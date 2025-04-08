Киловатты вписывают в счет

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн руб. за счет повышенных платежей энергорынка. Источник финансирования этих мероприятий до сих пор не назывался. Дополнительное строительство генерации и электросетей может к 2042 году поднять конечную стоимость электроэнергии почти вдвое, до 12,8 руб. за 1 кВт•ч. Промышленники называют подход к развитию отрасли за счет кратного роста цены контрпродуктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновлению российской энергетики, вероятно, нашли источник средств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Обновлению российской энергетики, вероятно, нашли источник средств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конечная стоимость электроэнергии в РФ (включает цену оптового энергорынка с учетом электросетевого тарифа и энергосбытовой маржи) к 2042 году может вырасти почти вдвое — с 6,6 руб. до 12,8 руб. за 1 кВт•ч (в ценах 2025 года). Такой прогноз содержится в материалах Минэнерго к стратегической сессии правительства «Развитие электроэнергетического комплекса РФ», которая пройдет 8 апреля (“Ъ” видел проект презентации).

Рост цены ожидается в основном за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии (см. график). Судя по материалам Минэнерго, помимо реализуемой сейчас программы модернизации старых ТЭС цену будет поднимать и строительство 88,5 ГВт новых генерирующих мощностей и электросетей в рамках реализации Генcхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Стоимость этих энергостроек ранее оценивалась в более чем 40 трлн руб., но источник финансирования генсхемы не назывался, правительство говорило лишь о дефиците средств на ее реализацию.

Традиционно финансирование новых генмощностей или модернизация старых в РФ реализуются через механизмы, аналогичные программе договоров на поставку мощности (ДПМ), которая гарантирует возврат инвестиций в строительство электростанций за счет повышенных платежей крупных потребителей (кроме населения). Этот механизм был запущен в 2010 году и был обязателен для генкомпаний, проданных при реформе РАО «ЕЭС России». Всего по программе ДПМ должно быть введено около 40 ГВт новых энергоблоков. Высвобождающиеся после завершения ДПМ средства энергорынка были перенаправлены на оплату обновления станций через конкурсы и заключение инвестконтрактов. Как именно будет реализована программа финансирования мероприятий генсхемы, пока неясно.

Как сообщал 2 апреля глава Минэнерго Сергей Цивилев, министерство в рамках стратсессии правительства предложит создать нацпроект по электроэнергетике. «Нам нужно построить 88 ГВт новой генерации, и еще 66 ГВт — модернизация, плюс еще огромное количество сетей… Это очень большой, амбициозный инвестиционный проект»,— пояснил министр. Вместе с тем, по его словам, Минэнерго ставит перед собой задачу обеспечить в РФ одну из самых низких в мире цен на производство электроэнергии.

На развитие электросетей до 2036 года потребуется 16,6 трлн руб. инвестиций, из которых 9,66 трлн руб. направят в распредсетевой комплекс, 6,94 трлн руб.— в магистральный. Но из-за того, что индексация тарифа на передачу электроэнергии в последние годы была ниже, чем рост индекса потребительских цен, дефицит тарифных источников госхолдинга «Россети» уже в 2025 году достигает 575 млрд руб.

До 2042 года госхолдинг планирует построить энергомост от Курской и Нововоронежской АЭС до Москвы (см. “Ъ” от 24 декабря). Также предусмотрено усиление связей между Объединенной энергосистемой Сибири (ОЭС Сибири) и ОЭС Урала за счет строительства к 2028 году четырех ЛЭП на 500 кВ. Помимо этого, для покрытия перспективного спроса в юго-восточной части Сибири планируется протянуть четыре линии постоянного тока, а в ОЭС Востока — две ЛЭП на 500 кВ.

Исходя из материалов стратсессии, обеспечить развитие электросетей Минэнерго также предлагает за счет льготного кредитования, энергетической ипотеки, кешбэка и инфраструктурных облигаций. Мерой поддержки также может стать повышение ковенанты долг/EBITDA (сейчас — 3,5) для обеспечения возможности заимствования большего объема финансовых ресурсов.

Как следует из проекта поручений по итогам стратегической сессии, регуляторы к 30 сентября должны представить предложения по оплате услуг по передаче электроэнергии по максимально заявленной, а не фактической мощности. Среди других поручений — введение «эталонов» затрат сетевых компаний с 2026 года, доведение ставок льготного техприсоединения до экономически обоснованного уровня, изменение подходов к оплате услуг по передаче электроэнергии по единой национальной энергосистеме. Также регуляторам предложено разработать механизмы участия сетевых организаций в отборах инвестиционных проектов для предоставления сетевой мощности.

В Минэнерго отказались комментировать предварительные материалы к стратсессии. В «Россетях» не ответили на запрос “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) отметили, что не считают надлежащим ресурсом развития отрасли предлагаемый кратный рост цены на электроэнергию. «Ставка на экстенсивные меры контрпродуктивна, поскольку заставит промышленность активнее переходить на собственные источники генерации»,— заявили там.

Сергей Роженко из Kept поясняет, что ключевой вызов для экономически эффективной окупаемости проектов — их финансирование не за счет энергорынка, а за счет привлеченных кредитных средств: только после ввода объектов в эксплуатацию начинается возврат средств за счет повышенных платежей потребителей. В условиях высоких ставок, по его мнению, это приводит к тому, что свыше половины средств используется неэффективно на покрытие банковских процентов. «Именно поэтому видно, что основной пик платежей за генерацию, как следует из материала стратсессии, смещен за 2032 год. В то же время рост тарифа электросетевого хозяйства происходит гораздо более плавным образом»,— отмечает эксперт. В условиях роста кредитных ставок и ценовой неопределенности эффективным способом, как считает господин Роженко, может стать переход к фондовому финансированию вместо заемного банковского, когда опережающее строительство генерации финансируется полностью или частично напрямую из текущего платежа — по аналогии с сетевыми тарифами.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь