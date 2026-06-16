Вузы вышли из игры

В 2026 году в рейтинг лучших вузов России агентства RAEX вошли пять учебных заведений из Черноземья, тогда как годом ранее их было семь. Из топа исключили Воронежский и Курский госуниверситеты. При этом трем из пяти оставшихся в списке вузов удалось усилить свои позиции, а незначительно ухудшили положение два белгородских университета. Сами учебные заведения по-разному объясняют свое присутствие и результаты в рейтинге, ссылаясь, помимо прочего, на «технические» проблемы. Эксперт считает, что на динамику повлияло смещение государственных приоритетов в сторону медицинских и технических вузов, а не классических как ВГУ и КГУ.

В ВГУ (на фото) считают, что вылетели из престижного федерального рейтинга исключительно по «техническим» причинам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2026 году в топ-100 лучших вузов России по версии агентства RAEX вошли пять учебных заведений из Черноземья. Годом ранее в список входили семь вузов из макрорегиона. Большинство оставшихся в рейтинге учебных заведений Черноземья смогли улучшить свои позиции, и только два вуза ухудшили результаты. Это следует из данных рейтинга, опубликованного 16 июня.

Так, впервые с 2012 года — момента появления рейтинга RAEX — в нем не оказалось Воронежского госуниверситета (ВГУ), занимавшего в 2025 году 57-е место.

Также из списка RAEX был исключен Курский госуниверситет (КГУ), располагавшийся на предпоследней — 99-й — строчке в 2025 году.

Выше всех из сохранившихся в рейтинге вузов Черноземья расположился Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ) — на 43-м месте. При этом учебное заведение несколько ухудшило свою позицию, опустившись на две строчки по сравнению с предыдущим годом — с 41-го места.

На 71-м месте расположился Курский государственный медуниверситет, напротив, улучшив свое положение и поднявшись на две строчки по сравнению с предыдущим годом — с 73-го места.

Тамбовский госуниверситет имени Державина занял 79-ю строчку в топ-100, заметно усилив свой показатель. Годом ранее вуз занимал 87-е место, будучи единственным учебным заведением макрорегиона, не входившим в рейтинг в 2024 году.

В то же время Белгородский технический госуниверситет имени Шухова оказался на 86-м месте в списке, ухудшив свой результат по сравнению с 2025 годом, когда занимал 74-е место.

Ниже всех в рейтинге расположился Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко — на 93-м месте. В прошлом году вуз занимал 94-е место. Одновременно с этим медуниверситет стал единственным учебным заведением из Воронежской области, представленным в рейтинге в 2026 году.

В пресс-службе ВГУ пояснили «Ъ-Черноземье», что выпадение вуза из топа RAEX связано с «техническим решением».

Некогда считавшийся ведущим и крупнейшим вузом Черноземья воронежский университет в этот раз просто не подготовил необходимые для участия в рейтинге документы.

«Агентство ежегодно направляет анкеты университетам, входившим в предыдущие выпуски топ-100, а также участникам анкетирования прошлого года. Поскольку ВГУ не заполнял данную форму, его результаты не были учтены при формировании итогового списка. Отметим, что это техническое решение не связано с изменением качества образовательной или научной деятельности университета»,— добавили в вузе.

Ректор Тамбовского госуниверситета имени Державина Павел Моисеев объяснил «Ъ-Черноземье» укрепление позиций вуза «системной работой всего коллектива по повышению качества образования, развитию научных исследований и усилению взаимодействия с работодателями». «Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда и могли реализовать свой потенциал как в регионе, так и за его пределами»,— сказал господин Моисеев.

В пресс-службах других вузов макрорегиона, вошедших или входивших ранее в список RAEX, не смогли оперативно ответить на запросы «Ъ-Черноземье».

Изменение позиций ведущих вузов макрорегиона в национальном рейтинге и их выпадение из него происходит на фоне кадровых изменений в руководстве некоторых из них. Накануне стало известно, что ректор КГУ Александр Худин покинул свой пост после десяти лет работы. Имя его преемника и причины смены руководства вуза не раскрывались. На сайте КГУ по состоянию на 16 июня в качестве ректора по-прежнему указан господин Худин. В ректорате вчера не смогли соединить «Ъ-Черноземье» ни с господином Худиным, ни с тем, кто исполняет его обязанности после увольнения.

В марте 2025 года с поста ректора ВГУ был уволен впоследствии осужденный за дачу взятки и распространение порнографии Дмитрий Ендовицкий. Фактически господин Ендовицкий перестал руководить вузом с лета 2024 года, когда врио ректора была назначена Елена Чупандина. В апреле на пост ректора был утвержден Юрий Старилов.

Бывший ректор Орловского госуниверситета, депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко в беседе с «Ъ-Черноземье» предположила, что текущая динамика вузов Черноземья в рейтинге может быть связана с изменением государственных приоритетов в сфере высшего образования.

«В рейтинге изменилась методика расчета. Идет уклон в большей степени в вопросы, связанные с наличием специальностей и исследований, направленных на формирование технологического лидерства. К этому как раз относятся медицина и биотехнологии. Медвузы в соответствии с госполитикой в сфере кадров поднимаются в рейтингах, открывая новые специальности ординатуры и расширяя круг практик в больницах. Также на положении вузов сказывается изменение показателей наукометрии — научных публикаций в высокорейтинговых журналах. Курский госуниверситет всегда специализировался на исследованиях в гуманитарной сфере, что сейчас менее востребовано. И публикации по ним сейчас затруднены. То же касается и ВГУ»,— пояснила госпожа Пилипенко.

По мнению эксперта, кадровые перестановки в руководстве ведущих вузов Черноземья лишь «отчасти влияют» на их положение в рейтинге. «На позицию КГУ отставка Александра Худина вряд ли повлияла. Господин Худин давно был ректором, четко знает позиции своего вуза. Очень большую работу вуз проделал в сфере гуманитарной помощи семьям участников СВО»,— сказала Ольга Пилипенко.

Егор Якимов