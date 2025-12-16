«Главные туристы в Москве — это москвичи»

Российскую столицу за первую половину 2025 года посетило рекордное число туристов — свыше 12 млн человек. Из них только 10% иностранцев, но это граждане стран Ближнего Востока и Индии, готовые тратить значительные суммы во время путешествий. О том, смог ли этот поток заменить граждан ЕС, сокративших значительно свои поездки в Россию, и как многочисленные городские фестивали привлекают гостей, в интервью “Ъ” рассказал председатель Мостуризма Евгений Козлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мостуризма Евгений Козлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Мостуризма Евгений Козлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Судя по официальным данным, турпоток — особенно внутренний — в России по объективным причинам заметно вырос. Москва вошла в топ-5 туристических направлений страны. Как это можно измерить цифрами?

— Рост турпотока в Москву начался сразу после снятия ограничений, который были введены в разгар пандемии COVID-19. По итогам прошлого года мы достигли рекордного показателя 26 млн гостей. За шесть месяцев 2025-го российскую столицу посетило 12,5 млн человек, что на 2% больше год к году.

— Какие прогнозы по турпотоку в Москву в целом за 2025 год?

— Он будет выше, это можно определить по некоторым признакам. Например, как сообщал ранее мэр Сергей Собянин, в этом году главный городской проект сезона «Лето в Москве» собрал в этот раз свыше 64 млн посетителей. Недавно стартовал сезонный проект «Зима в Москве». Такие мероприятия позволяют активно продвигать Москву как один из туристических центров.

— Но таких мероприятий стало так много, что зачастую москвичам приходится сталкиваться с временными неудобствами, как, например, с перекрытием дорог или нехваткой парковочных мест в выходные в центре города.

— Неудобства, связанные с организационными моментами при проведении городских фестивалей, как вы сами говорите, временные. При этом такие событийные программы, напротив, влияют на развитие городской среды в долгосрочной перспективе, что для москвичей только плюс. Например, они полезны для городского бизнеса. В рамках проекта «Лето в Москве» состоялось более 450 партнерских интеграций — компании проводили мероприятия и создавали собственные тематические площадки. В «Лете в Москве» приняли участие 1,9 тыс. компаний, что на 73% больше, чем год назад, бизнес вложил более 2,1 млрд руб. в проект.

Привлекая в Москву турпоток в том числе за счет сезонных фестивалей, мы также содействуем экономическому развитию. За 2024 год поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 235 млрд руб., общий вклад сферы путешествий в столичную экономику достигает 1,7 трлн руб. Согласно нашим оценкам, за 2024 год доля туризма в ВРП Москвы может потенциально составить 4%. По итогам 2025 года цифры могут оказаться выше. Каждый рубль, прямо или косвенно вложенный Москвой в туристическую отрасль, приносит в среднем пять рублей поступлений в бюджет столицы. В дальнейшем эти средства идут на финансирование городских программ, благоустройство и создание новых точек притяжения.

— Мы говорим об экономическом аспекте туриндустрии и привлекательности российской столицы для путешественников. Но где в этой системе координат — среднестатистический москвич, который, как правило, живет в спальном районе и очень редко выбирается в центр города?

— Как бы странно ни звучало, главные туристы в Москве — это москвичи, заново открывающие для себя свой город благодаря тем же фестивалям. Являясь потребителями услуг индустрии гостеприимства, горожане тратят деньги у себя дома. Например, до 15% загрузки гостиниц столицы в зависимости от сезона обеспечивается именно москвичами, а 14% горожан пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидами.

Доля москвичей в обороте сферы отдыха, досуга и развлечений составляет сегодня 59%. В 2024 году жители столицы в три раза чаще посещали городские мероприятия, чем в 2023 году, и интерес горожан к изучению столицы продолжает расти. А в этом году 93% опрошенных посетителей проекта «Лето в Москве» сказали, что благодаря такой насыщенной афише хотят проводить больше времени на улицах города. 95% респондентов также отметили возросшую привлекательность города как для жителей, так и для гостей столицы.

В Москве создается все больше возможностей, инфраструктуры всесезонного города-курорта.

Это значит, что зимой в столице работают, например, катки, лыжные трассы с искусственным покрытием, зоны для сезонных видов спорта, а летом — бассейны во многих районах города. И мы стремимся активно включать новые точки притяжения в жизнь горожан, их отдых и повседневные маршруты.

— Как сейчас структурируется турпоток в Москву? Откуда больше всего прибытий?

— Примерно 90% всего турпотока в столицу — из регионов нашей страны. Чаще всего приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, Татарстана. Рост внутреннего турпотока в том числе связан с тем, что Москву посещают как один из городов Золотого кольца. В этом году на сервисе планирования путешествий RUSSPASS появился специальный раздел, где можно выбрать конкретное направление внутри знаменитого маршрута, почитать статьи о Золотом кольце и узнать его историю, а также забронировать готовые туры. Кстати, RUSSPASS — один из важных инструментов продвижения туристического потенциала Москвы. На сервисе представлены 85 регионов, в том числе и российская столица: там можно купить билеты, забронировать жилье или изучить оригинальные авторские маршруты. Он стал первым в России туристическим сервисом, в котором ИИ дает комплексные персональные рекомендации для туристов — от отелей и ресторанов до экскурсий и достопримечательностей. RUSSPASS также стал технологической основой национального туристического портала «Путешествуем.рф».

— Выходит, что зарубежный турпоток незначительный — всего 10%. Из каких стран больше всего прибывают интуристы в Москву?

— В топе гостей из дальнего зарубежья помимо представителей Китая туристы из Индии, Вьетнама, Турции и стран Ближнего Востока. Сейчас мы видим рост въездного потока. Увеличивается и количество иностранцев: в первом полугодии туристов из дальнего зарубежья приехало на 10% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. При этом в некоторых странах отмечается кратный рост интереса к Москве: например, гостей из Омана в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым — в 2,6 раза больше, из Саудовской Аравии — в 1,3 раза.

— В случае с этими двумя странами все-таки влияет эффект низкой базы прошлых периодов. Сказалась ли на рост турпотока из Саудовской Аравии и Омана отмена виз для граждан этих стран, приезжающих в Россию?

— Визовая либерализация произошла недавно, и пока эффект от нее еще не ощутим. Об этом можно будет говорить через год, как и в случае с Китаем, для граждан которых буквально недавно были отменены визы для персональных путешествий (для граждан этих стран до этого существовал безвизовый въезд в РФ в составе туристической группы.— "Ъ"). Сейчас можно говорить об эффекте, который дала раскрутка Москвы в частности и России в целом как интересного туристического направления.

— Интуристы важны Москве, потому что они тратят в городе больше, чем гости из других российских регионов?

— Это очевидно. На долю туристов, прибывающих в Москву из других стран, приходится около 20% от общего потребления продуктов и услуг, предлагаемого городской туриндустрией. При этом, как вы до этого заметили, на долю зарубежных гостей приходится примерно 10% от общего объема турпоток российской столицы. О чем нам говорят эти цифры?

— О том, что туристы из других стран тратят в Москве вдвое больше, чем наши сограждане.

— Именно.

На поездку в Москву путешественник из дальнего зарубежья в среднем тратит 206,1 тыс. руб., самые высокие расходы характерны для граждан Саудовской Аравии — 302 тыс. руб.

Туристы из стран Ближнего Востока и Индии — это наши самые дорогие гости.

— Это объяснимо, так как граждане этих стран, приезжая в Москву, оставляют больше денег в гостиницах, ресторанах, магазинах. Также они заместили прибывавший до пандемии турпоток из ЕС, где теперь операторы из-за введенных недавних санкций в отношении российской индустрии путешествий не могут организовывать туры в Россию.

— Сложно с этим не согласиться. На долю туристов из стран Ближнего Востока и Индии приходится около 53% бронирований в отелях уровня три-пять звезд. Кроме того, они проводят в Москве почти в два раза дольше времени, чем российские путешественники: например, ближневосточные туристы в среднем приезжают на 9–12 дней.

— До пандемии и очередной волны геополитического напряжения туристы из Китая массово приезжали в Россию, где в европейской части они чаще всего посещали Москву, Санкт-Петербург, Мурманск. Сейчас, судя по туристическим местам и ресторанам столицы, этой массовости уже не видно.

— Что же касается туристов из Китая, то выйти до того уровня турпотока из этой страны в Москву, который был до пандемии, пока не удалось.

Здесь играет роль несколько факторов, в основном экономических, например, дорогой авиаперелет. Есть оптимистичные оценки по поводу роста числа путешественников из Китая за счет запущенного недавно безвизового въезда граждан этой стран в РФ в том числе с туристическими целями. Однако надо сказать, что китайские гости чаще других иностранцев из дальнего зарубежья посещают российскую столицу. Вместе с организованными группами регулярнее стали приезжать индивидуальные и деловые туристы из КНР, для которых характерны более высокие траты в поездке. Средний чек таких гостей в четыре-шесть раз больше по сравнению с сегментом групповых поездок.

— Помогают ли привлекать туристов из Китая, из других стран Азии, а также Ближнего Востока комплементарные условия их размещения, например, наличие в отелях персонала, говорящего на китайском, арабском и хинди?

— Конечно. Есть, казалось бы, на первый взгляд незначительные факторы, влияющие на выбор того или иного туристического направления для путешествия. Например, для китайцев даже в поездках за границей важно придерживаться своих традиций и привычек. Это касается в том числе гастрономических предпочтений: в Москве представлен широкий спектр национальных кухонь. В начале лета этого года по поручению мэра Москвы городское правительство при поддержке Народного правительства Пекина провело в столице Китая фестиваль «Московские сезоны», где мы рассказали о туристическом потенциале столицы России. Это тоже в определенной мере сыграет свою роль. Кроме того, на ведущем китайском туристическом ресурсе Ctrip есть официальная страница Москвы. На ней представлена вся необходимая информация о российской столице и ее туристических предложениях, там можно сразу же оплатить перелет и забронировать отель.

Адаптация туристических сервисов для представителей различных государств — это очень важный момент. Например, нами разработан специализированный гид для гостей из стран Ближнего Востока на английском и арабском языках, который информирует о гостиницах, точках общепита с халяльными блюдами, музеях и местах для шопинга. В свою очередь, гостям из Индии предлагается гид Indian Vibes in Moscow, где представлена подборка ресторанов национальной кухни, а также отелей, расположенных недалеко от них.

— У туристов из каждой страны свои предпочтения. Что помимо Большого театра, Кремля, Третьяковской галереи их привлекает в Москве?

— Конечно, есть отличия. Например, туристы из стран Ближнего Востока несколько меньше интересуются культурой, они оценивают атмосферу города, обращают внимание на то, что город из себя представляет снаружи, на архитектуру и больше времени посвящают покупкам и гастрономии. Китайские туристы больше акцент делают на культурные институции, посещая музеи Московского Кремля, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, Музей Москвы. Кстати, для них важная локация — Музей VI съезда Компартии КНР в Новой Москве.

Иногда сложно угадать, какие локации в Москве окажутся популярными у туристов из тех или иных стран: неожиданно таким местом может быть, например, магазин мармелада.

А все потому, что известный в той или иной стране тревел-блогер рассказал о нем в своем гиде.

— Одна из главных проблем, с которой сталкиваются интуристы в Москве в частности и в России в целом,— отсутствие возможности оплатить услуги банковскими картами через платежные системы Mastercard и Visa. Например, как признают туроператоры, в том числе по этой причине сейчас падает поток гостей из ОАЭ.

— Сейчас ряд крупных российских банков и платежных систем занимается созданием специально для туристов из-за рубежа продукта, который позволит проводить все базовые трансакции — от покупки билетов на транспорт, в музее до оплаты во время шопинга. Кроме того, недавно был открыт туристско-банковский офис на Большой Дмитровке.

— Американская версия журнала Forbes недавно назвала текущий рост турпотока в Москву не только попыткой увеличить поступления в бюджет, но и «политическим проектом, призванным продемонстрировать альтернативную модель развития». В чем, на ваш взгляд, необходимость делать акцент на привлечение туристов из-за рубежа?

— Любой мегаполис конкурирует за мировые турпотоки. Поэтому наши усилия в том числе направлены на активное продвижение столицы за рубежом: это организация и деловых встреч между представителями московского и иностранного турбизнеса, и поездок в столицу для блогеров, журналистов — тех, кто может вдохновить свою аудиторию на путешествие в Москву. Столица участвует в международных отраслевых мероприятиях, и сама создает масштабные события за границей, среди которых, например, «Московские сезоны» в Кувейте. Подобные фестивали формируют позитивный образ Москвы как туристического направления. Такая коммуникация с потенциальными иностранными туристами и местным бизнесом уже дает свои результаты — это заметно по статистике турпотоков из дружественных стран за последние годы.

— На ваш взгляд, в Москве достаточно отелей? В каких категориях наблюдается дефицит?

— Дефицита нет, но потребность растет: загрузка московских отелей во время проведения масштабных городских фестивалей превышает 90%, а среднегодовая заполняемость составляет примерно 77%. Что касается летнего сезона, то, по предварительным оценкам, уровень загрузки столичных трех- и пятизвездных гостиниц достигал 78%.

Отвечая на высокий спрос, развиваем гостиничный фонд — как количественно, так и качественно. За последние два года открылось 26 новых отелей, в том числе по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год». Всего в Москве на сегодня около 2,2 тыс. коллективных средств размещения, от привычных категорий три-пять звезд до новейших форматов, включая экоотели, глэмпинги и камерные отели в исторических усадьбах.

— Какой период или месяц в году можно считать низким туристическим сезоном для Москвы, а какой пиковым?

— Развитая инфраструктура и насыщенная программа городских событий очень сильно снижают привязку к сезонам. Даже если говорить об осени, то в Москве это красивый период года, когда большое количество москвичей и туристов гуляют и фотографируются на территориях ухоженных парков и бульваров. Кроме того, это начало театрального сезона, что тоже привлекает многих ценителей искусства. В стране также развивается тренд на короткие путешествия именно осенью или весной. Например, по данным Мостуризма, за первую половину 2025 года больше всего дней с максимальной загрузкой гостиниц — выше 90% — отмечалось в апреле. Хотя обычно пиковые месяцы — летние, также высокая загрузка характерна для новогодних и майских праздников.

Интервью взял Халиль Аминов