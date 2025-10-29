«Мы готовы привозить к вам пассажиров. Но помогите и нам»

В 2022 году большинство иностранных авиакомпаний прекратили полеты в РФ, но вскоре ближневосточные, китайские и турецкие перевозчики вернули рейсы, вызывая беспокойство о паритете у российских игроков. О конкуренции, проблемах иностранных туристов и авиакомпаний в России, планах на увеличение количества стыковочных рейсов из РФ в Европу и почему зарубежные перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета РФ — в первом за эти годы интервью с иностранным перевозчиком “Ъ” рассказал Баратан Пасупати, гендиректор Jazeera Airways.

— Как было принято решение начать полеты в РФ и чем сегодня Россия отличается от других ваших направлений?

— Когда авиакомпания выбирает новое направление — мы проводим множество исследований. Когда мы решили начать полеты в Москву в феврале 2023 года, мы видели, что связь России с остальным миром через стыковочные рейсы, будь то через Кувейт или любые другие пункты, не слишком сильна по очевидным и известным вам причинам. Это было решающим фактором. Мы начинали с четырех рейсов в неделю из Москвы с постепенным расширением до ежедневной программы регулярных рейсов из Москвы, Сочи и других городов. Из Кувейта наши пассажиры могут попасть по самым разным направлениям: всего их в нашей маршрутной сети 65. Во время хаджа количество ежедневных рейсов возрастает до 155 за месяц за счет чартеров, например, из Казани и Махачкалы.

— Какие стыковочные рейсы из РФ пользуются наибольшим спросом и выделяется ли среди них европейское направление?

— Интересы российских путешественников продиктованы сезонностью: зимой их тянет к теплу — на Пхукет, в Бангкок, на Бали и в Коломбо (Шри-Ланка), Абу-Даби (ОАЭ). Летом популярны черногорский Тиват и кипрская Ларнака, а также Будапешт и Сараево, которые были представлены в нашем расписании в этом году. Кроме того, круглогодично стабильный спрос наблюдаем на рейсах в Иран, мы летаем в четыре города.

Если говорить об остальной Европе, то ваш вопрос очень уместен, потому что сейчас Jazeera изучает возможность запуска новых европейских направлений в нашем расписании. Мы смотрим прежде всего на Париж, Милан, Лондон и другие европейские столицы. Нам было бы очень интересно соединить пассажиров из Сочи и Москвы с этими труднодоступными и очень дорогими для них рынками.

— Какие новые направления помимо европейских вы рассматриваете?

— Мы хотим расширить нашу программу полетов в Индию, потому что, как оказалось, россияне очень любят эту страну: индийскую кухню, фильмы, музыку. Еще мы изучаем Мальдивы, тоже очень популярное «русское» направление. На самом деле мы смотрим на множество различных локаций, поскольку наблюдаем сильный туристический запрос из России. Так, например, Черногория родилась в ответ на запрос туроператора.

— Планируете ли вы приобретать дальнемагистральные самолеты и начать полеты, например, в США?

— Нет-нет-нет. (Отвечает по-русски, смеется.)

— На перечисленных вами популярных направлениях сильно присутствие как наших перевозчиков, прежде всего «Аэрофлота», так и ближневосточных, которые довольно агрессивно захватывают наш рынок. Как вы планируете выдерживать конкуренцию с ними?

— Знаете, многие рассуждают о сильном соперничестве на международных рынках как о чем-то проблемном. Но я думаю, что все авиакомпании разные: нет одинаковых пальцев одной руки. Jazeera отличается от Etihad, Etihad — от Emirates, Emirates — от Gulf Air. Мы обслуживаем разные рынки, Jazeera представляет Кувейт. «Аэрофлот», скажем, в Кувейт не летает. В отличие от нас сегодня другие авиакомпании более сфокусированы на развитии своих point-to-point-направлений (прямые рейсы без пересадок), нежели на транзитных. Поэтому мы не боимся конкуренции, чем больше конкуренции — тем лучше и для авиакомпаний, и для пассажиров.

— Сколько пассажиров вы перевезли в 2024 году между РФ и Кувейтом и сколько планируете по итогам 2025 года?

— В 2024 году мы перевезли 70,1 тыс. пассажиров на рейсах между Россией и Кувейтом, с января по сентябрь этого года — почти 80 тыс. человек. Ожидаемый показатель по итогам года пока не назову, но мы видим усиление спроса.

— Какая доля ваших пассажиров из России летит в Кувейт в качестве конечного направления?

— Мы совсем недавно интегрировали в нашу работу ИИ-систему, которая анализирует большой массив данных по направлениям, по загрузке, по спросу и ценам и так далее. И есть наши специалисты, которые исследуют эти вопросы аналоговыми инструментами. Так вот оба метода показывают высочайший спрос россиян именно на транзитные рейсы, в общей доле трафика преобладает транзит. В периоды хаджа и религиозных праздников доля транзита снижается, тогда большинство пассажиров летит именно в Кувейт по религиозным причинам.

— Какие города в РФ ИИ видит наиболее перспективными для регулярных рейсов? И что думают ваши специалисты?

— Я думаю, что ИИ — это больше про науку, чем про творчество. Художник должен быть человеком. ИИ может дать вам множество дельных идей. Но искусство заключается в том, чтобы связать коммерцию, туристический интерес и новые рынки. Строительство новых связей между людьми и странами нельзя доверить математическим моделям, это просто помощник. Но вы можете быть уверены в том, что мы запустим новые регулярные рейсы из РФ. Думаю, первыми могут стать Казань, Санкт-Петербург, Нальчик и Минеральные Воды.

— Как вы решились на запуск круглогодичных рейсов из Сочи?

— Это было логичное решение. Сейчас Сочи входит в пятерку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов России. И сейчас аэропорт испытывает проблемы с международным трафиком из-за большой загрузки внутренним пассажиропотоком. И еще из-за миграционного контроля. И если аэропорт сможет решить эту сложность и самолеты смогут больше летать и меньше стоять на земле, трафик возрастет с текущих менее 14 млн человек как минимум на несколько миллионов. Надо улучшать процессы и системы, этому нет извинений. Тогда все будет летать.

— Вы также пожаловались на форуме AirTravel в Сочи на долгую оборачиваемость ваших самолетов в других российских аэропортах, недопустимую для лоукостера. Где вас задерживают дольше всего и пытались ли вы решить проблему?

— Дольше всего нас могут обслуживать в Домодедово, где пассажиры могут по полтора часа стоять на паспортном контроле. Это негативно влияет на имидж страны.

Проблема, как мы понимаем, в паспортном контроле, и она усугубилась с началом эксперимента по идентификации иностранцев — система часто зависает, и копятся очереди.

Мы обсуждаем эту проблему с аэропортами, они, безусловно, пытаются помочь, но пока безуспешно. Хотя в Домодедово удалось довести продолжительность оборота до 50 минут. В Сочи время обслуживания удалось сократить с 1 часа и 15 минут до 55 минут за счет оптимизации таможенного контроля. Нам, как лоукостеру, необходимо, чтобы самолет как можно дольше летал, а не стоял. В Кувейте мы оборачиваем борт за почти рекордные 40 минут.

— Один наш лоукостер хвастался, что «оборачивает» самолеты за рекордные 25 минут.

— Речь о «Победе»? Но у этой авиакомпании самолеты убирают сами бортпроводники, у них не сгибаются спинки кресел и нет кармашков в кресле. У нас отклоняются спинки, есть кармашки, мы люксовый лоукостер. (Смеется.)

— Кто и почему летает в Россию из Кувейта, вы знаете своего пассажира?

— О да, у меня есть прекрасная история про то, как я начал изучать спрос на полеты в Россию. В рамках «Московских сезонов» московский департамент культуры привозил в Кувейт симфонический оркестр под руководством дирижера Ивана Рудина, собралось много местной публики. На этом вечере я спрашивал своих знакомых, полетели бы они в Россию, и они отвечали мне: «Бар, это очень устарелый вопрос: спроси нас, когда мы полетим туда в следующий раз». Оказалось, что многие были в России уже по четыре-пять раз! И когда я спрашивал их, что их так привлекает в этой неизведанной стране, мне наперебой отвечали, что Москва — это очень красивый город с невероятным метро, где станции как в музее. Богатая культура, потрясающая архитектура, великолепные рестораны. И очень комфортная для мусульман атмосфера.

— Вы летаете к нам на собственных или лизинговых самолетах? Как вам удалось решить вопрос со страхованием, который удерживает многих от полетов в РФ?

— В нашем парке 24 самолета, шесть из которых, то есть четверть, в нашей собственности, остальные — в лизинге. В РФ летают наши собственные воздушные суда. У нас высочайшие стандарты безопасности и прекрасные программы страхования, которые предусматривают отдельные полисы для полетов в Россию. Они обходятся нам дороже стандартных полисов, и это был большой процесс согласований, но нам удалось полностью договориться с нашими международными страховыми партнерами.

— Взаиморасчеты с российскими контрагентами для вас сложнее и дольше, чем с аэропортами, хендлерами и другими партнерами в других странах?

— Нет, здесь мы сотрудничаем с нашим генеральным агентом, который получает платежи, например, от туроператоров и оперативно расплачивается с аэропортами и другими поставщиками, эта проблема решена.

— Что сегодня сдерживает пассажиропоток между нашими странами? Помогло бы увеличить показатели снятие визовых ограничений и повышение лимита на ввоз наличной валюты?

— Россия сделала правильный шаг, когда ввела электронные визы для граждан Кувейта вместо обычных. Но я бы очень хотел, чтобы они стали бесплатными.

Сегодня e-visa стоит около сотни долларов, сделайте ее бесплатной! За две минуты в России я потрачу больше, чем стоит виза, это обнуление окупится.

— Но разве к нам летят не состоятельные путешественники, которые могут себе позволить такие визовые сборы?

— Пассажиры из Кувейта — очень рациональные путешественники, которые привыкли путешествовать по миру без лишних преград. И если вы упростите визовый вопрос, они будут возвращаться сюда снова и снова на прогулки и шопинг. Как правило, они летают большими семьями по пять-семь человек, да что там, недавно я летел одним рейсом с компанией из 18 родственников. Представьте себе эти расходы, почти $2 тыс. Это же немыслимо дорого для путешествия.

— Лимит на ввоз в $10 тыс. наличными осложняет поездки?

— Это проблема, потому что здесь не работают наши карты, и я не могу купить себе ни еды, ни воды без наличных. А лимит очень маленький. Еще и приходится искать обменник сразу по прилете, толком не зная курса. Некоторые отели помогают туристам, предоставляя собственные карты. Но было бы хорошим решением масштабировать эту программу и выдавать всем иностранным туристам временные платежные карты для расчетов в России. Это улучшило бы их опыт пребывания и позитивно сказалось бы на экономике страны: туристы любят тратить деньги в поездках.

— Что еще вы бы хотели улучшить в ваших отношениях с авиавластями, авиаотраслью или туриндустрией РФ?

— Хотелось бы, чтобы, например, российские власти субсидировали не только перевозки российских авиакомпаний, но в том числе и иностранные авиалинии, которые привозят сюда иностранных высокобюджетных туристов и открывают россиянам новые направления. Сегодня турист из Кувейта за свое трехдневное пребывание в Сочи в среднем тратит от $4 тыс. до $7 тыс. Это же большой вклад в экономику, и мы хотели бы получать совсем маленькую субсидию за это.

— Ваша логика понятна, но в общественном представлении вы богатая авиакомпания с богатыми пассажирами и зарабатываете на полетах в РФ. Как вы обоснуете Минтрансу необходимость господдержки из бюджета РФ?

— Дело в том, что полеты в Россию отличаются от любых других направлений. Они обходятся нам очень дорого. Страховки для самолетов обходятся по меньшей мере на 80% дороже, чем страхование для полетов в любые другие страны. Расходы за оформление виз для экипажей стоят нам больше $0,5 млн в год, ведь мы не можем заранее спрогнозировать, кто полетит в РФ, и оформляем визы на весь экипаж.

Мы готовы привозить к вам пассажиров и с удовольствием предложим всю свою маршрутную сеть россиянам. Но помогите и нам.

— В случае расширения парка дадите ли вы российским авиакомпаниям свои самолеты в «мокрый лизинг» (аренда с экипажем.— “Ъ”), если у вас будет операционная возможность?

— Да, конечно, мы будем готовы, если нам позволят это наши международные партнеры. В первую очередь речь о наших лизингодателях и страховых компаниях — мы должны получить от них все необходимые согласования и подтверждения официального обслуживания в другой стране. Вы не можете просто поставить самолеты другой стране — они требуют полного официального технического обслуживания. Самолеты же по-прежнему будут числиться за Кувейтом.

— Это значит «нет»? Официальное обслуживание нам недоступно с некоторых пор.

— О, прошу прощения, мне об этом ничего не известно, я не изучал этот вопрос подробно.

— SITA (швейцарский поставщик IT-сервисов для авиаперевозок.— “Ъ”) также недоступна для полетов в РФ, вы пользуетесь российскими системами расчетов и бронирования?

— У нас собственная система бронирования со своей GDS (глобальная дистрибуторская система.— “Ъ”), которая не требует взаимодействия с SITA. SITA всегда была очень дорогой. И в этом отношении мне очень нравится российский подход по созданию собственных систем, это правильный путь. Я советую коммерческим партнерам и другим перевозчикам искать собственные решения.

— Код-шеринг с российскими авиакомпаниями сегодня тоже недоступен, но рассматриваете ли вы возможность заключения интерлайн-соглашений?

— Да, мы изучаем возможность интерлайн-соглашения с партнерами, но сдерживает техническая невозможность видеть и рассчитывать тарифы: российские системы бронирования не коннектятся с нашей системой. Мы открыты к сотрудничеству и смотрим прежде всего на группу «Аэрофлот» и S7, а также другие авиакомпании. Например, сегодня многие пассажиры из России самостоятельно оформляют себе билеты в Ереван российскими авиакомпаниями, а потом летят с нами из Еревана в Кувейт. Всем будет гораздо удобнее, когда такие пассажиры смогут получить все в рамках одной брони по интерлайн-соглашению.

— А если Россия позволит иностранным перевозчикам полеты внутри страны, вам будет такое интересно?

— Мы очень внимательно изучали этот вопрос. Нам это очень интересно, но этот вопрос требует более детальной правовой проработки. Со своей стороны, повторюсь, мы очень заинтересованы, Россия — самая большая страна в мире, Россия — это Россия. (Смеется.) Эта страна, разумеется, представляет большой интерес.

— Российские перевозчики, в том числе «Аэрофлот», все чаще жалуются на нарастающее присутствие иностранных авиакомпаний в РФ. Вы не боитесь сокращения доступных вам сегодня квот и частот, вас устраивает их действующее количество?

— Пока мы удовлетворены текущим количеством разрешений, процесс их получения отлажен и полностью нас устраивает. Но через два года этого будет недостаточно, потому что мы планируем удвоение нашего парка минимум до 50 самолетов, наша маршрутная сеть будет развиваться. Нам нужно всегда иметь в наличии дополнительные самолеты, имеющие страховку на Россию, чтобы сохранять возможность оперативно ставить сюда рейсы с учетом чартеров для паломников. В этом мое ключевое послание нашим российским партнерам: мы все можем летать из разных городов и находить новые возможности, чтобы эти полеты были полезны и нашим странам, и нашим пассажирам. И, как я уже сказал, конкуренция всегда идет любой отрасли на пользу, ее не нужно бояться.

Интервью взяла Айгуль Абдуллина