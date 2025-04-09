Минцифры предложило «Почте России» продавать безрецептурные препараты

Минцифры разработало законопроект, включающий меры по поддержке и развитию «Почты России». В частности, компании предлагается продавать безрецептурные лекарственные препараты и выдавать в отделениях заказы клиентов маркетплейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Минцифры также предлагает следующие изменения:

усовершенствовать графики работы отделений «Почты России»;

принимать электронные платежи без комиссий кредитных организаций;

доставлять корреспонденцию, счета, газеты и рекламные материалы в почтовые ящики многоквартирных домов (по решению компании это смогут делать другие операторы);

уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на «Госуслугах».

«Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности Почты России»,— говорится в сообщении Минцифры. Сейчас документ находится на общественном обсуждении. Минцифры ответственно за разработку стратегии развития компании.

В декабре 2024 года спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития. Гендиректор «Почты России» Михаил Волков говорил, что 89% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан». По итогам прошлого года чистый убыток «Почты России» вырос до 20,5 млрд руб.

О мерах поддержки — в материале «Ъ» «Почто только "Почта"».

Елизавета Шмакова