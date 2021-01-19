Липецкие машины некому изобразить

Дипломы Липецкого технического госуниверситета, ведущего вуза региона, в 2021 году не смогут получить до 15% выпускников. Рособрнадзор лишил ЛГТУ аккредитации по шести специальностям. В их числе — профильное для вуза машиностроение, где готовят кадры для НЛМК и других липецких промышленных предприятий. В ЛГТУ заявляют, что пострадавшие студенты могут бесплатно получить дипломы других вузов или «сменить специальность». Вуз планирует оспорить решение через год. По предварительным данным, в аккредитации было отказано по формальным причинам. Эксперты уже предупреждают о дефиците технических специалистов в регионе.

Как сообщается в опубликованном приказе Рособрнадзора, ведомство отказало ЛГТУ в аккредитации по части специальностей по итогам экспертизы, которая прошла с 7 по 30 декабря минувшего года. Санкции коснулись бакалавриата по машиностроению и изобразительным и прикладным искусствам, а также магистратуры по психологическим наукам, юриспруденции, истории и археологии, искусствам. При этом остальные 56 специальностей по решению экспертов Рособрнадзора получили аккредитацию на шесть лет.

Государственная аккредитация подтверждает соответствие обучения по специальности в вузе федеральным стандартам. В случае ее аннулирования или приостановки вуз не может выдавать выпускникам дипломы гособразца, а юноши-студенты лишаются отсрочки от армии. В этих случаях, как указывает Рособрнадзор, «учредитель вуза (Министерство науки и высшего образования РФ. — „Ъ“) обязан обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения на аналогичные программы».

По данным Минобрнауки, на лишившихся аккредитации специальностях учится около 15% из 7 тыс. студентов ЛГТУ. При этом, по данным “Ъ-Черноземье”, эти шесть специальностей вместе с популярным у абитуриентов машиностроением обеспечивали более трети бюджетного набора, а пострадавшие направления магистратуры привлекали «коммерческих» студентов. В связи с этим вуз может лишиться около 100 тыс. руб. в год на одного обучающегося очной формы и по 50 тыс. руб. — на «заочника». По данным Минобрнауки, объем доходов ЛГТУ составляет почти 800 млн руб. в год, 66% из этой суммы — средства федерального бюджета.

Бакалавриат по машиностроению — один из главных профилей ЛГТУ. Как указывают в вузе, его выпускники трудоустраиваются на НЛМК, местные заводы «Свободный сокол», ЛеМаЗ, «Елецгидроагрегат», «Литмашприбор». Всего ЛГТУ готовит специалистов по договорам с 31 предприятием. «Мы уже знаем о проблеме. Считаем ее решаемой и готовы для этого оказать университету всестороннюю поддержку», — сказали “Ъ-Черноземье” на НЛМК.

Ректор ЛГТУ Павел Сараев воздержался от комментариев, сославшись на занятость. Накануне он сообщил «Вестям. Липецк», что выпускникам 2021 года с пострадавших направлений предстоит пройти итоговую государственную аттестацию «в других университетах», они получат дипломы государственного образца другого вуза. Процедура будет бесплатной. Студенты невыпускных курсов, по словам господина Сараева, могут «перевестись на другие образовательные программы». Ситуацию с отсрочкой для студентов на время весеннего призыва он не комментировал. Павел Сараев также заявил, что университет «принимает все необходимые меры для восстановления государственной аккредитации», и отметил, что «отказ в аккредитации не был связан с претензиями к качеству подготовки выпускников».

В Рособрнадзоре сообщили “Ъ-Черноземье”, что не проводили проверки непосредственно в ЛГТУ, и предположили, что в аккредитации было отказано в ходе ее переоформления по заявке самого вуза. В ведомстве пообещали прокомментировать причины отказа позднее. В администрации Липецкой области сложности в вузе федерального подчинения публично не комментировали.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти сообщил, что ЛГТУ планирует добиться возврата аккредитаций в следующем году. Он подтвердил, что причина отказа «не имеет никакого отношения к качеству образования». «Причина, скорее, в документах. Но есть совокупность требований, которые не были до конца выполнены. Документы тоже нужно оформлять правильно. В 2020-м из-за коронавируса проверка проходила камерально, вуз выгружал необходимые документы по требованию экспертов. Необычный формат тоже осложнил процесс», — заключил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Директор макрорегиона «Юг» компании HeadHunter Ирина Веретенникова отмечает, что в Липецкой области и до сложностей у ЛГТУ наблюдался дефицит специалистов в профессиональной области «производство». «В текущих условиях компании готовы принимать на работу специалистов без опыта и обучать их под потребности бизнеса на местах. В такой ситуации студенты производственных специальностей имеют высокие шансы на успешное трудоустройство. Сокращение числа возможностей получить образование в сфере производства в Липецке может привести к тому, что молодые люди переориентируются на другие востребованные в регионе профессии — начинающим специалистам свойственна гибкость в выборе карьеры. Полагаю, что если дефицит кадров в отрасли станет более выраженным, то выходом для работодателей может быть расширение географии поиска кандидатов», — заключила госпожа Веретенникова.

Сергей Калашников