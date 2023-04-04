«Инфраструктура детства» удваивает концессии

Строящая по концессии в Тамбове школу на 2,4 тыс. учеников за 3 млрд руб. дочерняя компания ГК «Инфраструктура детства» заявила еще один схожий проект. ООО «Двадцать шестая концессионная компания “Просвещение”» может стать концессионером учреждения на 1,1 тыс. мест в недавно присоединенном к городу селе Бокино. Инвестор готов построить школу к концу 2024 года и управлять ею до конца 2037 года. Концессионер намерен вложить 2,1 млрд руб., а получить от властей — 3,1 млрд. К проекту в качестве поставщика оборудования может быть привлечена ГК «Просвещение». В отличие от также строящей по концессии школу в Тамбове структуры «Вэб.РФ» компании «Прошкола» этот проект проходит через публичный конкурс, на который могут заявиться другие участники рынка. Но конкуренции с ними нет, заверяют в ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект концессионного соглашения по строительству школы в недавно присоединенном к Тамбову селе Бокино был опубликован в конце марта. Инициатором выступило ООО «Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение"». Заявки на конкурс принимаются с 3 апреля по 18 мая. При отсутствии других участников концессия будет заключена с «Просвещением». Компания планирует построить школу и управлять ею до конца 2037 года. При этом ввести в эксплуатацию учреждение необходимо до 31 декабря 2024 года. Под школу выделены 3 га. На участке запланировано здание в три-четыре этажа общей площадью около 15–17 тыс. кв. м.

Школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников. В начальных классах запланированы 400 мест, в пятых-девятых — 500, в выпускных — 200. По расчетам концессионера, стоимость создания одного «ученико-места» составит «не более» 1,6 млн руб. Компания намерена вложить в проект 2,1 млрд руб. с НДС. Стоимость непосредственно строительства оценивается в 1,6 млрд без НДС. Концессионная плата определена в размере 10 тыс. на весь срок соглашения.

Финансировать проект может Сбербанк. Он «готов рассмотреть возможность предоставления» инициатору не менее 849,8 млн руб., следует из конкурсной документации. При этом, уточняется в письме банка, предельный размер финансирования будет определен «в соответствии с внутренними процедурами».

Расходы инвестора на проектирование, строительство, оснащение и эксплуатацию школы, а также на уплату процентов призвана покрыть плата концедента. Власти готовы выделить на проект 3,1 млрд руб. На возмещение затрат на уплату процентов заложено 1,05 млрд, на инвестиционный платеж — 976,6 млн, на капитальный грант — 823,9 млн, на операционный платеж — 281,8 млн.

Кроме того, концессионер «обязан» организовать дополнительные образовательные программы по техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям. Приступить к этой работе необходимо в течение полугода после сдачи объекта. Также компания имеет право осуществлять в школе «иную связанную с обучением детей и (или) взрослых деятельность, не являющуюся образовательной деятельностью».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Двадцать шестая концессионная компания “Просвещение”» зарегистрировано в Москве в июле 2021 года для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистый убыток по итогам 2022 года составил 118 тыс. руб. Управляющей компанией является столичное ООО «Инфраструктура детства», а единственным учредителем — московское ООО «СБ Капитал». Эта компания владеет 91,9% «Инфраструктуры детства», где еще 8,1% принадлежит ООО «Первая концессионная компания "Просвещение"». По 46,5% «СБ Капитала» принадлежит Отто Сопроненко и Борису Блохину, 7% у гендиректора «Инфраструктуры детства» Алексея Шаповалова. Господин Сопроненко также владеет 80% первой концессионной компании «Просвещение». Еще 20% через ООО «Комплексное техническое оснащение "Просвещение"» и ООО «Просвещение» контролирует АО «Просвещение».

Гендиректор «Инфраструктуры детства» Алексей Шаповалов уточнил «Ъ-Черноземье», что функция социального инвестора сохраняется за учредителями «СБ Капитала». Однако сейчас компания прорабатывает с ГК «Просвещение» поставки образовательного оборудования для школ.

Господин Шаповалов добавил, что Тамбовская область разделяет миссию и цели ГК по обеспечению «комфортного и безопасного детства»: «Регион завоевал право на получение федерального гранта на строительство новых школ путем привлечения в качестве соинвесторов частных партнеров». По его словам, слаженная работа всех должностных лиц органов власти способна выполнить «все гарантии и заверения концедента со стороны государства».

В середине марта, за десять дней до публикации проекта концессии, губернатор Максим Егоров на совещании по реализации нацпроектов раскритиковал чиновников «за нарушение сроков строительства» школы в Бокино. Он назвал неприемлемым «такое отношение к работе» и пригрозил ответственностью «вплоть до увольнения».

Речь, следует из сообщения пресс-службы, идет именно о концессионном проекте. По данным облправительства, строительство по концессии школы на 1,1 тыс. мест должно начаться в 2023 году, а федеральный бюджет выделяет 807,4 млн руб. В пресс-службе заявляли о завершающемся этапе переговоров с предполагаемым инвестором. Строительство должно начаться строго по графику, заявил Максим Егоров, так как после ввода учреждения пригородного поселка Строитель избавятся от второй смены, а на объекты на юге Тамбова снизится нагрузка.

Бокинская школа может стать третьей построенной по концессии в Тамбове и второй от «Просвещения». В декабре 2022 года власти подписали с 26-й концессионной компанией соглашение о возведении учреждения на 2,4 тыс. учеников в микрорайоне Майский. Инвестиции концессионера могут превысить 3 млрд руб., вложения властей — 4,5 млрд. Концессия рассчитана на 15 мест. В марте строительство проинспектировал губернатор. По его словам, работы будут завершены до конца года. Алексей Шаповалов отметил, что строительство идет с опережением графика.

В конце марта еще одно соглашение было заключено со структурой госкорпорации «Вэб.РФ» ООО «Прошкола» на возведение учреждения на 1,3 тыс. учеников на улице Волжской. Инвестиции оцениваются в 2,1 млрд руб. Концессия рассчитана на девять лет, до конца этого срока власти обещают вернуть все вложения.

«Прошкола» по распоряжению правительства РФ заключает соглашения без проведения конкурса. В Черноземье у компании десять подписанных проектов — помимо тамбовского семь в Белгородской области за примерно 9 млрд руб. (три школы за 2 млрд уже сданы) и по одному в Липецке за 3 млрд и Курске за 2 млрд. Также власти готовятся заключить с ней соглашение о строительстве школы в Орле за 1,8 млрд руб.

Алексей Шаповалов заверил «Ъ-Черноземье», что ГК не конкурирует с «Прошколой» и другими участниками рынка. «Сейчас государственно-частное партнерство зачастую перерастает в государственно-государственное партнерство, когда на стороне частного партнера выступают компании со стопроцентным участием государства — банки, госкорпорации развития. Закон о концессиях допускает данную форму. Но на фоне тенденции мы по факту становимся единственным частным партнером»,— заявил он.

Господин Шаповалов напомнил, что именно по нижегородскому проекту ГК федеральные власти изменили проект «Развитие образования» по строительству новых школ по концессии.

Александр Прытков