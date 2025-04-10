Михаил Дегтярев сообщил о разработке кодекса этики российского спорта

Министерство спорта России разрабатывает кодекс этики российского спорта. Об этом заявил глава министерства Михаил Дегтярев на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Михаила Дегтярева, необходимость разработки кодекса связана с переходами российских атлетов в сборные других стран. Кодекс будет принят в ближайшие недели на коллегии Министерства спорта.

«Когда воспитанные Россией спортсмены меняют флаг, это вызывает горечь, недопонимание и вопросы у людей. Это большая проблема, и, чтобы эту тему расшить, могу анонсировать: нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта. Будем, можно сказать, подписываться, начиная с самого верха, с меня, министра, и до самого начинающего спортсмена, чтобы понимали, что защищать цвета России, российского флага, любить Россию, регион, город, школу, клуб — это важно»,— заявил господин Дегтярев.

Таисия Орлова