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21 июня, пятница
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07:00
Главные новости к утру 21 июня
06:50
Грузинская оппозиция выдвинула властям ультиматум из трех пунктов
20/06
ЕС согласовал продление экономических санкций против России
20/06
РБК: глава Пушкинского района Подмосковья задержан за взятку
07:20
Российские ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС
06:26
Дифференциация тарифов ФСК может вдвое увеличить стоимость электроэнергии для бизнеса
05:52
Чеченский правозащитник Титиев выходит на свободу по УДО
05:29
Высших чиновников ЕС назначат на внеочередном саммите 30 июня
04:59
Зурабишвили считает, что Россия заинтересована в конфликте в Грузии
04:44
Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии
04:28
Течь в дамбе канала имени Москвы могли вызвать дожди
04:00
Шоумен Николай Фоменко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
03:47
Футболист сборной России Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
03:29
Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест
02:57
Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике
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(обновлено: 21.06.2019)
Рубрика «Первые лица»
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Что думают о своем деле главы компаний, гендиректора предприятий и учреждений культуры, президенты банков, главные управляющие директора корпораций — последние новости и все самое важное в интервью «Ъ» с первыми лицами компаний.
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Глава Philip Morris International Андре Калантзопулос о судах с BAT и росте нелегальной продукции
«Это не сокращение бизнеса в стране, а смена структуры генерации»
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
5
«Сложность договоренностей оказалась немного недооценена»
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев о сделке с Alibaba и новых продуктах
3
«Не все приветствуют частных инвесторов»
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах
7
«Конкуренция идет вокруг моделей управления»
Ректор РАНХиГС Владимир Мау о будущем госслужбы, образования и государства в целом
6
«Производители контента должны жить по нашим правилам»
Президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев о сетевой нейтральности и умных трубах
35
«Надо ограничивать не компании, а государство»
Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах
1
«Пусть никто не объясняет нам, что мы можем, а что нет»
Глава Breitling Жорж Керн о том, как держаться в седле
«Русские технологии выглядят золотой серединой»
Партнеры фонда TerraVC об инвестициях в технологические компании в нефтегазе
«Консервативный музей может быть современнее всего остального»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский о Венецианской биеннале, монастыре, праве и реституции
«В отличие от больших групп, мы на самом деле любим часы»
Глава Patek Philippe Тьерри Стерн о слухах и реальности
6
«Клиент без смартфона — потенциально не наш клиент»
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский о цифровизации и «уберизации» банковского бизнеса
3
«Основная задача быть готовым к тому, что нам начнут создавать проблемы извне»
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о консолидации Tele2, фильтрации трафика и санкциях
1
«Людям нужен не банк, а возможность получить банковскую услугу»
Глава Почта-банка Дмитрий Руденко об агентах, садоводах и социальном притяжении
«Главное в жизни — минута перед новым днем»
Франсуа-Анри Беннамиас рассказывает о стратегии Audemars Piguet
2
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
Глава «Калашникова» Владимир Дмитриев о работе под санкциями и новых целях концерна
«В процессе интеграции убыточных аптек ухудшились наши финансовые показатели»
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия