Стоимость еды снизила аппетит

Как выяснил “Ъ-Черноземье”, мэрия Липецка привлекла к работе прежних операторов школьного питания после того, как заключать контракты отказались и победивший на февральских торгах благодаря сильному снижению начальной цены предприниматель Васиф Мамедов, и компании, занявшие на этих аукционах вторые места. По словам участников рынка, из-за роста цен на продукты питания и сырье прописанных в договорах сумм может не хватить для качественного обслуживания. Новые старые поставщики будут работать до конца учебного, а не календарного года. Мэрия не раскрывает стоимость контрактов, но отмечает, что выбраны операторы, у которых есть опыт. Новые торги планируется провести летом, а нынешнюю ситуацию мэр Евгения Уваркина назвала «нервотрепкой».

Предприниматель Васиф Мамедов и подконтрольное ему ООО «Карт-бланш» в начале марта не стали подписывать контракты на организацию питания в 48 школах Липецка. Господин Мамедов мог стать на год монополистом в этой сфере благодаря снижению начальной цены на 30%. Всего мэрия разыграла восемь лотов на 49 школ. Общая начальная максимальная цена контрактов составила 174,2 млн руб. Васиф Мамедов и «Карт-бланш» участвовали в семи аукционах на 48 школ с общей ценой контрактов 168,7 млн руб. Бизнесмен снизил цену до 111,1 млн руб., предложив на 57,6 млн руб. меньше. После его отказа от работы в мэрии заявили о заключении контрактов с прежними подрядчиками.

В городском департаменте образования “Ъ-Черноземье” пояснили, что такое решение было принято после того, как занявший на аукционах второе место участник «направил в адрес заказчиков уведомление об отказе победителя от заключения контракта». В пяти торгах на право обслуживания 42 школ с общей начальной ценой 144,5 млн руб. второе место получило ООО «Липецкая оптовая база», предложившее за свои услуги 94,5 млн руб. В конкурсе на пять школ компания уступила вторую строчку ООО «Альфа»: эта фирма снизила цену с начальных 17,5 млн до 12,9 млн руб. В аукционе на организацию питания в школе №70 второе место досталось ООО «Ника-плюс», предложившемe 4,7 млн руб. вместо начальных 6,7 млн.

Причину отказа участников в мэрии не пояснили. В аукционной документации отражены только протоколы уклонения от заключения контрактов от Васифа Мамедова и «Карт-бланша».

После отказа этих участников срок исполнения договоров был сокращен с 31 декабря до конца учебного года, а операторами питания стали работавшие до розыгрыша лотов подрядчики ООО «Форсаж хоспиталити групп», ООО «Топаз» и ООО «Липецкая оптовая база». Первая компания обслуживала 33 учреждения, вторая — пять, третья — 16. В мэрии также отметили, что две школы сменили одного из операторов на ООО «НПК Спецпитание».

В прошедших торгах «Форсаж хоспиталити групп» заявился на семь лотов, предложив обслуживать 48 школ за 135,6 млн руб. вместо начальных 168,7 млн руб. ООО «НПК Спецпитание» участвовало в пяти аукционах на право обслуживания 36 учреждений. Компания снизила общую цену со 104,7 млн руб. до 83,6 млн, выигрывав в итоге лот только по школе №51. «Топаз» заявился на один конкурс по пяти школам, оценив свои услуги в 15,7 млн руб. вместо начальных 17,5 млн.

«Форсаж хоспиталити групп» и «НПК Спецпитание» связаны с федеральной группой «Фьюжен», которая обслуживала большинство липецких школ с 2015 по 2020 год, а также с 2019 года является поставщиком питания в 34 воронежских школах. К этому подрядчику у чиновников, депутатов и родителей появились нарекания по качеству работы, а в мэрии решили «пересмотреть вопрос» с монополизацией этой сферы. «Форсаж» был зарегистрирован в ноябре 2020 года как «Фьюжен хоспиталити групп» и сменил название в декабре. Гендиректор «НПК Спецпитание» также является директором тверского филиала «ГК Фьюжен менеджмент», а учредитель фирмы Данила Шадрин владеет ООО «Столичная кулинарная компания», которое, по версии липецкого управления Федеральной антимонопольной службы, с 2016 по 2019 год на аналогичных торгах вступало с «Фьюжен» в сговор.

Основным критерием отбора подрядчиков на этот учебный год в мэрии назвали «мониторинг региональных операторов питания, имеющих опыт оказания услуг общественного питания, а также готовность оказания услуг» по установленным областным законом ценам для льготников.

Стоимость контрактов чиновники не раскрыли. «Суммы договоров по каждой школе индивидуальны, поскольку складываются из стоимости одного детодня, количества льготных и нельготных категорий учащихся в каждом из общеобразовательных учреждений, а также в соответствии с требованиями федерального закона №44 "О контрактной системе в сфере закупок…"», — отметили в департаменте образования.

Как следует из обоснования начальной максимальной цены контракта на прошедших торгах, операторы должны были обеспечивать школьников из расчета 50,7 руб. в день для младшеклассников, 40 руб. для детей из малоимущих и многодетных семей и 80 руб. для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта стоимость была вычислена на основе трех поступивших коммерческих предложений. В день учеников начальной школы предприятия готовы были кормить на 52, 50,7 и 51,6 руб., льготников — на 41, 40 и 42 руб., инвалидов — на 81,5, 80 и 84 руб.

Васиф Мамедов не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”, его представитель обещал связаться позднее «после консультаций с юристами». В пресс-службе «Фьюжена» также не стали комментировать ситуацию. Директор Липецкой оптовой базы Иван Зобнин пояснил “Ъ-Черноземье”, что «за последнее время стало наблюдаться повышение цен на рынке продуктов и сырья». «В связи с этим наша компания проанализировала все риски и не стала подписывать договоры на сроки, которые указаны в них. Денежных сумм в договорах могло не хватить нам для оказания качественных услуг, чего мы допустить не можем. Мы ответственно выполняем свою работу. Мы даже полностью вывели из меню такие позиции, как сосиски и готовый фарш, потому что мы не можем достоверно быть уверены в качестве используемого для их производства мяса», — рассказал господин Зобнин.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем аккаунте в Instagram назвала ситуацию на торгах «нервотрепкой»: «Когда победитель упал на 30 и более процентов я переживала и как мэр, и как родитель. Меня волновало, как на такую сумму можно кормить детей. Мы довели информацию, что всем поставщикам необходимо устроить день открытых дверей в каждой школе, чтобы в определенную дату родители и общественники могли прийти в столовую и увидеть, а может, даже попробовать предлагаемое меню». «Нам очень важно, чтобы операторы вели качественную работу с родителями, с самими школьниками — получали обратную связь и принимали замечания и предложения в работу. Надеюсь, что новые правила помогут нам сделать лучше эту систему», — написала госпожа Уваркина. Новые торги мэрия планирует провести этим летом.

Александр Прытков