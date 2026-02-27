«Театр должен держать удар»

В день своего 80-летия, 28 февраля, Валерий Фокин выпускает новый спектакль: через 190 лет после мировой премьеры на историческую сцену Александринского театра возвращается гоголевский «Ревизор». В перерыве между репетициями Дмитрий Ренанский расспросил президента Александринского театра о планах и перспективах, сегодняшнем творческом климате и повторяемости истории. А еще — о том, каким выдающийся российский режиссер видит образ ближайшего будущего.

Президент Александринского театра Валерий Фокин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Театр — это вообще про компромисс» — Свой первый спектакль после окончания Щукинского училища вы поставили в 1971 году в «Современнике». Какие из названий, выпущенных за прошедшие с тех пор 55 лет, особенно значимы для вас? — Самые важные спектакли — те, которые переворачивают тебя, дают обновление, чувство дебюта, когда ты вдруг сам замечаешь, что пусть не до конца, пусть ненадолго, но становишься другим. Что-то подобное я переживал и тут, в Александринке, и в самом начале пути, на малой сцене «Современника», в годы увлечения творчеством великого мастера театрального эксперимента Ежи Гротовского. Но таких работ в карьере любого режиссера, конечно, не может быть много, а главное, им совершенно необязательно сопутствует признание публики и критики. Так было, например, в 1986 году, когда мы выпустили в Театре Ермоловой «Говори» — спектакль, в сущности, публицистический, но попадавший в нерв времени настолько, что его в какой-то момент стали называть «визитной карточкой перестройки». Я никогда не забуду, как после одного из показов, проходивших накануне Нового, 1986 года, к авансцене подбежала в слезах женщина и с криком «У меня больше ничего нет!» протянула артистам бутылку шампанского, страшный по тем временам дефицит! Мне казалось, что такое полное слияние, растворение друг в друге сцены и зрительного зала возможно было только в античные времена. Все буквально упивались полным ощущением того, что мы сейчас начнем говорить — и только благодаря этим разговорам вот-вот наступит светлое будущее. Это была, конечно, иллюзия. Фокин Валерий Владимирович Читать далее — По вашим спектаклям разных лет можно изучать новейшую историю России. Какой язык кажется вам наиболее актуальным для диалога с сегодняшним днем? — Формат нашей сегодняшней жизни, в том числе и культурной, понятен. Обстоятельства, которыми он вызван, тоже вполне очевидны. Да, нам приходится существовать в системе правил и ограничений, которая к тому же каждый день меняется и уточняется. Делать вид, что этих рамок нет, глупо. Их надо понимать и учитывать, пытаться искать компромисс. Потому что тут ведь как: можно отстаивать свои позиции так, что в конце концов ничего не останется. Совсем. И тебя тоже не останется. Театр — это вообще про компромисс, причем как внутри, так и извне. Вопрос в том, где располагается его граница. А еще — в искренности твоих намерений. Но на эти вопросы каждый отвечает внутри себя сам. Не думаю, что здесь есть какие-то универсальные рецепты. Я отлично помню, как в брежневские времена классику, условного Чехова, было принято играть с единственным подтекстом: про то, что советская власть — это жуть полная. Зал этот второй план считывал — и восторженно на него реагировал, когда со сцены ему с внутренним надрывом скандировали: погодите, мы еще увидим все небо в алмазах, увидим новую жизнь! Это было чудовищно вульгарно — с художественной точки зрения. — Театральная легенда гласит, что спектакль «Провинциальные анекдоты», в котором играли Марина Неелова, Олег Даль и Олег Табаков, проходил приемку чиновников восемь раз, прежде чем был разрешен к публичным показам. — Было и такое. Но с какими бы жесткими ограничениями ты ни сталкивался, главное — понимать, зачем ты здесь, зачем ты в принципе занимаешься театром, что ты от него хочешь. Все зависит от приоритетов. Если для тебя первичны дело, профессия — все остальные нюансы становятся попросту неинтересны. Ради этого можно и своей гордостью поступиться, и вообще многим пренебречь. Я всегда ставил во главу угла стремление сохранить и отстоять художественное лицо — и собственное, и того театра, за который отвечаю. Потому что если оно исчезает, стирается, то не так уж важно, какой социальный климат тебя окружает и сколько раз к тебе приходят чиновники.