничье в «Приоритете»

В 2025 году финансирование до 400 млн руб. в совокупности в рамках программы поддержки университетов «Приоритет 2030» получат четыре черноземных вуза, три из которых находятся в Белгородской области. Эксперты отмечают, что такое количество участников из одного региона говорит о большом научном потенциале, впрочем, признавая, что оперативная обстановка мешает работе вузов.

Из четырех черноземных вузов, получивших гранты, — три белгородских

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Минобрнауки подвели итоги отбора вузов, которые получат грантовую поддержку от государства по программе «Приоритет 2030». В список попало четыре черноземных участника: Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова (БГТУ), Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина (Белгородский ГАУ) и Воронежский государственный университет (ВГУ). Все они попали в третью группу, в которой каждый сможет получить до 100 млн руб. на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.

Зампред правительства Воронежской области Олег Мосолов подчеркнул, что для участия в программе ВГУ было выделено несколько направлений: радиоэлектроника, химия, биология, АПК и смежные направления. «Вузу это дает стимул для развития, формирования новых компетенций»,— подчеркнул господин Мосолов.

По результатам оценки программ заявок конкурсантов НИУ БелГУ получил 5,3 балла, БГТУ — 4,6 балла, Белгородский ГАУ — 4,09 балла, а ВГУ — 3,76 балла. Все они уже получали гранты ранее. Еще один — Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГУ) — получил 2,37 балла и статус кандидата программы, который позволит побороться за финансирование уже в следующем году.

«Приоритет 2030» — крупнейшая в России госпрограмма поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ежегодно между участниками распределяются гранты на общую сумму около 30 млрд руб. Вузы могут участвовать в программе вне зависимости от формы собственности, ведомственной принадлежности или места расположения. Университеты представляют экспертному совету свои программы развития. Совет формирует группы вузов, каждая из которых получает фиксированную сумму. Изначально целью программы было формирование в регионах к 2030 году более 100 прогрессивных университетов, каждый из которых стал бы центром научно-технологического и социально-экономического развития. За четыре года гранты на общую сумму 113,4 млрд руб. получили 142 высших учебных заведения. С 2025 года основной задачей программы стало обеспечение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития России и ее технологического лидерства. В 2024 году Владимир Путин поручил продлить финансирование программы до 2030 года.

До 2024 года вузы-участники делились на получателей базовой части гранта (оценивались комиссией Минобрнауки) и получателей двух специальных грантов — по территориальному и отраслевому лидерству (отбирались соответствующими советами из вузов — получателей базовой части). В этом году единый совет программы формировал общий рейтинг эффективности программ развития университетов и на основании баллов распределял все университеты на три группы. По итогам отбора в первую группу попали 11 вузов, каждый из них получит около 1 млрд руб. Во второй группе 21 вуз, каждый из которых получит приблизительно по 460 млн руб. В третьей группе 68 вузов, грант каждому из них составит около 100 млн руб.

В этом году Минобрнауки изменило критерии отбора участников: вместо восьми прежних, включавших, в частности, «академическое признание и потенциал университета» и «эффективность системы управления», теперь действуют четыре: «модель университета, его стратегические цели и планы по их достижению», команда и «подходы к лидерству», а также соответствие модели университета вектору технологического развития страны и новой системе подготовки кадров. В обновленных программах развития вузы заявляли до трех стратегических технологических проектов, планируемых к реализации с 2025 по 2030 год и на перспективу до 2036 года. Всего в программе приняли участие 142 вуза из 56 регионов России. В итоге 119 из них получили гранты на общую сумму 30,5 млрд руб. Оставшиеся 23 вуза получили статус кандидата программы.

В программе уже несколько лет участвуют и черноземные вузы: Белгородский национальный исследовательский университет, Белгородский технический госуниверситет, имеющий статус опорного вуза, а также Тамбовский госуниверситет, курский Юго-Западный госуниверситет и Орловский госуниверситет. Последние четыре вуза получали базовую часть гранта — по 100 млн руб. В прошлом году заявки подавали Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (3,78 балла), Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (4,23 балла), ТГУ (4,59 балла), ВГУ (4,76 балла) и Белгородский ГАУ (6,3 балла).

Ректор Белгородского ГАУ Станислав Алейник отметил, что программа «Приоритет 2030» стала мощным импульсом для университета, «вызвав институциональные преобразования во всех сферах деятельности». Он добавил, что количество белгородских вузов в списке демонстрирует потенциал региона: «То, что три из четырех вузов-участников "Приоритет 2030" в Черноземье — белгородские, говорит о высокой концентрации научно-образовательного потенциала в регионе. Это свидетельствует о внимании региональных властей к развитию высшего образования, а также о наличии амбициозных команд в университетах, готовых к реализации масштабных проектов»,— подчеркнул господин Алейник.

Источник, знакомый с ситуацией в НИУ БелГУ, в свою очередь, отметил, что результаты конкурса оказались хуже ожидаемых и связал это с оперативной обстановкой в регионе. «Какая наука сейчас может быть в приграничном районе? Сложно даже осуществлять процесс обучения, преподавателям приходится работать онлайн. Поэтому вуз остался в программе, но потерял позиции, был во второй группе, перешел в третью»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Напомним, НИУ БелГУ в рамках программы стратегического развития «Приоритет 2030» разработал первую в России методику по выявлению комбинации генов, отвечающих за предрасположенность к гипертонической болезни.

Ульяна Ларионова