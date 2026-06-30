Гранит науки треснул

В 2026 году в Национальный рейтинг университетов «Интерфакса», один из наиболее подробных и статусных вузовских рейтингов РФ, вошли 22 учебных заведения из Черноземья. Из них 14 ухудшили положение в списке, и только восемь — улучшили. При этом большинство усиливших свои позиции университетов являются техническими и аграрными, а профиль вузов, опустившихся в рейтинге, различается в зависимости от региона. Ухудшившие положение в рейтинге вузы пеняют на «изменившиеся критерии оценки», а улучшившие — связывают успех с взаимодействием с бизнесом.

БелГУ, несмотря на небольшое изменение позиций, закрепил статус самого «рейтингового» вуза Черноземья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В опубликованный в середине минувшей недели XVII ежегодный Национальный рейтинг университетов группы «Интерфакс» за 2026 год вошли 22 вуза из Черноземья, из которых 14 ухудшили положение в списке, а восемь — улучшили. Как подсчитал «Ъ-Черноземье», пять из восьми поднявшихся в рейтинге вузов относятся к техническим и аграрным. В то же время профиль университетов, утративших позиции в списке, различается в разных регионах.

Выше всех в Черноземье в рейтинге «Интерфакса» расположился Белгородский национальный исследовательский госуниверситет — на 25-м месте, но опустившись на три позиции (в 2025-м — 22-е место). Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, напротив, укрепил свои позиции в рейтинге и занял 62-е место — годом ранее вуз находился на 76–77-м месте. На 131–136-е место поднялся Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина — со 176–177-го места в 2025-м. Белгородский университет кооперации, экономики и права, напротив, ухудшил положение, опустившись почти на 40 строчек — с 242–244-го на 280–283-е место.

Воронежский госуниверситет (ВГУ) занял 56–57-е место. При этом вуз немного опустился в рейтинге «Интерфакса»: в 2025 году он занимал 53-е место. Почему два вуза Черноземья выпали из рейтинга RAEX за 2026 год 107-е место досталось Воронежскому государственному техническому университету (ВГТУ), который, напротив, поднялся в рейтинге — со 114–115-го места в прошлом году. Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова занял 191–195-е место, опустившись примерно на десять позиций: годом ранее вуз находился на 184–185-м месте. На 208–209-м месте расположился Воронежский аграрный госуниверситет имени Петра I, улучшив результат с 218–221-го места в 2025 году. Воронежский государственный университет инженерных технологий опустился заметнее остальных в регионе — примерно на 58 позиций, заняв 247–251-е место (189–194-е место в прошлом году). Также ухудшил свое положение Воронежский медуниверситет имени Бурденко (ВГМУ), опустившись более чем на 20 позиций и заняв 276–277-е место (в 2025-м — 253–255-е место). Ниже всех в регионе расположился Воронежский педуниверситет — на 325–327-м месте. По сравнению с прошлым годом вуз также опустился в рейтинге (302–304-е место).

Липецкий технический госуниверситет занял 284–287-е место, поднявшись с 321–326-го места, занимаемого годом ранее. Напротив, ухудшил результаты Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова-Тян-Шанского, опустившись с 331–333-го места на 340–341-е. Елецкий госуниверситет имени Бунина почти не изменил своих позиций и расположился на 243–245-м месте (242–244-е место в прошлом году).

На 96-м месте оказался Курский государственный медицинский университет, заметно улучшивший свое положение в рейтинге (со 136–139-го места в 2025 году). Следом за ним Юго-Западный госуниверситет занял 97-е место, также укрепив свои позиции в списке. Годом ранее вуз находился на 114–115-м месте. Курский госуниверситет (КГУ) ухудшил свое положение и оказался на 243–245-м месте, тогда как в прошлом году занимал 186–188-е место. Курский аграрный госуниверситет имени Иванова опустился примерно на 65 позиций и занял 321–326-е место (260–261-е место годом ранее).

Орловский госуниверситет имени Тургенева опустился в рейтинге со 125-го места на 191–195-е. Также ухудшил позиции Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина, оказавшись на 241–242-м месте (232–233-е место годом ранее).

Тамбовский государственный технический университет опустился в рейтинге на шесть позиций — с 73-го на 79-е место. В то же время Тамбовский госуниверситет имени Державина улучшил результат, поднявшись со 122–124-го места на 103–105-е. Других представителей Черноземья в ранжировании нет.

Всего в рейтинге оценивались 395 вузов страны. Лидерами стали МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, открытых данных, размещенных учебными заведениями на своих сайтах, открытых данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин рассказал «Ъ-Черноземье», что улучшение позиций вуза обусловлено его «активным взаимодействием с высокотехнологичным бизнесом и ведущими исследовательскими организациями». «Реализация совместных проектов, целевого обучения, прикладных исследований и разработок позволила существенно усилить научно-образовательный потенциал ВГТУ и повысить практическую значимость реализуемых инициатив»,— отметил господин Проскурин. В пресс-службе ВГУ — одного из лидеров списка — пояснили «Ъ-Черноземье», что снижение позиций вуза «произошло из-за ежегодной корректировки» методики рейтинга «Интерфакс». «Важно понимать, что рейтинговое пространство в диапазоне топ-60 крайне плотное: десятые доли балла могут менять позицию на несколько строк. Поэтому мы оцениваем результат как стабильный и соответствующий стратегическому развитию ВГУ»,— отметили в вузе. В пресс-службе ВГМУ, также ухудшившего результаты, заявили «Ъ-Черноземье», что такая динамика связана с «изменившимися критериями оценки» «Интерфакса». В то же время там напомнили, что, несмотря на колебания в рейтингах, «университет опирается на сильные образовательные традиции, развивает научные школы, поддерживает тесную связь с клинической практикой и сохраняет высокий уровень доверия со стороны работодателей».

Егор Якимов