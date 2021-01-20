Студентам добавят артистизма

Руководившая Воронежским государственным институтом искусств пять лет в статусе и.о. Ольга Скрынникова может оставить пост в 2021 году. Собеседники “Ъ-Черноземье” называют нескольких кандидатов в ректоры, но фаворитом считают экс-депутата гордумы, народного артиста России Сергея Карпова. Главе ВГИИ предстоит не столько творческая, сколько бюрократическая работа, из-за которой из вуза ранее ушел продюсер Эдуард Бояков, предупреждают эксперты.

О готовящейся смене ректора Воронежского института искусств “Ъ-Черноземье” сообщили несколько источников в региональной власти, академическом и творческом сообществах. У руководившей ВГИИ с июня 2015 года в статусе и.о. ректора, без выборов коллективом, проректора по научной работе Ольги Скрынниковой истекает срок полномочий. Минкультуры, учредитель вуза, не планирует продлевать его, полагают собеседники “Ъ-Черноземье”.

Они называют нескольких возможных кандидатов, среди которых худрук Камерного театра и Платоновфеста Михаил Бычков и экс-глава областного департамента культуры Эмилия Сухачева, которую судят за мошенничество. Однако фаворитом считается народный артист России и председатель общественной палаты Воронежа Сергей Карпов.

Накануне господин Карпов написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора муниципального Дворца творчества детей и молодежи, подтвердили “Ъ-Черноземье” в мэрии. Господин Карпов в беседе с “Ъ-Черноземье” отказался от комментариев, назвав информацию о его возможном назначении «преждевременными слухами». Телефон госпожи Скрынниковой был выключен.

По регламенту кандидатуру нового ректора Минкультуры должно согласовывать с губернатором Александром Гусевым и региональным советом ректоров. По сведениям “Ъ-Черноземье”, этого пока не происходило. Руководитель департамента культуры облправительства Мария Мазур пообещала “Ъ-Черноземье” прокомментировать ситуацию, как только получит официальную информацию по новой кандидатуре ректора из Минкультуры.

Сергей Карпов отпраздновал 65-летие в октябре 2020 года. Он окончил Воронежский государственный институт искусств в 1976 году. Тогда же начал карьеру в академическом театре драмы имени Кольцова, где служит до сих пор. В 2004 году стал народным артистом России (после него другие воронежские артисты этого звания пока не удостаивались). Всего в Воронеже работают десять народных артистов. В 2010–2015 годах Сергей Карпов был депутатом гордумы от «Единой России». С декабря 2011-го возглавлял Дворец творчества детей и молодежи, в котором расположены различные творческие, научные и спортивные секции. Является председателем городской общественной палаты. В случае назначения господин Карпов сможет проработать во главе ВГИИ не больше одного срока, предельный возраст ректора — 70 лет .

В Воронежском государственном институте искусств, по наиболее актуальным данным Минобрнауки, учатся до 400 студентов. Вузу принадлежат 11,55 тыс. кв. м недвижимости. Его доходы составляют 120 млн руб. в год, 90% из них — средства федерального бюджета.

Один из собеседников “Ъ-Черноземье” отметил специфику выбора главы творческого вуза: «В последнее время, приходя утром на работу, я каждый день слышу новую фамилию якобы кандидата в ректоры. Какие-то звучат реже, какие-то чаще». Он также сообщил, что пятилетняя работа госпожи Скрынниковой в статусе и.о. ректора — «распространенная практика» в вузах Минкультуры: «Николай Цискаридзе тоже и.о. в Академии русского балета имени Вагановой, это считается более удобным».

Источник “Ъ-Черноземье” в вузовском сообществе предупредил, что ожидания претендентов от поста ректора могут расходиться с реалиями работы: «Это скорее менеджерская должность, и бюрократической работы в ней намного больше, чем творчества. Вспомните, что именно из-за этого пост ректора в 2015 году покинул известный продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Артистизм сталкивается с необходимостью заниматься рутиной, бытовой и финансовой деятельностью. У Сергея Карпова уже есть такой опыт в Доме творчества, но это несопоставимые с ВГИИ хозяйствующие субъекты».

Искусствовед, глава общественного совета при региональном департаменте культуры Бронислав Табачников отметил, что Ольга Скрынникова — в высшей степени «достойный специалист и человек». «Должность ректора института искусств одновременно творческая и административная: нужно быть в курсе бумажной работы, но нужно, конечно, разбираться в музыке и театральных искусствах. Ольга Скрынникова полностью соответствует этим требованиям», — добавил господин Табачников. По его мнению, на эту должность лучше найти местного кандидата, потому что «Воронеж очень трудно принимает "человека со стороны"».

При этом, пояснил Бронислав Табачников, встает проблема выбора: опытные педагоги института уже довольного пожилые, а среди молодых надо «хорошенько поискать». По мнению эксперта, прекрасно справиться с работой в вузе могли бы худрук филармонии Ирина Авралева или актер Сергей Карпов. «Пожалуй, Карпов даже предпочтительнее, чем кто-либо другой из всех известных мне: за него говорит огромный актерский и административный опыт, он также хорошо разбирается в других искусствах», — заключил господин Табачников.

Сергей Калашников, Александр Прытков