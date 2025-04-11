Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия и США на переговорах в Стамбуле обсуждали возобновление прямого авиасообщения. Для этого Москва предложила снять санкции с «Аэрофлота» (MOEX: AFLT), но ответа пока не последовало. На фоне этого заявления акции авиакомпании выросли на 4,27%, до 69,7 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На пресс-конференции в Алматы Сергея Лаврова спросили, повлечет ли возможное восстановление авиасообщения с США снятие санкций с «Аэрофлота». «Оно (возобновление авиасообщения.— ''Ъ'') не повлечет, оно должно стать следствием вывода "Аэрофлота" из-под санкций. Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде больше месяца назад. Американцы ее восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели»,— сказал министр.

По словам Сергея Лаврова, на состоявшейся 10 апреля встрече с США российская делегация напомнила об этом предложении. «Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности»,— рассказал глава МИД России.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России, соответственно, нельзя входить в американское. В том же году «Аэрофлот» подпал под американские санкции. На вчерашних переговорах посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавлявший российскую делегацию, подчеркнул, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран.

Основные итоги переговоров США и России в Стамбуле — в главном «Ъ».

Лусине Баласян