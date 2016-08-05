Подробно Тема (обновлено: 21.06.2019)

Что думают о своем деле главы компаний, гендиректора предприятий и учреждений культуры, президенты банков, главные управляющие директора корпораций — последние новости и все самое важное в интервью «Ъ» с первыми лицами компаний.