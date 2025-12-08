«Главное, чтобы люди не пулей пролетели, а доехали живыми и невредимыми»

Госкомпания «Автодор» недавно завершила проекты по реконструкции участков дорог М-3 и М-4 в Подмосковье. Какие еще трассы расширят, какие из уже построенных переведут в платный режим, где начнется новое строительство, почему следующим летом на М-4 в Ростовской области ожидаются пробки — на эти и другие вопросы в интервью корреспонденту “Ъ” Ивану Буранову ответил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он также рассказал, где на платных трассах могут появиться новые шлагбаумы, камеры и скоростные зарядки для электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Петушенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вячеслав Петушенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О борьбе с неплательщиками — Какова текущая ситуация с неплательщиками на дорогах госкомпании? Год назад в интервью “Ъ” вы говорили про 3–4% водителей, которые ездят зайцами. — Таких водителей стало вдвое меньше, потому что мы проделали большую работу. Сыграло несколько факторов. Первое — это изменения в КоАП (14 октября 2024 года вступили в силу поправки к кодексу, ужесточившие наказание за сокрытие номеров.— “Ъ”). Пользуясь новой нормой, мы вместе с коллегами из субъектов федерации и ГИБДД провели около 150 рейдов с начала 2025 года. Вынесено более 400 постановлений, предусматривающих лишение водительских прав. Все понимают, что эти нарушители идут на противоправные действия осознанно. И если он тут сознательно нарушает, то он может проигнорировать и другие нормы административного кодекса. С такими водителями надо проводить профилактическую работу, не стесняясь использовать предусмотренные законодательством инструменты. То, что мы делаем вместе с ГИБДД, уже работает. Я лично регулярно езжу по М-12. И если раньше я обязательно видел на трассе несколько машин без номеров или со скрытыми номерами, то недавно я проехал 300 км в одну сторону и заметил только одну такую машину. Обратно проехал — ни одной. Петушенко Вячеслав Петрович Читать далее Также мы везде и по всем каналам предупреждаем, что нарушение приведет к ответственности. Это второй фактор, влияющий на снижение числа неплательщиков. Уверен, что существует и общественное порицание таких водителей. — Считаете, что оно может на них повлиять? — Понятно, что если я еду на своей личной машине, то нарушителя сам никак не остановлю. Но могу подсказать аварийному комиссару, чтобы тот водителя без номеров на заправке остановил. Такие случаи в практике были. Водители, надо сказать, используют разнообразные хитрости, чтобы не платить. Кто-то завешивает, кто-то заклеивает номера. Кто-то переворачивает. Есть и те, кто применяет подложные номера, это самая сложная для нас ситуация. — И как вы поступаете в таком случае? — Ищем истинного владельца машины. Здесь нам помогает система, которую мы развернули несколько лет назад. Она собирает и обрабатывает с помощью нейросети фотографии всех машин, проехавших когда-либо по нашим дорогам. В результате если транспортное средство хоть один раз проехало с читаемым номером, то дальше даже по небольшим признакам мы можем определить конкретный автомобиль. Госномер уже не нужен. Благодаря этому на трассах, где у нас барьерный проезд через пункты взимания платы (ПВП), мы сразу видим, что подъехала машина должника, и не поднимаем шлагбаум. — Какое развитие получила эта система за год? — Сегодня в ней собрана информация примерно о 45% транспортных средств, проезжающих по всем нашим дорогам с системой «Свободный поток» — М-12 и ЦКАД. Но нейросети мы доверяем не на 100%. Разрешающая способность камер пока не настолько велика, поэтому мы в том числе используем ручной разбор фотографий, чтобы вычислить «безбилетников». — Что такое ручной разбор? — Это когда нейросеть обнаружила в системе слишком похожие машины без номера и уже не способна определить владельца. Тогда инспектор сам определяет, что за автомобиль на фотографии и кто его собственник. Нужно вручную сравнивать снимки, анализировать детали, марку, цвет, чтобы не ошибиться, на кого выписывать счет и штраф. Если водитель не оплачивает, то у нас начинается большая работа по принуждению к оплате проезда и штрафа. Мы ищем автовладельцев, отправляем материалы в суды. Те выносят постановления и затем через судебных приставов госкомпания взыскивает задолженность. В 2024 году направлено 408 тыс. претензий, в 2025 году — 413 тыс. Мы ставим цель дойти до каждого неплательщика, довести дело до конца, взыскав долг. Это очень тяжелая процедура. — Она дает какие-то плоды? — Одних только штрафов в бюджет через Ространснадзор мы собрали примерно на 4,8 млрд руб. с 2021 года. И продолжаем собирать. Сейчас мы «догоняем» тех людей, которые проехали без оплаты в 2020–2021 годах. Отпускать их не собираемся — доберемся рано или поздно и до них. — Существует ли региональная специфика по неплательщикам? — Различия между регионами связаны с тем, что где-то еще не сформирована в достаточной мере культура оплаты проезда. В случае с трассой М-12 это явление ощущается начиная с Владимирской, Нижегородской областей и далее в сторону Татарстана. Нужно определенное время для того, чтобы пользователи выработали привычку и не пытались проехать бесплатно. — М-12 целиком до Казани открылась два года назад. Этого срока недостаточно для формирования привычки? — Да, нужно чуть больше времени. Чуть быстрее процесс привыкания происходит на дорогах с ПВП. Это видно по недавно открытому участку М-12 Дюртюли—Ачит. — Заехав на этот участок, многие удивляются, рассчитывая, что дальше вся трасса будет в безбарьерном режиме. А потом посреди дороги внезапно возникают шлагбаумы. В августе 2025 года я ездил по этой трассе и тоже обратил на это внимание. — Это вынужденная мера, связанная исключительно именно с региональной особенностью — отсутствием сформированной культуры оплаты проезда. Поэтому тут мы решили ввести дополнительный контроль оплаты. — Планируете применять аналогичную гибридную схему («Свободный поток» плюс ПВП) на других участках? — Да, несколько вариантов сейчас рассматриваем, в том числе на А-289 в Краснодарском крае и на некоторых участках М-12. Пока размышляем об этом. Потому что ПВП — это достаточно дорогое удовольствие. И если мы такое решение все-таки примем, то я это расценю как отступление или даже поражение в какой-то степени. Это будет означать, что культуру оплаты проезда не удалось сформировать и мы вынуждены вернутся к ПВП для контроля. С другой стороны, мы так много ресурсов тратим на эти несколько процентов неплательщиков. Из-за совсем небольшого количества водителей мы создали целую огромную систему взыскания, задействуем суды, судебных приставов, печатаем огромное количество постановлений, загружаем «Почту России». Представляете, сколько людей работает на это?

О безопасности движения и камерах — Много лет вы говорите о том, что камеры на дорогах «Автодора» не нужны, поскольку аварийность падает и нужно сохранять возможность получения услуги скоростного проезда. Изменилась ли ваша позиция на этот счет? — В целом нет. Наша сеть ежегодно прирастает примерно на 400–500 км, увеличивается и количество пользователей. Но тяжесть последствий (число погибших) в ДТП сократилась с 2018 года на 20%. Мы целенаправленно занимаемся безопасностью дорожного движения, и пока у нас получается снизить смертность другими способами. Тем более что большинство ДТП на нашей сети происходят от невнимательности водителей. Основной вид ДТП на нашей сети — это попутные столкновения. Выездов на встречку почти не осталось. Аварий, связанных именно с неправильно выбранным скоростным режимом, минимум. Но обращаю внимание: на нашей сети есть участки, где камеры есть, необходимы, стоят и будут стоять. Например, когда дорога идет с крутым поворотом и для безопасности необходимо снижать скорость. Такой участок, к примеру, есть на М-4 недалеко от Москвы, он контролируется комплексом. Кроме того, есть прописанная в законодательстве методика, описывающая условия установки камер в очагах аварийности, мы ей руководствуемся. Но если на участке мы видим рост аварийности, то первая мысль, которая у нас возникает,— не камеру поставить, а реализовать инженерные мероприятия: добавить освещения, разделить транспортные потоки, нанести шумовую разметку и так далее. Или лишний раз предупредить водителей о необходимости снизить скорость. Нам главное, чтобы люди не пулей пролетели по нашей дороге, а доехали живыми и невредимыми. — Недавно вы предложили дорожные знаки, высвечиваемые на электронных табло, приравнять по статусу к обычным указателям и присылать штрафы за нарушение предписаний на таких табло. Почему это необходимо сделать? — Эта тема обсуждается уже очень много лет. Многие ДТП мы предотвращаем, снижаем негативные последствия при нештатных событиях с помощью предупреждения водителей на информационных табло о неблагоприятных погодных условиях — снегопаде или ледяном дожде, о препятствиях впереди — заторах, инцидентах, дорожных работах. Ограничения скорости на них также высвечиваются, но они носят рекомендательный характер. Нужно, чтобы значения скоростного режима, указываемые на табло применительно к конкретным дорожным и погодным условиям, стали обязательными для соблюдения. — В этом случае у каждого такого табло должна быть камера фиксации нарушений? — На нашей сети установлено около 3 тыс. камер видеонаблюдения — практика дооснащения дорог камерами для нас не составит большого труда. В конце концов хочется верить, что часть водителей будут соблюдать ограничение скорости и без камер. Если высвечивается на табло 70 км/ч, то это не просто так, а потому что сигнализируем водителям, что впереди опасность, и хотим сохранить их жизнь и здоровье.

Про ремонт и новое строительство — Очень много дорожных работ сейчас развернуто по существующей сети госкомпании. Многие участки расширяются, строятся развязки и т. д. Опишите общую логику происходящего. — Проблема вылетных трасс из Москвы всегда была актуальна. Некоторые участки уже исчерпали свои возможности, не справляются с нагрузкой и нуждаются в реконструкции. В Московском регионе нам надо обеспечить свободный проезд транспорта от города как минимум до «большой бетонки». Нужно, чтобы существующие трассы «задышали» и получили вторую жизнь. В этой логике идет реконструкция М-1 на участке до Дорохово. На М-3 в следующем году завершим реконструкцию до 124-го км. На ЦКАД делаем развязку с Дмитровским шоссе, потом планируем построить еще две дополнительные развязки с Щелковским и Фряновским шоссе. Отдельно скажу по М-4. Эта трасса является ключевой дорогой в стране. В прошлом году мы один участок уже довели до шести полос. Сейчас работаем в Ростовской области, для того чтобы еще один кусок в районе Каменск-Шахтинского также расширить. — Где сейчас развернуты самые масштабные работы? — На М-3 мы уже 50% от запланированного сделали, движение там постепенно налаживается. На М-1 реконструкция уже на стадии завершения. А вот на участке М-4 933–1024-й км в Ростовской области работы в самом разгаре. Они начались в мае 2025 года, но не имели такого масштаба, как сейчас. К сожалению, летом 2026 года здесь будет тяжелый сезон, потому что и строить надо, и обеспечить проезд. Нам надо будет найти компромиссное решение между интересами строителей и пользователей. — Что можно сделать, чтобы минимизировать неудобства для туристов, которые поедут летом по М-4? — У нас задача, чтобы в период реконструкции сохранялось по две полосы в каждую сторону. И чтобы радиус поворота обеспечивал безопасную скорость движения не менее 60–70 км/ч. 90 км/ч там ехать никто не даст, потому что идет стройка, это надо понимать. Работы на М-4 в Ростовской области планируется закончить в 2027 году, но какие-то отдельные участки будем стараться открывать раньше. Когда работы завершатся, на участке уже можно будет ездить со скоростью 110 км/ч. — Какие планы по дальнейшему развитию М-4? — Еще один сложный участок — Джубга—Геленджик. Там сегодня всего две полосы (по одной в каждую сторону), планируем сделать там еще две. Для того чтобы выйти на проект, мы три года буквально облазили все местные горы и населенные пункты. Подготовить проектную документацию планируем в 2026 году. — Бывает ли такое, что на дороге появляется развязка, которой не было в первоначальном проекте? — Да. Пример — это развязка на М-12 во Владимирской области: съезд в сторону Меленок и Касимова. На стадии строительства мы поняли, что получился очень длинный участок без съездов и нужно проблему решить дополнительной развязкой. — Часто ли такие ситуации возникают? — Случаются. После утверждения проекта или уже на стадии эксплуатации приходим к выводу, что нужно было не только связать между собой два города, но и подхватить еще все опорные населенные пункты регионального и муниципального значения. Исходя из этой логики, мы в 2025 году сделали еще одну развязку на М-11 на 385-м км, сейчас делаем на 594-м км в Ленинградской области. — Какие планы у госкомпании по новому строительству на ближайшие три года? — Первое направление — это кольцевая дорога вокруг Петербурга, КАД-2. Конкурс на проектирование мы уже провели, контракт заключили. Старт реализации проекта ожидается в 2026 году. На юге работаем на обходе Адлера: практически вся территория освобождена, уже строятся искусственные сооружения. Скоро будем проводить конкурс по закупке щитов для прокладки двух тоннелей в горах. Скоро, надеюсь, приступим к проектированию третьей очереди обхода Сочи. Все эти объекты — этапы одного большого проекта новой дороги М-4 «Дон»—Сочи. Ее уникальность в том, что каждый этап имеет самостоятельное транспортное значение и может быть построен отдельно от других. Поэтому принципиальная позиция Минтранса и правительства России: если деньги есть, то концентрируем их на одном каком-то этапе дороги, чтобы он был завершен и заработал. А не размазываем средства по всему проекту. Сейчас готовимся собирать средства и силы, чтобы сделать обход Туапсе. — Таких масштабных проектов, как М-12 или ЦКАД, в ближайшее время не планируется? — У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды — новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья. Частью хорды станут уже существующие дороги. Мы считаем, что в трассу можно включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. Мы уже сделали технико-экономическое обоснование проекта и готовимся к проектированию.