«Яндекс Маркет» зашел в «Южные врата»

Сеть по продаже спортивных товаров Desport, созданная на базе российских магазинов французской сети Decathlon, оптимизирует свои площади в логопарке «Южные врата» у московского аэропорта Домодедово. Компания сдала в этом объекте 19 тыс. кв. м «Яндекс Маркету». Маркетплейсу эти площади понадобились для расширения логистической сети и увеличения скорости доставки заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что маркетплейс «Яндекс Маркет» арендовал 19 тыс. кв. м в одном из корпусов логистического парка «Южные врата» в подмосковном Домодедово, сообщили четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. По словам собеседника “Ъ”, сделка была заключена в два этапа: в конце 2024 года компания арендовала 13 тыс. кв. м складских площадей в «Южных вратах», а недавно маркетплейс решил снять дополнительные 6 тыс. кв. м.

Директор департамента складской недвижимости консалтинговой компании Ricci Дмитрий Герастовский оценивает сделку по аренде «Яндекс Маркетом» площадей в «Южных вратах» в 209–228 млн руб. По подсчетам директора департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктора Афанасенко, маркетплейсу придется платить за аренду складских помещений 228–247 млн руб. в год.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» рассказали “Ъ”, что складские помещения понадобились компании для расширения логистической сети и увеличения скорости доставки заказов.

В Instone Development (собственник индустриального парка) оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Индустриальный парк класса А «Южные врата» общей площадью в 600 тыс. кв. м находится в городе Домодедово, недалеко от аэропорта Домодедово, федеральных трасс и населенных пунктов. Складской комплекс был построен девелопером Radius Group, сейчас его управлением занимается компания Instone Development. Однако здание на 33 тыс. кв. м, находящееся на территории парка, принадлежит французскому ритейлеру Decathlon (сейчас Desport), для которого и был построен корпус, где площади арендует «Яндекс Маркет». В Desport не предоставили комментарии.

У «Яндекс Маркета» около 73% складских площадей компании в Московском регионе расположено на юге-востоке столицы, говорит директор по работе со складскими и производственными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Игорь Кротенков. Так, в Софьино «Яндекс Маркет» арендует три складских корпуса общей площадью 171 тыс. кв. м, в Томилино — склад на 25 тыс. кв. м. По собственным данным, выручка «Яндекса» в сегменте e-commerce (входит «Маркет», «Лавка», «Еда» и «Деливери») по итогам 2024 года выросла на 45% год к году, до 322,3 млрд руб.

Выбор маркетплейса в пользу аренды складского объекта обусловлен желанием компании быстро разместиться в уже готовом пространстве, считает Дмитрий Герастовский.

Кроме того, профиль компании не предполагает покупку недвижимости: вложение капитала в основной бизнес принесет «Яндексу» больше дохода, добавляет директор департамента складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании Remain Александр Федоров.

Ранее представители из сегмента e-commerce были основными потребителями складской инфраструктуры, однако с начала 2025 года ситуация изменилась. Доля компаний из сферы электронной коммерции в общем объеме спроса на складскую недвижимость по итогам января—марта 2025 года упала на 36 процентных пунктов год к году, до 11%, подсчитали в NF Group. Это обусловлено стабилизацией деловой активности после активных темпов поглощения, отмечает Игорь Кротенков. По его словам, сейчас ритейлеры переориентировались с масштабирования складских мощностей на управление существующими площадями и их оптимизацию.

София Мешкова