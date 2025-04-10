Власти прорабатывают условия для возврата иностранных компаний

Правительство разрабатывает предварительные критерии, при которых ушедшие с 2022 года зарубежные компании смогут возобновить работу в России. Об этом сообщили источники РБК. Среди возможных требований — гарантии локализации производства, передача технологий, создание совместных предприятий с российскими акционерами и роботизация мощностей.

К базовым критериям для возврата относят: отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию ВСУ или «нежелательных организаций».

Для защиты отечественного бизнеса чиновники обсуждают механизмы оценки рисков. Российские компании смогут предоставлять заключения о целесообразности возврата иностранных игроков, особенно в стратегических отраслях.

Окончательный перечень требований пока не утвержден. По данным источников, в нем могут сохраниться условия по созданию инженерных центров, выполнению KPI по инвестициям в НИОКР и размещению полных производственных цепочек в РФ.

9 апреля замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.