Курским ученым готовят «редизайн»

Сегодня должны пройти выборы ректора Курского госуниверситета. Источники “Ъ-Черноземье” в крупнейшем вузе региона ожидают переизбрания на второй срок экс-главы областного комитета образования и науки Александра Худина. В предвыборной программе он анонсировал «редизайн имеющихся направлений» и назвал «угрозой» для развития КГУ распространение онлайн-образования.

На 30 марта в КГУ назначена конференция студентов и преподавателей по выборам ректора. Конкуренцию действующему главе университета Александру Худину составят два его подчиненных — завкафедрой матанализа и прикладной математики Михаил Кабанко, а также декан филфака Сергей Праведников. Каждого из них согласовали Минобрнауки РФ, губернатор Роман Старовойт и областной совет ректоров, который дополнительно решил высказаться в поддержку кандидатуры господина Худина. Он и возглавляет этот совет.

Источник “Ъ-Черноземье” в КГУ уверен в переизбрании господина Худина, выдвижение «технических кандидатов», по его словам, — «дань хорошей вузовской традиции», а о каких-либо конфликтах в коллективе речи нет.

Накануне кандидаты опубликовали свои программы по развитию вуза в ближайшие пять лет — срок полномочий ректора. Господин Худин сообщил о нескольких «угрозах для развития» КГУ: оттоке сильных выпускников школ в столицу, росте популярности профессионального образования и распространении онлайн-образования, а также конкуренции со «вторым классическим вузом в регионе» — Юго-Западным госуниверситетом. Там учатся всего лишь на 500 студентов меньше, а доходы при этом составляют 1,28 млрд руб. в сравнении с 918,92 млн руб. у КГУ (данные Минобрнауки по итогам 2019 года).

Господин Худин предложил также изменить подход к развитию науки в КГУ. «Необходимо провести редизайн имеющихся научных направлений, объединить в блоки угасающие научные школы, доукомплектовать молодыми учеными до 40 лет… Выработать меры противодействия имитации и фальсификации научных результатов», — сказано в его программе. Помимо этого он анонсировал реконструкцию университетского общежития на улице Гоголя, 65, и строительство крытого плавательного бассейна. Объем инвестиций в эти проекты в программе не раскрывается, однако прогнозируется рост доходов вуза к 2019 году в 146% в 2024-м и в 180% в 2030-м.

Господин Кабанко в своей программе говорит, что КГУ «обязан вести себя активно, наступательно на рынке образовательных услуг», при этом он указывает на «большие материальные проблемы: учебным корпусам требуется текущий и капитальный ремонт, необходима закупка современного оборудования для естественно-научных лабораторий. В программе господина Праведникова сказано, что в КГУ необходимо «оптимизировать организационную структуру университета, исключить дублирование и структурную раздробленность», а также «руководствоваться принципами открытости принятия решений».

Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе.

Источник “Ъ-Черноземье” в КГУ отмечает, что господин Худин смог вернуть в вуз ранее покинувших его известных исследователей. «Он менеджер с большой буквы. Прошел в университете путь от ассистента до проректора. На выборах 2011 года был реальным соперником тогдашнего главы, приревновавшего его, после этого конфликта на пять лет ушел в команду покойного губернатора Александра Михайлова, потом вернулся», — описал собеседник “Ъ-Черноземье” карьеру основного кандидата.

Глава Ассоциации ректоров вузов Центральной России, ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий согласен, что у господина Худина «высокие шансы переизбраться». «Другие кандидаты — члены его команды, которые дополняют программу действующего главы своими идеями. Худин по итогам первого срока показал себя эффективным ректором, об этом свидетельствуют ключевые показатели КГУ, которые мониторит Минобрнауки. Кроме того, ему удалось наладить очень хороший контакт вуза с региональной властью», — заключил господин Ендовицкий.

Сергей Калашников