«Для меня IPO — это некое участие в рейтинге»

В конце 2024 года МТС (MOEX: MTSS) объявила о масштабной реструктуризации: компания вывела бизнес-вертикали в отдельные юридические лица. Теперь она делится на традиционные телекоммуникационные активы и проекты «Экосистемы МТС». О том, как происходит трансформация бизнеса, почему чистая прибыль группы упала на 84%, а также зачем проводить ребрендинг всей экосистемы, убирая из названий компаний МТС, “Ъ” впервые после назначения рассказал президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

Гендиректор «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Гендиректор «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

— Как изменились ваши задачи после перехода из АФК «Система» в «Экосистему МТС»?

— Мы запустили довольно большой процесс трансформации, который назрел за последние пару лет. Сначала МТС создала продукты, потом они переросли в дочерние компании, сейчас они уже такого размера, что ими надо управлять по-серьезному и отдельно. Трансформация, во-первых, про ответственность, во-вторых — про рыночное позиционирование, в-третьих — про стратегическое развитие и рост. Мы, справедливости ради, что-то почистили и закрыли некоторые проекты: «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрину «Тревел», еще ряд мелких проектов, которые были непубличными. При этом тот инвестресурс, который мы высвободили, направили на основные бизнес-направления.

Мы считаем, что теперь у нас в экосистеме самый правильный набор бизнесов и экосистема должна жить исходя из этой логики: большой бизнес в виде телекома, который обеспечивает огромную клиентскую базу; бизнес, который обеспечивает лояльность клиента в виде funtech; бизнес, который обеспечивает экономию и комфорт клиента с точки зрения ежедневной жизни и финансов,— финтех; а для того, чтобы людям было удобно всем этим пользоваться, есть IT-бизнес, который обеспечивает единые платформы, ID и цифровизацию на топ-уровне в стране; и рекламный бизнес, который выступает хорошим связывающим звеном для построения партнерства и монетизации.

— Что самое важное?

— Основной наш фокус — на этих бизнесах. Второе направление — чего скрывать, при высокой ключевой ставке — проведение оптимизации. Мы снизили CAPEX год к году на 10%, существенно сократили административные расходы, и впервые за последние два с половиной года соотношение долга к EBITDA группы — до 1,7. При этом бизнесы экосистемы в этом году в первый раз за долгие годы своей истории выйдут на нулевой free cash flow (свободный денежный поток.— “Ъ”).

Но не это самое важное. Наша цель в первую очередь — созидание, во вторую — рост рыночных позиций и укрупнение бизнесов. Сфокусировавшись на этих бизнесах, мы в каждом из них планируем прорыв.

— Что вы имеете в виду? Созидание — это про создание продуктов?

— Это комбинация вещей: и продукты, и позиционирование на рынке, и коллаборация с партнерами, и M&A. В нашем понимании, если ты не топ-3 на рынке, то в принципе у тебя бизнеса нет. Поэтому в каждом из направлений мы ставим целью быть первыми, как минимум — входить в топ-3.

— Это амбициозно. Но если говорить конкретно про стратегию, как вы ее изменили?

— Стратегически компании развивались как продукты, выросшие на базе телекома. Это хорошо на старте, когда телеком дает отличную базу, но минусом является недостаток независимости, самостоятельности на агрессивном рынке. Теперь мы хотим, чтобы бизнесы стали полноценными, самостоятельными игроками. И при этом синергетический эффект остается фокусом внутри группы. Стратегическая цель — чтобы эффективность двух отдельных, сильных на рынке бизнесов давала результат, равный трем.

— Если говорить о стратегических планах на экосистему, как вы будете ее менять? Я, например, видел регистрацию новых товарных знаков…

— Мы действительно зарегистрировали новые товарные знаки, и до конца года «Экосистема МТС» поменяет свое название на ERION. Из всех возможных вариантов этот мне понравился больше всего. Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое. Это, безусловно, B2B-бренд, станет ли он B2C, покажет время. Логика заключается в том, что экосистема будет иметь собственный бренд.

Каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением МТС-банка, который сохраняет преемственность МТС. У медиахолдинга будет свой новый бренд, «Юрент» — вернется к самостоятельному бренду, но в составе ERION, AdTech тоже поменяет бренд. МТС останется за телекомом, MTS Web Services (MWS) и так технологичен и прекрасен.

— То есть намеренное отстраивание от бренда МТС?

— Тут есть два аспекта: первый — каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию. Второй — мы не отрицаем и не стремимся что-то от чего-то отделить.

МТС вместе с телекомом и остальными бизнесами — единая группа, и они супервзаимосвязаны, но они взаимодействуют между собой на абсолютно рыночных условиях, чего удалось добиться в результате трансформации. То есть ребрендинг скорее про то, чтобы создавать каждой компании свое имя и чтобы каждая из них входила в топ-3.

— Если говорить конкретно про показатели экосистемы. Ее общая доля в выручке группы выросла с 4,6% до 42%. До какого значения планируется поднять показатель и как?

— Если мы в целом смотрим на бизнес экосистемы, то он растет двузначным темпом — более 25% каждый год. Буквально три-четыре года назад доля экосистемы была меньше 15%. Еще в прошлом году (2023-м.— “Ъ”) она составляла 30%. На следующий год я целюсь в 50%. За последние 12 месяцев наша выручка составила больше 300 млрд руб.

— А какие действия для этого планируете предпринимать?

— Все секреты я не могу рассказать. Мы первое полугодие потратили на трансформацию, а последние четыре месяца пересматривали стратегии каждой из вертикалей. Где-то это были кардинальные изменения, где-то была сделана ставка на усиление кадров, где-то мы крайне активно рассматриваем множество партнерств. Уверен, что сможем приятно удивить и рынок, и наших дорогих инвесторов. Мы находимся в активной инвестиционной стадии, и в моменте весь денежный поток, который мы генерируем, отправляется на развитие.

— Чистая прибыль группы за полугодие упала на 84% — почему?

— Там, во-первых, есть one-off (единовременный.— “Ъ”) эффект прошлого года. Во-вторых, мы не в вакууме живем, и безусловно высокая ставка нас догнала. Эффект от повышения ставки не приходит одномоментно. Из хороших новостей — большая часть кредитного портфеля у нас с нефиксированной ставкой, поэтому, как только происходит ее снижение, мы это сразу видим и становимся самыми большими бенефициарами.

— За первое полугодие банк сгенерировал 45% чистой прибыли всей группы при 16% в прошлом году. При этом остальные его показатели оставляют желать лучшего. Или это опять ключевая ставка?

— Банк — один из самых больших бенефициаров суперплотной работы с телекомом. И у нас в планах максимальная интеграция телекома с банком, в том числе и в части продуктов и совместной разработки. Хорошим примером является инструмент обещанного платежа, в него внедрены инструменты скоринга, от которых зависит размер минуса, в который может уходить каждый клиент.

Кроме того, ставка все-таки имела негативный эффект для МТС-банка. Падало розничное кредитование, плюс получается «эффект ножниц», так как на рынке нет длинных денег, поэтому это сказывается на любых банках, и мы не исключение. Но команда банка — молодцы: за первое полугодие эффективно перевернули кредитный портфель, диверсифицировались, и мы увидели уже во втором квартале более высокие результаты.

Во втором квартале дебетовые карты впервые стали ключевым элементом привлечения клиентской базы (1,2 млн клиентов), обогнав традиционный для банка канал POS-кредитования с 1,1 млн клиентов. Это важный шаг по смещению фокуса с кредитной бизнес-модели на Daily Banking — дебетовые и трансакционные продукты.

— Нам говорят про перемены в руководстве рекламной вертикали. С чем это связано?

— Наш AdTech сейчас подошел к новой ступени своего развития. Изначально бизнес строился на продаже СМС. Но мы развили его в огромную вертикаль, построив с нуля AdTech. Последние несколько лет мы росли быстрее рынка, создали новые AdTech-платформы и провели работу по точечным M&A. Следующий этап нашего плана — это усиление технологических продуктов и платформенных решений, а также работа над маржинальностью. Для этого мы решили усилить компанию кадрами в области стратегии, развития продуктов, IT и данных. Посмотрели, кто есть на рынке с точки зрения усиления команды. Мы мониторим все тренды и активно изучаем возможности пополнения нашего продуктового предложения через M&A. Надеюсь, скоро смогу рассказать детали.

— Планируется ли наращивать инвестиции в ЦОДы и МТС Web Services?

— MWS у нас является кладезем экспертизы и знаний. Я не хочу обижать никого из коллег, но у нас одни из лучших кадров в IT-отрасли. Причем в этом году мы усилились по направлениям ИИ и по Big Data. В стране всего три игрока, которые могут иметь такую серьезную базу, и мы один из них. Вообще, MWS — одно из самых перспективных направлений группы. Сейчас развитие ИИ происходит более стремительно. Большие языковые модели стали доступны для всех. ИИ подошел к той стадии, когда его из крайне теоретических рассуждений можно и нужно приземлять на крайне практические бизнес-задачи, а это, в свою очередь, дополнительно драйвит «клаудизацию».

Мы запустили собственную AI-трансформацию, которая может дать нам, к примеру, удешевление процессов, их ускорение и генерацию контента. У нас работает более 10 тыс. IT-специалистов, и 20% кода уже пишется с помощью ИИ, и процент будет только расти. Во многом достичь такого показателя удалось за счет развития ИИ-ассистентов. Если бы программисты не использовали их, нам пришлось бы дополнительно привлечь около 2 тыс. разработчиков.

Мы активно внедряем ИИ в клиентский центр, в котором он будет обрабатывать до 90% всех запросов. В целом ИИ затрагивает абсолютно все направления нашей работы.

Если мы говорим про развитие ИИ, то технология находится в облаке. Мы видим в стране цифровизацию и «ИИзацию», которые только ускоряют облачный бизнес. И мы вкладываем в него существенные средства — около 10 млрд руб. каждый год. И в конце октября у нас будет запуск нашей большой облачной платформы — MWS Cloud Platform, в которой мы видим большой потенциал. И все это требует ЦОДов. В конце сентября мы открыли новый модуль в ЦОД GreenBush на 600 стоек, а в 2026 году планируем реализовать проект специального ЦОДа для ИИ с высоконагруженными серверными стойками. Он более компактный, и у него гибридная система охлаждения. Отвечая на ваш вопрос: в ЦОДы — да. Но ЦОДы не ради ЦОДов, а как фундамент инфраструктуры для облачного бизнеса.

— Вы планируете проводить IPO MWS?

— IPO не самоцель и никогда ею не было. Я много делал IPO в своей жизни, и для меня IPO — это некое участие в рейтинге. Потому что ты созидаешь, бьешься, мучаешься, достигаешь результатов, и порой тебе кажется, что у бизнеса все прекрасно. Но как только ты выходишь на публичный рынок, раскрываешь полностью свою логику и стратегию, а люди говорят, что готовы принести тебе свой рубль, ты по-настоящему понимаешь, что построил хороший бизнес. IPO скорее про построение правильной компании. У тебя должна быть четкая стратегия, хорошо выстроенные процессы, корпоративное управление.

Мы готовим к IPO все компании, но выйдут ли они, зависит от рынка. Наша цель — строить прибыльные компании, которые становятся лидерами рынка.

Привлечение капитала — это хорошо, но IPO никогда не было самым эффективным способом его привлечения.

Тем не менее со ставкой около 20% это, может быть, и лучший способ. Однако сейчас нет рынка.

— Почему сейчас нет рынка?

— Все очень просто. Когда есть такая доходность по депозитам, люди говорят: а зачем мне инвестировать, если я могу положить деньги под процент?

— Вы планировали IPO «Юрента» и AdTech весной 2026 года, поменялись ли из-за этого планы?

— Они будут технически готовы к концу года, остальное зависит от рынка. Посмотрим, как пойдет.

— Давайте назовем три фактора, которые нужны, чтобы эти IPO случились.

— Пожалуйста, не заставляйте меня давать политические и экономические прогнозы.

— Какие еще направления экосистемы вы считаете перспективными?

— Я могу рассказывать так же долго про медиагруппу, которая у нас собрана из разных направлений, от традиционных — IPTV (цифровое телевидение.— “Ъ”), OTT (онлайн-кинотеатры, приложения для Smart TV.— “Ъ”) — до собственной студии Kionfilm с контентной генерацией, своих приложений по музыке и книгам, до большого офлайн-бизнеса в виде билетов, концертов и лейбла, которые дают хорошую интеграцию. Их было сложно собрать вместе, но теперь самое время, чтобы объединить их единым клиентским путем, создать «концепцию 360». То есть когда ты клиента полностью «окутываешь» и даешь ему единый и удобный клиентский путь в мир развлечений. Но самое главное — это обеспечивает лояльность клиента. Среднемесячный охват аудитории «МТС Медиа» за январь—июль в этом году перешагнул за 30 млн, это на 26% выше прошлого года.

Если людям нравится твой продукт, они пользуются им часто. Жизнь и так достаточно трудная, а хороший энтертейнмент становится отдушиной для людей. Просто нужно это делать качественно. Я вообще считаю, что в стране у нас очень много онлайн-кинотеатров и консолидация или оптимизация отрасли логическим образом произойдет. И дальше уже будет играть роль то, насколько у тебя технологически развитый продукт и насколько твой контент нравится людям.

— Планируется ли расширять экосистему, за счет чего?

— В этом году мы пересобрались и сфокусировались на основных бизнесах. В следующем году мы будем смотреть, как компании развиваются с новыми стратегиями. Кроме того, снижение ключевой ставки позволит нам усилить новые направления. При этом у нас есть инновации на разных стадиях разработки, которые даже сегодня мы развиваем.

Может показаться, что мы жестко подошли к сокращению инвестиций, но это не так. Мы для себя решили, что определенную сумму будем выделять на инновации, несмотря ни на что. У нас любая команда в принципе может прийти со своей идеей, и она получит деньги. Полгода она потестирует гипотезы и потом отчитается о том, получилось или нет. И эта система хорошо работает. Например, FogPlay — облачный гейминг. Ты вставляешь маленькую флешку в телевизор и благодаря облачным технологиям получаешь PlayStation. Ребята пилотируют, развивается очень хорошо.

— А если про внешние возможности расширения?

— С моим приходом мы стали более открытой экосистемой. При этом у нас на рынке либо сами делают все, либо только покупают готовое. Мы же стали более открытыми к партнерствам, которые построены на взаимовыгодных условиях. Дальше партнерства могут перерасти в совместные предприятия, и в этом направлении мы обсуждаем много всего. Есть ли направления, в которые мы поглядываем с точки зрения поглощений? Безусловно. Мы не закрыли для себя это направление, но в приоритете у нас было сперва укрупнение и усиление наших текущих бизнес-вертикалей, затем инновации и эксперименты, затем уже партнерства. А в остальном — посмотрим.

— Вы говорили, что компания планирует ряд M&A, на какие направления вы смотрите?

— Мы постоянно смотрим на большое количество разных проектов, и наш первичный фокус, безусловно, на усиление текущих направлений.

— МТС прошла путь оптимизации, а какие еще направления планируется сокращать?

— Больше ничего не планируется сокращать.

Интервью взяли Алексей Жабин и Татьяна Исакова