В школы вернулся ЧОПорный вид

По итогам аукционов на оказание услуг по круглосуточной охране школ Воронежа в 2021 году подрядчиками в 107 из 111 учреждений стали 16 местных частных охранных организаций (ЧОО) и предприятий (ЧОП). Мэрия отказалась от разыгранных ранее укрупненных лотов из-за отсутствия способных выполнить такие контракты участников. В результате разыгрывалось 111 лотов, по итогам которых на городском рынке школьной охраны появились новые крупные участники. Только четыре аукциона выиграл оренбургский «Импульс», ранее получивший право на охрану 37 местных учреждений, но расторгнувший эти контракты.

Итоги последних аукционов на организацию круглосуточной охраны школ с 1 февраля по 31 декабря 2021 года мэрия Воронежа подвела в конце прошлой недели. Всего разыгрывалось право на оказание этой услуги в 111 учреждениях, общая начальная максимальная цена контрактов составила 115,3 млн руб. При этом мэрия не стала объединять школы в несколько крупных лотов, как это было ранее: на каждое учреждение приходился отдельный аукцион. В 75 школах охрана была оценена в 779,1 тыс. руб., в 35 — в 1,6 млн руб., а в гимназии №9 — в 2,3 млн руб. Во всех случаях стоимость одного человеко-часа была определена в 97,49 руб. Разница в цене, следует из аукционной документации, зависит от площади помещений и количества охранников. Для каждой из 75 школ требуется 7,9 тыс. человеко-часов, для 35 школ — 15,9 тыс., для гимназии №9 — 23,9 тыс.

В ходе торгов общая максимальная цена была снижена на 20,2 млн руб. и составила 95,1 млн руб. Победителями в 107 из 111 аукционов стали местные ЧОО и ЧОП. Лидером оказалось ООО «Экономическая безопасность-гарант» Бориса Бакаева: компания будет охранять 20 школ за 15,7 млн руб. Всего же она участвовала в 51 аукционе, но в 31 из них ее обошли конкуренты (эти контракты ООО готово было выполнить еще за 27,2 млн руб.). За 17,1 млн руб. 19 школ будет охранять ЧОП «Тандем» Якова Милюкова, победившее во всех конкурсах, на которые заявилось. ЧОП «Страж-02» Галины Петуховой получило 17 контрактов на 15,3 млн руб., на трех аукционах компания предложила 3,4 млн руб., но проиграла. Еще 14 школ за 11,3 млн руб. будет охранять ЧОО «Контроль» Владимира Блажнова (на одних торгах предложение в 544,4 тыс. руб. перебил другой участник).

Остальные победители участвовали в значительно меньшем количестве аукционов. ЧОО «Патрон» Игоря Долгова будет охранять шесть школ за 3,5 млн руб. (один аукцион с предложением в 584,4 тыс. руб. проигран). У ЧОП «Орион» Алексея Баркалова — пять контрактов на 4,4 млн руб. (один на 580,4 тыс. руб. проигран). По четыре школы будут охранять ЧОО «Титан» Александра Кудри (4,7 млн руб., на другие не заявлялась) и охранная организация «Паритет» Сергея Коломыцева, Александра Денисова и Николая Семенихина (4,7 млн руб., еще за два учреждения предлагало 1,4 руб.). По три контракта достались ЧОО «Дозор» Виталия Богомолова (3,1 млн руб., еще два аукциона с предложением 1,2 млн руб. проиграны), ЧОП «Фаланга» Сергея Гущина и Владимира Муковникова (2,4 млн руб., в других не участвовало) и ЧОП «Ника-Б» Андрея Бардакова (1,9 млн руб., в четырех лотах с предложением 3,7 млн руб. проиграло).

Право на охрану двух школ получили ЧОО «Патруль» Максима Кислицына (2,3 млн руб., три аукциона с предложением 2,9 млн руб. проиграны), ЧОО «Ястреб-центр» Романа Медведева (2,7 млн руб., больше не участвовало) и охранное предприятие «Лев» Валентины Тимашовой и Сергея Власова (1,2 млн руб., больше не участвовало). По одному контракту досталось ЧОО «Клевец» Татьяны Портновой (599,7 тыс., претендовало на еще девять контрактов с предложением 6,8 млн руб.) и ЧОП «Русь» Станислава Мышовского и Анны Турищевой (658,4 тыс. руб., больше не участвовало).

Еще в четырех аукционах победила оренбургская ЧОО «Импульс» Евгения Тошерева и Оксаны Мельник. Свои услуги компания оценила в 4,4 млн руб. В сентябре 2020 года «Импульс» получил три лота, объединивших 37 воронежских школ. Еще в шести аукционах тогда победила на 74 учреждения ЧОО «А.К.П.» Светланы Холиной из Сыктывкара. Один лот на десять школ достался местному ЧОП «Патруль». При этом контракты с иногородними компаниями мэрия расторгла по «обоюдному согласию». В «А.К.П.» “Ъ-Черноземье” заявляли, что компания столкнулась «с угрозами со стороны других охранных организаций Воронежа». В новых аукционах эта компания не участвовала. «Импульс» же заявился в целом на 46 контрактов, но в 42 случаях проиграл (общее предложение по проигранным лотам составило 34,3 млн руб.). Еще одним активным участником было в этот раз также оренбургское предприятие — «Омега» Дениса Тарасова. За 16 контрактов компания предлагала 13,6 млн руб., но проиграла.

В мэрии “Ъ-Черноземье” не смогли оперативно пояснить, как изменился состав подрядчиков после перехода оплаты охраны школ на бюджетное финансирование. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», изменения на рынке в Воронеже довольно значительные. В частности, «Экономическая безопасность-гарант» ранее не работала с городскими школами, обслуживая учебные учреждения в райцентрах. А «Тандем» стал охранять больше школ, хотя совпадения с полученными контрактами в 2020 году минимальны. В то же время ЧОП «Фаланга» стало победителем в двух учреждениях, которые охраняло два года подряд.

На большинство аукционов поступало минимум две заявки, однако в 16 тендерах участник был только один. А в конце декабря на две школы не заявился никто. На январских торгах одна школа заинтересовала четыре компании, вторая — одну. Формально все победители не связаны друг с другом, только Алексей Баркалов сейчас владеет «Орионом», а ранее владел также «Никой-Б». Обе компании даже выставляли одинаковую цену на свои услуги. Этим отметились и другие участники. Так, зачастую в аукционах с единственной заявкой «Экономическая безопасность-гарант», «Тандем», «Паритет», «Страж-02» и «Дозор» выставляли совпадающую до копеек цену. С руководством большинства компаний связаться не удалось. Другие победители и участники отказались от комментариев. Оренбургские охранные организации не ответили на запросы “Ъ-Черноземье”.

В пресс-службе мэрии Воронежа “Ъ-Черноземье” отметили, что ранее проведенные аукционы и их итоги «показали отсутствие охранных организаций, способных качественно выполнить контракты по укрупненным лотам»: «В связи с этим каждая общеобразовательная организация торгует самостоятельно, что позволяет принять участие в конкурсном отборе поставщика как крупным, так и небольшим ЧОПам». Подведение итогов части аукционов в январе в администрации объяснили тем, что каждая школа размещала документацию самостоятельно, и «в один день такой объем не мог быть размещен технически». «Сроки непосредственно проведения конкурса определены федеральным законом №44 и отсчитываются в рабочих днях от даты размещения. Соответственно, часть школ сдвинулась на первые числа января», — добавили там.

Александр Прытков