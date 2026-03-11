Университетам прибавили очки

В 2026 году в локальный рейтинг ведущих вузов Центрального федерального округа (ЦФО) агентства RAEX вошли 16 учебных заведений из Черноземья. Большинству из них удалось усилить свои позиции, и только три вуза просели в рейтинге. При этом по итогам прошлого года в федеральный топ-100 входили лишь семь университетов из макрорегиона, шесть из которых ухудшили свои показатели. Сами вузы заявляют о высокой конкуренции и отмечают появление новых инструментов оценки.

ВГУ (на фото — его главный корпус) выпал из топ-50 престижного федерального рейтинга вузов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В опубликованный по итогам 2026 года локальный рейтинг вузов ЦФО агентства RAEX вошли 16 учебных заведений из Черноземья, следует из данных рейтинговой группы. Шесть из них расположены в Воронежской области. Большей части вузов макрорегиона удалось улучшить позиции в списке — лишь три учебных заведения просели в рейтинге, а еще одно сохранило свое место.

В топ-10 локального рейтинга вошел Юго-Западный госуниверситет (Курская область), занявший шестое место. Годом ранее вуз был на пятом месте. На 16-м месте расположился Липецкий технический госуниверситет (27 место в 2025-м), на 21-м — Белгородский аграрный госуниверситет (22-е место годом ранее), на 23-м — Воронежский лесотехнический госуниверситет (31 место годом ранее), а на 28-м — Воронежский аграрный госуниверсиет имени императора Петра I (33-е место в 2025-м).

На 30-м месте локального рейтинга по ЦФО оказался Воронежский госуниверситет инженерных технологий (31-е в 2025-м), на 36-м — Елецкий госуниверситет имени Бунина (38-е место годом ранее), на 43-м — Липецкий государственный педуниверситет имени Семенова-Тян-Шанского (37-е место в 2025), на 47-м — Орловский аграрный госуниверситет (45-е место годом ранее). 51-я строчка рейтинга вновь досталась Воронежскому педуниверситету, следом за ним на 52-й расположился Курский аграрный госуниверситет (66-е место в 2025-м), на 56-й — Мичуринский аграрный госуниверситет (64-е место годом ранее).

На 61-м месте рейтинга — Воронежский экономико-правовой институт (62-е в 2025-м), на 66-м — Белгородский университет кооперации, экономики и права (68-е годом ранее), на 74-м — Курская академия госслужбы (73-е в 2025-м). Ниже всех в Черноземье оказался Международный институт компьютерных технологий — на 79 месте (82-е в 2025-м).

В RAEX отмечают, что в целом локальные рейтинги фиксируют прогресс технических вузов, 75% из которых улучшили положение в табелях о рангах. Наивысшие темпы развития фиксируются в центральной России, среди университетов Москвы, Ярославской и Воронежской областей. Всего в рейтинг по ЦФО вошел 81 вуз. Первое место заняла Российская экономическая школа (Москва).

В то же время в 2025-м в федеральный топ-100 лучших вузов России по версии RAEX вошли лишь семь учебных заведений из Черноземья. При этом ни один из ранее входивших в рейтинг университетов макрорегиона не сохранил своих позиций с 2024 года. Выше всех в Черноземье расположился Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) — на 41-м месте. По сравнению с 2024 годом вуз несколько ухудшил свой показатель, опустившись с 39-й строчки.

Более заметно в рейтинге просел Воронежский госуниверситет (ВГУ), занявший 57 место. Годом ранее вуз был на 46-м. Курский медуниверситет практически не изменил своего положения в списке, сдвинувшись с 72-го места на 73-е. Следом за ним, на 74-й строчке, расположился Белгородский технический госуниверситет (64 место в 2024-м).

На 87 месте оказался Тамбовский госуниверситет имени Державина, который единственный из всех российских вузов не входил в рейтинг в 2024 году. Воронежский медуниверситет имени Бурденко занял 94 место (86-е годом ранее). Ниже всех, на предпоследнем — 99-м месте рейтинга оказался Курский госуниверситет, занимавший в 2024-м 96-ю позицию.

Исполняющий обязанности ректора ВГУ Юрий Старилов, комментируя как текущую, так и прошлогоднюю динамику, пояснил «Ъ-Черноземье», что «колебания в рейтинговых позициях — естественный процесс в условиях высокой конкуренции среди ведущих университетов страны»: «Кроме того, инструменты оценки учитывают множество переменных показателей — например, в 2025 году появился критерий численности выпускников, занимающих руководящие должности в региональных органах исполнительной власти.

Мы не склонны драматизировать некоторое снижение общей позиции и продолжим работать над усилением всех направлений деятельности университета».

В пресс-службе ВГТУ рассказали «Ъ-Черноземье», что вуз планирует «вернуться в федеральный рейтинг RAEX». «Позиция университета вне топ-100 в последнем рейтинговом исследовании отражает концентрацию значительного числа сильных конкурентов: участники продемонстрировали высокую борьбу за лидерство с сопоставимым уровнем показателей по ключевым метрикам. Мы признаем объективность сложившейся ситуации среди участников с длительной историей присутствия в глобальных международных рейтингах и фокусируемся на дальнейшем развитии ключевых направлений деятельности для укрепления позиций в будущих циклах оценки».

Егор Якимов