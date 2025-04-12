Рекорд Овечкина, торговая война Трампа и встреча Путина и Уиткоффа

Цифры недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Путин: в развитие Военно-морского флота России в предстоящие десять лет будет вложено 8,4 трлн руб.

Экспорт российского ПО за год сократился почти вдвое, с $2,9 млрд в 2023 году до $1,9 млрд.

93% бюджетных мест в колледжах Москвы в 2025 году будут зарезервированы для московских девятиклассников.

По итогам 2025 года спрос на цемент в РФ может снизиться на 7,5%.

55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» были взысканы в доход государства по иску Генпрокуратуры.

Доходы «Автодора» от сбора платы за проезд в прошлом году выросли на 50%, превысив 120 млрд руб.

В РФ производится и ввозится из-за рубежа 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции.

Продажи билетов на развлекательные мероприятия на майские праздники увеличились год к году до 50%.

В 2024 году оборот мировой индустрии полупроводников увеличился на 19%, до $627 млрд.

К 2028 году предельная величина зарплат на клуб в КХЛ вырастет на 100 млн руб., достигнув 1 млрд руб.

США повысили пошлины на китайские товары до 145%. Вместе с тем Вашингтон поставил на 90-дневную паузу пошлины в отношении более 75 стран.

По букве закона

В Госдуме изменили законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг после жалоб нутрициологов.

2-й Западный окружной военный суд Москвы не выпустил экс-командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО.

Госдума РФ единогласно и без обсуждения одобрила новые ограничения для иноагентов.

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Госдума РФ приняла закон, расширяющий время действия решения военкома о призыве новобранца в армию.

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings.

Минцифры РФ разработало законопроект, включающий меры по поддержке и развитию «Почты России».

Вступил в силу приговор, вынесенный экс-начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву.

Суд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам четырем месяцам лишения свободы за обход британских санкций.

Цитаты недели

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку» (президент США Дональд Трамп о странах, в отношении которых он ввел пошлины).

«Удары, подобные удару по Кривому Рогу… могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию» (и. о. постпреда США Дороти Ши на заседании Совбеза ООН по Украине).

«Это хорошая возможность для нас передать Трампу озабоченности России» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о визите в Россиию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа).

«На гвоздике можно настаивать» (глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Алматы).

«Чтобы понимали, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию… — это важно» (министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал разработку кодекса этики российского спорта).

«Ребят, чувствую себя не очень!» (актер Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии после четырех с половиной лет заключения).

Отставки и назначения

Мэр Курска Игорь Куцак объявил об уходе в отставку по семейным обстоятельствам. И. о. главы города назначен его заместитель Сергей Котляров.

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул на пост нового премьера врача-эндокринолога Джуро Мацута.

Новое правительство Сирии официально приступило к кадровым изменениям в дипломатическом корпусе.

Инициативы недели

РФ и США на переговорах в Стамбуле обсуждали возобновление прямого авиасообщения. Для этого Москва предложила снять санкции с «Аэрофлота».

ЦБ РФ готовится к возможному развитию рискового сценария в мировой и российской экономике.

Правительство РФ разрабатывает критерии, при которых ушедшие с 2022 года зарубежные компании смогут возобновить работу в России.

Минэнерго предлагает профинансировать развитие электроэнергетики до 2042 года за счет повышения платежей.

Президент РФ Владимир Путин предложил заранее объяснять условия ипотеки гражданам.

Президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Ираном и заявил о намерении ввести в сектор Газа американских миротворцев.

Сделки недели

Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев сократил свою долю в бизнесе застройщика до 15,15%.

Производитель БАДов Supplement Group выкупил 95% доли в компании Awake Group.

«Яндекс Маркет» арендовал 19 тыс. кв. м площади в логопарке «Южные врата» у московского аэропорта Домодедово.

Актер Юра Борисов подписал контракт с крупным голливудским агентством UTA.