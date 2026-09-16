«Копится отложенный спрос, и когда-нибудь его прорвет»

В марте «Т-Технологии» (Т-Банк) приобрели крупнейший в России автомобильный классифайд «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. Об итогах сделки, совместных проектах, автомобильном рынке России и сценариях его развития “Ъ” поговорил с руководителем сервиса «Авто.ру» Ксенией Зарецкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

— После сделки «Т-Технологий» с «Авто.ру» как изменилась работа сервиса? В целом как переход компании сказался на работе ее команды? — Глобально ничего не изменилось. Происходящие изменения были ранее заложены в стратегии развития «Авто.ру». Важно подчеркнуть, что эта сделка — не покупка сильным игроком слабого, а абсолютный win-win. За 30 лет «Авто.ру» стал привычным помощником для нескольких поколений автомобилистов: сюда приходят не только купить или продать машину, но и читать про автомобили, обсуждать их и решать вопросы, связанные с владением. Эту связь с аудиторией важно сохранить. Также «Авто.ру» последние несколько лет активно шел в сторону финтеха, а Т-Банк — один из лидеров по финансовым сервисам для автомобилистов: автокредитованию, страхованию и не только. А также Т-Банк — самый технологичный банк, для нас это не менее важный критерий. Покупателям все чаще требуется дополнительное финансирование для покупки автомобиля. Сложности есть и у дилеров, дистрибуторов, автопроизводителей. С учетом того что «Авто.ру» — большой сервис, который работает не только в формате классифайда, но и имеет продукты для банков, дилеров, дистрибуторов и других участников рынка, найти в качестве партнера не просто банк, а цифровой банк с развитой ИТ-инфраструктурой и экспертизой в автокредитовании было очень важно. В этом смысле сделка дает «Авто.ру» возможность двигаться дальше, не меняя того, за что наши пользователи уже нас ценят. — Что в итоге получили стороны сделки? — «Авто.ру» получает сильную финтех-экспертизу коллег и доступ к финансам. Наши сервисы уже знают и любят миллионы автомобилистов — у нас более 30 млн пользователей в месяц. И теперь мы можем дать им больше возможностей на разных этапах владения автомобилем. Т-Банк, в свою очередь, получает доступ к этой аудитории и команду, которая много лет работает на стыке технологий и авторынка. Таких специалистов сложно собрать с нуля: здесь есть и сильные ИТ-команды, и люди, которые хорошо понимают, как устроен автомобильный рынок. — После сделки «Т-Технологий» с «Авто.ру» как изменилась работа сервиса? В целом как переход компании сказался на работе ее команды? — Глобально ничего не изменилось. Происходящие изменения были ранее заложены в стратегии развития «Авто.ру». Важно подчеркнуть, что эта сделка — не покупка сильным игроком слабого, а абсолютный win-win. За 30 лет «Авто.ру» стал привычным помощником для нескольких поколений автомобилистов: сюда приходят не только купить или продать машину, но и читать про автомобили, обсуждать их и решать вопросы, связанные с владением. Эту связь с аудиторией важно сохранить. «Т-Технологии» купили «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд рублей Также «Авто.ру» последние несколько лет активно шел в сторону финтеха, а Т-Банк — один из лидеров по финансовым сервисам для автомобилистов: автокредитованию, страхованию и не только. А также Т-Банк — самый технологичный банк, для нас это не менее важный критерий. Покупателям все чаще требуется дополнительное финансирование для покупки автомобиля. Сложности есть и у дилеров, дистрибуторов, автопроизводителей. С учетом того что «Авто.ру» — большой сервис, который работает не только в формате классифайда, но и имеет продукты для банков, дилеров, дистрибуторов и других участников рынка, найти в качестве партнера не просто банк, а цифровой банк с развитой ИТ-инфраструктурой и экспертизой в автокредитовании было очень важно. В этом смысле сделка дает «Авто.ру» возможность двигаться дальше, не меняя того, за что наши пользователи уже нас ценят. — Что в итоге получили стороны сделки? — «Авто.ру» получает сильную финтех-экспертизу коллег и доступ к финансам. Наши сервисы уже знают и любят миллионы автомобилистов — у нас более 30 млн пользователей в месяц. И теперь мы можем дать им больше возможностей на разных этапах владения автомобилем. Т-Банк, в свою очередь, получает доступ к этой аудитории и команду, которая много лет работает на стыке технологий и авторынка. Таких специалистов сложно собрать с нуля: здесь есть и сильные ИТ-команды, и люди, которые хорошо понимают, как устроен автомобильный рынок. — Идет ли сейчас объединение команд Т-Банка и «Авто.ру»? — В целом команда «Авто.ру» остается, это было одним из условий сделки. При этом внутри группы сотрудники, разумеется, могут переходить между направлениями, если им интересно развиваться в другой области. Автосегмент сейчас — одно из приоритетных направлений для группы — много интересных задач, экспериментов, идей. Поэтому многие, наоборот, хотят работать именно с ним. Над совместными проектами команды «Авто.ру» и Т-Банка работают вместе, но переходы внутри группы остаются решением самих сотрудников. — Как будет проходить интеграция сервисов компаний? — Мы не планируем переносить все сервисы «Авто.ру» и Т-Банка в одно приложение. Будем смотреть, что в одном сервисе может быть полезно пользователям другого, и добавлять там, где это улучшает клиентский путь. При этом все основные возможности «Авто.ру» останутся доступны и продолжат развиваться. Наша задача — помочь человеку пройти весь путь, связанный с покупкой автомобиля, в одном месте: выбрать машину, проверить ее историю, подобрать финансирование и страховку, безопасно провести сделку, а затем пользоваться сервисами для автовладельцев. Финансовые продукты продолжат работать по брокерской модели: пользователь сможет выбирать между предложениями разных поставщиков и сравнивать их условия. Сделка с «Т-Технологиями» не означает, что «Авто.ру» станет закрытой площадкой для других банков и партнеров. — То есть ничего не изменилось в плане взаимоотношений с другими партнерами? — Я бы сказала, что не изменилось. Конечно, у рынка к нам есть вопросы, это нормально. И банки задавали иногда неудобные вопросы, это тоже нормально. Более того, мы долго объясняли партнерам, что «Авто.ру» как бизнес действительно сохраняет свою идентичность, бренд, команду и право принятия самостоятельных решений. С момента подписания сделки до сегодняшнего ни один из наших банков-партнеров не ушел от сотрудничества с нами. Кредитование мы будем развивать ровно в той же модели, в которой планировали,— это будет брокерская модель. Доступ к нашей аудитории имеют разные банки, все, кто захотят. Сейчас у нас интегрированы пара десятков крупнейших банков. У Т-Банка какого-то приоритета не будет, иначе сам продукт не будет работать как задумано — и на рынке ничего не получится. — Будет ли расширение предложений для пользователей с учетом ресурсов Т-Банка и его экосистемы? — Да, в области daily-сервисов — всего, что касается владения автомобилем. Сейчас мы видим, что срок владения автомобилем увеличивается, и возраст автомобиля тоже. Соответственно, растет стоимость его обслуживания и содержания. Проблемы иномарок и в том, что, например, немецкие запчасти заканчиваются, покупать родные становится все дороже. И соответственно, требуется привлечение кредитных средств. Этот сегмент нам очень интересен, и в Т-Банке он есть. Таким образом, мы можем быстро кредитовать дорогие ремонты. Можем быстро помогать с решением каких-то проблем. Например, во время топливного кризиса банк смог быстро на обезличенных трансакциях собрать аналитику, где в режиме реального времени есть бензин, а мы за счет большой аудитории быстро распространили эту информацию. Получился очень контекстный и понятный пользователям продукт. Это все относится к daily-сервисам. — А прогноз по ключевым показателям на этот год? — Мы растем, и я уверена, что динамика и выручки, и чистой прибыли будет положительной. Как мы уже сообщали ранее, отдельно оцениваем эффект от сделки для всей группы «Т-Технологии»: в ближайшие три года дополнительный операционный доход группы от синергий с «Авто.ру», по нашей оценке, превысит 45 млрд руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ — Есть направление, на котором вы зарабатываете сейчас в первую очередь? — Нет такого в «Авто.ру». Бизнес очень диверсифицирован. У нас есть несколько направлений, которые монетизируются: классифайд с новыми автомобилями и автомобилями с пробегом, B2B — работа с дилерами, дистрибуторами и профессиональными продавцами, финтех. Есть отчеты «Авто.ру». При этом есть направления, которые напрямую не монетизируются, но помогают достигать других показателей, например аудиторных: UGC, журнал «Авто.ру», один из лучших каталогов в мире. За счет того что у нас много разных направлений, мы, несмотря на все штормы, можем находить точку баланса и удерживать позиции. — Рассматриваете ли сейчас какие-то сделки? — За последние пару лет мы два раза купили и один раз продались сами. В части M&A сейчас точно нет конкретного процесса. Нам бы переварить все сделки и выжать максимум из этих синергий. Но амбиции никуда не делись, поэтому мы регулярно смотрим на рынок. Много внимания обращаем на стартапы, на все, что оцифровывает автомобильную реальность или меняет ее. — Какой у вас сейчас размер комиссии для бизнеса и есть ли планы по индексации? — У нас очень разные модели монетизации. За счет того, что набор продуктов огромный, и в зависимости от того, чем пользуется каждый дилер, представитель бренда, дистрибутор и так далее, стоимость разная. В большей части у нас стоимость динамическая — это аукционные модели. Рынок сам решает, сколько стоит то или иное действие. Аукцион греется, остывает — мы это никак не регулируем. Дилеры отмечают рост спроса на автомобили ушедших из России брендов По индексации — у нас они были и, наверное, будут, как и у любого другого бизнеса. Но есть очень важная история: мы понимаем, что дилерам сейчас плохо, поэтому не задираем цены, и уже были прецеденты с введением моратория на поднятие цен. За последние два года у нас не было индексации выше или даже равной инфляции, то есть мы чуть-чуть приподнимаем ценник. Но это логично, потому что нам требуется большое количество вычислительных мощностей. Серверы сейчас тоже стоят дорого, и услуги дорожают. — За счет чего вы обычно расширяете мощность серверов? — Через аренду облачной инфраструктуры. — Можете ли привести аудиторные показатели сервиса? — Сейчас это более 30 млн пользователей в месяц. Год к году показатель немного растет. — Новая волна аудитории пришла через сервисы или систему благодаря сделке? — Об этом пока очень рано говорить, мы закрыли сделку только в июне. Думаю, что после первых совместных проектов, когда новой аудитории будет зачем приходить на «Авто.ру», приток будет. Но в целом в России сейчас 47 млн автомобилей, как сказала выше, у нас более 30 млн пользователей в зависимости от сезона. Таким образом, мы уже работаем примерно с 80% всех автовладельцев, для многих сервис уже привычное место для выбора, покупки и продажи машины. Поэтому одна из наших задач — не только привлекать новых пользователей, но и давать существующей аудитории больше поводов возвращаться на «Авто.ру». Будем развивать новые продукты и сервисы для разных этапов владения автомобилем — от выбора и покупки до обслуживания. Совместные проекты с Т-Банком тоже должны помочь нам вовлекать аудиторию в эти сценарии.

— Можете ли раскрыть долю автомобилей, выставленных на «Авто.ру», от всего рынка? — В среднем по России наша доля — 50%. В наших домашних регионах, исторически это Москва и Санкт-Петербург,— порядка 70–72%. Доля в фокусных регионах — Екатеринбурге, Татарстане, Нижнем Новгороде — порядка 60%. Эта доля выросла, еще два года назад она была значительно ниже. В целом мы растем там, где хотим расти,— в сильных с точки зрения автомобилизации регионах. В среднем по России половина всех автомобилей, которые меняют владельца, точно была на «Авто.ру». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ — А как меняется сама аудитория? Возраст, гендер. — Действительно становится больше женщин. Сейчас соотношение примерно 50 на 50, но значимых колебаний нет: было, условно, 45%, стало 48%. Молодую аудиторию мы тоже видим: люди взрослеют, и их начинают интересовать личные автомобили. Когда был высокий хайп вокруг каршеринга и других сервисов мобильности, в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге — мы наблюдали некоторое перераспределение. Даже немножко напряглись. А сейчас это все сгладилось. Есть огромное количество регионов России, где без автомобиля в собственности сложно передвигаться. Поэтому автомобиль остается важной частью жизни. — На рынке растет доля автомобилей с пробегом. Эта тенденция продолжится? — Да, доля автомобилей с пробегом продолжит расти, хотя она и сейчас очень велика. В России доля таких машин значительно выше, чем на многих других рынках, отрыв колоссальный. За последний год автомобили с пробегом, если я не ошибаюсь, увеличили свою долю еще примерно на 5%. На ситуацию влияют несколько факторов: полнота предложения на рынке, состояние экономики и отложенный спрос. При этом автопарк в России заметно стареет — средний возраст авто уже около 15 лет. Хуже ситуация только на Кубе и в Греции: там средний возраст автомобилей — 20 и 17 лет соответственно. Одновременно увеличивается и срок владения автомобилем. Еще год назад в среднем машиной владели шесть-семь лет, сейчас — уже семь-восемь. Это означает, что копится отложенный спрос, и когда-нибудь его прорвет. Интересно, конечно, когда, где и «на какие деньги», но он копится. Кроме того, содержание и обслуживание машин с каждым годом становятся дороже. Я, например, езжу на автомобиле 2020 года выпуска и чувствую, как ежегодно растет стоимость его содержания. Это тоже подталкивает к смене машины. На этом фоне растут новые марки. Я ездила на китайском автомобиле полтора года, и у меня нет претензий: хорошая машина. За свои деньги — просто «вау». Поэтому, скорее всего, отложенный спрос со временем начнет реализовываться: люди будут менять старые автомобили, а вместе с этим будет расти и рынок машин с пробегом. — Россияне готовы к покупке автомобилей онлайн? Или пока это товар, который надо «пощупать»? — Россияне готовы покупать автомобиль онлайн, который они знают. Я думаю, что, условно говоря, если мы завтра привезем в Россию тысячу всем известных Hyundai Solaris — их раскупят онлайн просто за один день. Потому что люди понимают, что это за автомобиль: у них есть доверие бренду и привычка. Им действительно страшновато покупать китайские автомобили, особенно новые марки, которые выходят на рынок. Но здесь начинает играть роль еще и сама площадка продажи. Если это не «Рога и копыта», а «Авто.ру» и Т-Банк, то, конечно, доверия будет больше. Даже если случится какая-либо проблема — с ней разберутся. В рамках такой конструкции, я думаю, россияне будут готовы чаще покупать онлайн. Однако я не уверена, что доля онлайн-продаж в общем объеме по рынку будет большой, особенно в авто с пробегом. Можно провести параллели с онлайн-доставкой еды. У всех была вынужденная позиция с ковидом: доставка еды взлетела, сейчас ей по-прежнему многие пользуются, но «вау-эффекта» — условно 50% всей еды стали покупать только онлайн — такого нет. Из референсов в США — Carvana: самый известный онлайн-дилер в мире. Они занимают 2% американского авторынка, который в несколько раз больше, чем российский (при этом дилерская доля в структуре продаж достигает 50% в отличие от наших 20%). У них есть пункты выдачи, все с гарантиями и под ключ — и 2%. — Вы развиваете в направлении онлайн-продаж сервис оценки качества подержанных автомобилей? — Да, уже много сделали и продолжим. Есть понятные объективные данные об автомобиле, по которым мы готовим отчеты и показываем рекомендуемую стоимость продажи. Мы собираем информацию с огромного количества источников — с аукционов, страховых компаний, дилерских центров, объявлений — и формируем один отчет. Но дальше с ним не всегда понятно, что делать. Ты берешь десять страниц на какую-нибудь пятилетнюю машину — это хорошая машина или плохая? Нужно донести информацию до людей понятным языком. Чтобы суммаризировать и проанализировать информацию, нужен искусственный интеллект и специальные люди, которые задают ему параметры: вот такое сочетание факторов хорошо, а вот такое конкретно для этой марки и модели — не очень. Дальше нужно нормально объяснить человеку, на что обратить внимание. Можно закрывать весь этот процесс армией людей, которые бегают и смотрят автомобиль. Но это время и дополнительные деньги в рамках сделки по покупке авто. Не все на это готовы. — Каждая копейка на счету. — Да, поэтому тебе нужно придумывать «умные штуки». Например, как у нас сейчас, если загрузить фотографию нормального качества, мы можем определить по ней марку, модель и поколение автомобиля. Для конкретных марок, моделей и поколений у нас уже есть информация о «классических болячках» машин разного возраста. В отчете мы можем подсвечивать, на что обратить внимание, что характерно для конкретного автомобиля и о чем точно нужно спросить, чтобы принять решение. Продажи подержанных машин в июле упали впервые с июня 2025 года Автомобили с пробегом, конечно, будут в онлайн-продаже: 80% рынка в России — это машины с пробегом, деваться некуда. По ряду автомобилей люди будут брать не глядя, потому что гарантия есть и площадка проверенная. И все можно сделать онлайн: кредит, страховка, на эвакуаторе привезем, вот ключи. Это же «вау». Привозят автомобиль нормального качества, который до тебя посмотрели и подготовили отчет. Но есть люди, которые придирчивы, и есть автомобили, которые невозможно покупать в массовом сегменте, например Jaguar X-Type. Слишком много нюансов, такие машины, скорее всего, не будут поступать в этот канал продажи, но их и ищут в большей степени по клубам и внутри сообществ. — Возможно, драйвером станет фактор нового поколения — зумеров и альфа, которые в целом более охотно совершают покупки онлайн? — Новые автомобили спокойно можно покупать онлайн. С подержанными машинами сложнее: там каждый автомобиль базово уникален. Есть объективные данные — пробег, обслуживание, история эксплуатации и все, что покрывается отчетом. Есть субъективная история. Когда человек садится в автомобиль, ему должно быть удобно. Можно купить машину в идеальном состоянии, со всеми гарантиями, после химчистки, всю «напомаженную», но ты садишься — и «ямка» на сиденье не та. И ездить на таком автомобиле невозможно: будешь каждый день страдать. В этом особенность автомобилей с пробегом. Пока непонятно, что с этим делать. Но точно есть люди, которым на «ямку» все равно. Им важно, чтобы машина была на ходу. — Цены на какие машины сейчас растут или снижаются? — Зависит от марки и модели автомобиля. Массовые, проверенные поколениями — например, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio — сейчас упали в район 1 млн руб. В целом год у них прибавляется, а цена особо не снижается — они уже в состоянии стагнации. — А кто растет? — «Немцы». Есть модели, которые, несмотря на увеличение возраста, дорожают. Например, BMW «пятерки», Mercedes E-класса — это машины, которые не убиваются. Пока такой автомобиль не прошел миллион километров, цена опускается до определенного уровня. А дальше он может дорожать, потому что есть редкие комплектации, хорошие оригинальные детали салона и прочее. Но это уже отдельный сегмент. — А что будет, если на российский рынок снова выйдут европейские бренды? — Я не знаю. Мне очень хочется посмотреть на это. Скорее всего, будет суперинтересно. С одной стороны, у нас дилеры связаны договорами с «китайцами». У них есть свой стиль управления брендами и бизнесом. Очевидно, все связаны контрактами. С другой — если европейцы вдруг снова выйдут на рынок, скорее всего, будет экономический подъем всей отрасли. При этом нужно понимать, что «европейцы» не будут возвращаться — они будут заново выходить на этот рынок. Их заводы сейчас находятся в совершенно другой формации. Возить автомобили через границу неинтересно рынку — они будут стоить столько же, сколько сейчас со всеми платежами. Китайские производители автокомпонентов не готовы переносить заводы в Россию Строительство сборочной линии с учетом текущих требований по локализации занимает три—пять лет. Для европейцев выход на российский рынок с нуля — с маркетингом, заводами, людьми — огромный челлендж. Команды за это время перетасовались и рассредоточились в других местах. Мы видим, что спрос на «корейцев», «японцев» и «европейцев» сохраняется и сейчас, но сдерживается и перераспределяется на другие марки из-за высокой стоимости. Если будут созданы условия снижения цены на такие марки, безусловно, рынок сильно оживет за счет отложенного спроса. — А что с российскими производителями? — Они очень стараются. — Какую долю в структуре продаж на вашей платформе они занимают? — На самом деле очень большую. С точки зрения сегмента автомобилей с пробегом — половину. Российский автопром очень востребован в некоторых регионах. Нужно понимать, что есть города, где нет сервисного центра Kia, а «Лада» есть. «Ладу» можно починить в поле, а Mercedes — не всегда. А «Нива» — вообще классика. Моя любимая машина. Даже когда мы говорим про старение автопарка, средний возраст автомобилей российского производства — 19 лет. И они востребованы: 20-летние автомобили продаются. — На что сейчас приходится основной спрос пользователей? — Конечно, растет спрос на китайские автомобили, как на новые, так и с пробегом. Это машины, которые уже пережили в России пять зим. Поначалу им пришлось адаптироваться к нашему климату, а сейчас при должном обслуживании чувствуют себя хорошо. Выросло доверие. — По вашей оценке, меняется ли на рынке срок гарантии на автомобили? — Не меняется никак. Пятилетняя гарантия на новый автомобиль уже давно стала стандартом отрасли. На вторичном рынке существует так называемая дилерская гарантия, которая обычно составляет год. Это то, на что можно хоть как-то подписываться: автомобиль посмотрели, и он точно завтра не сломается, послезавтра тоже и через год не должен. Но за год автомобиль можно так «ушатать», что этот бизнес становится невыгодным. Начинается обман. Мы в итоге просто не сможем ничего сделать хорошо, потому что всегда будет кто-то, кто будет пытаться обмануть систему. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ — Есть ли изменения в автокредитовании? — Раньше стандартный срок был три года, потом пять, семь. Сейчас многие банки запускают кредиты на десять лет. При этом средний срок владения автомобилем — семь-восемь лет, и цена этого автомобиля выше. Банк заранее закладывает важность комфортных ежемесячных платежей с учетом, что люди дольше ездят на автомобиле.

— К вопросу о реализации отложенного спроса. Какие есть сценарии? — Есть три базовых сценария: часть людей будет ждать или искать деньги на покупку исторически знакомых марок, часть — будет пересаживаться с условного авто 2019 года выпуска на авто 2024 года, то есть брать помоложе. Третий вариант — увеличится переток в «китайцев» и авто российского производства. Я описала три, но у меня в голове есть еще примерно четыре сценария, которые могут случиться. Мы их все пытаемся учитывать у себя в стратегии. Все они при любом варианте будущего в итоге упираются в деньги: либо собственные, либо банковские. А во втором случае очень важно, чтобы условия были понятными для клиента и комфортными для выплаты. Только если отталкиваться от этого принципа, можно сделать по-настоящему масштабную историю. Какие именно варианты сработают, будет показывать реальность, в которой мы окажемся. Поэтому я считаю, что наша сделка с «Т-Технологиями» и вообще стратегия сервиса «Авто.ру» правильная. В любом случае людям нужно знать, что покупать, за сколько это можно купить и на каких условиях. — Если вернуться из будущего в настоящее: замечаете ли вы рост интереса к электромобилям и гибридам на фоне ситуации с топливом? — Да, интерес очень сильно растет — за июль почти на 40%. Но больше к гибридам. Мы в России: у нас есть необходимость в зарядной инфраструктуре, а расстояния гигантские. На трассе между Москвой и Санкт-Петербургом, по-моему, всего пять станций для зарядки электрокаров. В пятницу ночью там можно встать часа на два, ожидая своей очереди. Это точно такой же топливный кризис, как кризис для автомобилей с ДВС. Есть регионы, где электрокары стали более популярны за счет географии и особенности планировки, например Краснодар. Там много частного сектора в границах города и теплые зимы. Приехал домой, поставил машину на зарядку во дворе — и все замечательно. У инвесторов вырос интерес к установке электрозарядных станций В больших городах, даже в Москве, с инфраструктурой все сложнее. Пока нет высокой плотности зарядок при высокой плотности населения, непонятно, как эксплуатировать электромобиль, если живешь в обычном многоквартирном доме, а не в жилом комплексе с подземным паркингом или за городом с личной зарядкой. Гибриды — другая история, они становятся очень популярными. Особенно интерес к ним растет у нового поколения: для них покупка автомобиля — большие деньги, им понятна история с экономией на топливе, это другие дизайны и высокий уровень цифровизации авто. — В грузовом сегменте сейчас не лучшие времена. Много говорится о больших стоках на складах дилеров и лизинговых компаний, которые они активно реализуют на классифайдах, в том числе «Авто.ру». Вы могли бы оценить объем этих стоков? — Не могу сказать в штуках, но за последние пару лет объем автомобилей, которые поступают от лизинговых компаний, вырос примерно в четыре раза. Я говорю о машинах, которые берут в лизинг, используют, но с учетом текущей экономической ситуации не могут выкупить,— соответственно, автомобиль возвращается лизингодателю и тот его продает. Такая же корреляция есть и в тяжелой спецтехнике. Например, «БелАЗы» становятся менее востребованными на рынке, видим у них падение продаж. — Какая динамика по стокам: они растут или убывают? — Я бы сказала, что стоки лизинговых компаний растут, но темпы замедляются. В целом падение лизингового бизнеса замедляется. По нашим оценкам, в прошлом году рынок тяжелой техники сократился примерно на 50%, а в первом полугодии текущего года снижение продолжилось и составило еще около 16%. — Как сейчас обстоят дела с сегментом мотоциклов? Учитывая сезон. — Мне кажется, в крупных городах у мотоциклов началась вторая жизнь. И это логично. Людям дешевле купить мотоцикл хотя бы на полгода и ездить на своем транспорте. Пик по ним — ровно май—октябрь. В несезон раздел просто «схлопывается», хотя с апреля продают и покупают очень активно. В целом направление действительно растет, мы увидели это еще три года назад. В прошлом году сильно обновили мотокаталог, добавили большое количество новинок и новых возможностей. В большей степени мотоциклы покупают в городах, где это позволяет климат и есть корреляция с трафиком: на них передвигаться быстрее. — Есть ли у вас планы выходить в новые сегменты техники? И в чем намерены углублять опыт? — Мы в любом случае будем заниматься дальнейшим развитием направления мото. Практически все мотовладельцы являются и автомобилистами. Это люди, которые все равно находятся в нашей инфраструктуре, и было бы странно не делать для них то, что им интересно. Вторая история — коммерческий транспорт. Это тоже понятный и востребованный для нас сегмент. Спецтехника, большие грузовики, тягачи — пока что не наша сфера. Мы хорошо знаем коммерческие, легковые автомобили и мотоциклы. Если в команде появятся люди с опытом в этом направлении, а бизнес будет складываться так, что пора развивать сегмент тяжелой техники,— наверное, мы задумаемся. Но пока сосредоточены скорее на развитии daily-сервисов и легковых машин. — Планируется ли расширять рекламное направление платформы? — Мы уже его расширяем. В ближайшее время рекламодателям станут доступны площадки «Авто.ру» через «Т-Рекламу» — рекламную платформу Т-Банка: в том числе спецпроекты, бренд-зоны, карточки моделей и продвижение в журнале «Авто.ру» и на классифайде. Кроме того, рекламодатели смогут проводить сквозные кампании в приложении Т-Банка и на «Авто.ру»: обращаться к одной аудитории на разных площадках и точнее подбирать потенциальных покупателей с учетом их потребительского поведения — например, трат, связанных с автомобилем. Если мы будем фантазировать на тему того, что произойдет какое-то глобальное возвращение автопроизводителей и конкуренция за рекламные места станет еще выше, что-нибудь придумаем. Но для нас важно сохранять баланс: люди приходят на «Авто.ру» прежде всего за автомобилями, а не за рекламой, поэтому перегружать ею сервис мы не хотим. — Покупать машину в 2026 году или нет? — Смотря какую. Я покупаю.

Интервью взяли Татьяна Исакова и Наталия Мирошниченко

Зарецкая Ксения Алексеевна Личное дело Руководитель «Авто.ру». Родилась 11 декабря 1985 года. Пришла в сервис «Авто.ру» в 2022 году. Под ее руководством «Авто.ру» создал экосистему решений для дилеров на базе собственных технологий и CM.Expert, интегрировал платформу автокредитования «еКредит» и расширил набор сервисов, сопровождающих пользователя на разных этапах покупки и продажи автомобиля. В 2026 году Ксения Зарецкая сохранила руководство «Авто.ру» после перехода сервиса из «Яндекса» в периметр «Т-Технологий». До «Авто.ру» руководила пользовательским направлением «Яндекс Маркета». Выступает экспертом по вопросам российского авторынка, цифровизации автобизнеса, клиентского сервиса и автомобильного финансирования.