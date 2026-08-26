Без ученья тьма

В ведущих вузах Черноземья фиксируют рост спроса на высшее образование — и конкуренции среди абитуриентов соответственно. В ходе приемной кампании 2026 года ВГУ и ВГТУ зафиксировали 20-процентный рост числа заявлений на отдельные программы, а ТГУ имени Державина — 16-процентный рост числа абитуриентов, сообщили «Ъ-Черноземье» сами вузы. В этих университетах увеличился спрос на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. В ВГТУ и ТГУ также вырос интерес к аспирантуре. Одним из наиболее популярных направлений в классических вузах остается юриспруденция. При этом университеты отмечают рост проходных баллов и сложности с целевым набором на ряд специальностей. Эксперт призывает оценивать не только число заявлений, но и итоги зачисления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский госуниверситет (на фото – его главный корпус) сообщил о росте числа абитуриентов в ходе приемной кампании-2026

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский госуниверситет (на фото – его главный корпус) сообщил о росте числа абитуриентов в ходе приемной кампании-2026

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вузы Черноземья начали подводить итоги приемной кампании 2026 года, и крупнейшие из них уже фиксируют рост числа заявлений или абитуриентов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили сами университеты в ответ на запросы (опрашивались только ведущие вузы макрорегиона, входящие или ранее входившие в рейтинг лучших вузов агентства RAEX).

В Воронежский государственный университет (ВГУ) было подано 13,9 тыс. заявлений на программы высшего образования, что на 20% больше, чем в ходе приемной кампании 2025 года, когда поступило 11,5 тыс. заявлений. По программам среднего профессионального образования (СПО) число абитуриентов также выросло — на 21%, с 1,3 тыс. до 1,5 тыс. Спрос на программы бакалавриата и магистратуры увеличился в ВГУ на 15%, а на аспирантуру «сохраняется на высоком уровне» (цифр в вузе не раскрыли).

Схожие темпы роста фиксируются и в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ), где число заявлений на программы бакалавриата и специалитета в 2026-м также выросло на 20% — до 10,7 тыс. На поступление в магистратуру подали документы 2,1 тыс. человек — по данным вуза, их число также увеличилось на 20%. В аспирантуру захотели поступить 350 абитуриентов, что на 50% больше, чем годом ранее.

В Тамбовском государственном университете имени Державина (ТГУ) число абитуриентов выросло на 16%, или на 2 тыс. человек,— до 14,5 тыс. При этом спрос на бакалавриат и специалитет увеличился менее заметно — на 7%, а на магистратуру — на 18%. Заявлений в аспирантуру в этом году подано на 43 больше, чем годом ранее (абсолютные цифры в вузе не раскрыли).

Наиболее популярным направлением у абитуриентов классических вузов Черноземья остается юриспруденция.

В частности, в ВГУ на обучение по этой специальности подали заявления 574 человека. Также в вузе востребованы лингвистика (456 заявлений), информационная безопасность (335) и прикладная математика (312). В ТГУ помимо юриспруденции популярны у абитуриентов лечебное дело, стоматология и педиатрия. В техническом ВГТУ наиболее востребованными направлениями являются ядерная энергетика и теплофизика, технологии ИИ и компьютерная безопасность.

В то же время в ВГУ и ВГТУ отмечают снижение числа заявлений от иностранцев или отсутствие роста, не раскрывая данных. В ТГУ сообщают о расширении перечня программ, на которые поступают зарубежные абитуриенты,— речь идет о педагогических направлениях и ИТ. Повышенный спрос там фиксируют на медицинские направления.

Также вузы сообщают о росте проходных баллов по ряду направлений — на 6–30 баллов.

Как поясняют в ВГТУ, это связано с увеличением среднего балла ЕГЭ абитуриентов. К примеру, в этом году в вуз поступили семь абитуриентов, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Речь идет о русском языке, физике, географии и обществознании.

Кроме того, классические вузы рассказывают о сложностях с целевым набором. В частности, в ТГУ отмечают, что по педагогическим направлениям в зависимости от профиля целевая квота заполнена на 20–60%. При этом целевой набор на медицинские специальности выполнен на 99%. «Можно предположить, что студентов пугает перспектива обязательной работы у заказчика после обучения, поэтому они отдают большее предпочтение общему конкурсу»,— предполагают в ВГУ, не раскрывая деталей возникающих сложностей.

По данным предоставивших сведения вузов, средняя стоимость очного обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет от 135 тыс. до 180 тыс. руб. В ТГУ она равна 135 тыс. руб., в ВГУ — 180 тыс. руб.

В пресс-службе Воронежского государственного медицинского университета «Ъ-Черноземье» сказали, что результаты приемной кампании еще не подвели и что они будут «со дня на день»: «Еще нет данных по СПО и по ординатуре». В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета также заявили «Ъ-Черноземье», что пока не обладают полной информацией, но пообещали предоставить ее позже. В пресс-службе Курского государственного университета сообщили «Ъ-Черноземье», что «увидели запрос», но оперативно предоставить ответ не смогли. В Белгородском государственном техническом университете имени Шухова и Курском государственном медицинском университете не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

Бывший ректор Орловского госуниверситета, депутат Госдумы текущего созыва от региона Ольга Пилипенко отмечает, что сегодня абитуриенты могут подать документы одновременно в четыре вуза, и это сказывается на общей динамике заявлений. «Также абитуриенты в этом году имеют более высокие баллы по ЕГЭ и ориентируются на самые разные вузы. Но смотреть надо не только на число заявлений, а еще и на количество зачисленных — особенно на бюджет»,— считает госпожа Пилипенко.

Популярность юриспруденции у абитуриентов классических вузов макрорегиона госпожа Пилипенко объясняет востребованностью юристов «не только в правоохранительных органах, но и на предприятиях», а также хорошими результатами ЕГЭ по профильным для этого направления предметам. При этом она предупреждает, что число как бюджетных, так и коммерческих мест в вузах для студентов-юристов в этом году сократилось.

«Сложности с целевым набором связаны с тем, что организации, выступающие заказчиками целевого обучения, не всегда находятся в устойчивом состоянии и способны планировать свою деятельность на пять лет вперед. Особенно это относится к сельским и малокомплектным школам при целевом наборе на педагогические специальности»,— добавила депутат Госдумы.

Егор Якимов