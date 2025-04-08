Милость к попавшим

Госдума 8 апреля приняла во втором чтении и в целом четыре законопроекта, направленных на борьбу с антироссийской деятельностью. К одному из документов КПРФ неожиданно внесла свои поправки, в частности предложив установить судебный порядок признания иностранным агентом и уточнить основания для присвоения этого статуса. Но думское большинство сочло подобный гуманизм по отношению к «врагам России» неуместным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (слева) и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (слева) и лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Три законопроекта, внесенных в Думу группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным (их первое чтение прошло 2 апреля), были одобрены во втором и третьем чтениях единогласно и без обсуждения. Напомним, эти поправки расширяют основания для присвоения статуса иноагента, ужесточают наказание за совершение ряда преступлений (включая дискредитацию армии и призывы к антироссийским санкциям) из корыстных побуждений или по найму, а также позволяют выносить заочные приговоры по 20 составам преступлений.

Зато при рассмотрении четвертого проекта неожиданно возникла дискуссия. Документ, полностью запрещающий иноагентам вести образовательную и просветительскую деятельность (раньше запрет касался только работы с несовершеннолетними), был внесен членами думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела РФ и принят в первом чтении 5 марта. Кроме того, согласно поправкам, НКО со статусом иноагента не смогут быть признаны социально ориентированными и получать муниципальную поддержку. Как позже пояснил Вячеслав Володин, эта поправка появилась в связи с тем, что в реестре социально ориентированных НКО обнаружилось десять действующих иноагентов.

Ко второму чтению комитет Думы по безопасности одобрил поправку, запрещающую иноагентам входить в органы управления госкорпораций. А вот депутаты от КПРФ Юрий Синельщиков, Георгий Камнев и Николай Коломейцев предложили поправки, которые, как посетовал глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»), «предусматривают для иноагентов серьезные послабления». На этом основании комитет рекомендовал их отклонить, но господин Синельщиков вынес свои предложения на отдельное голосование.

Обосновывая поправки, коммунист отметил, что термин «иностранный агент» в русском языке чаще всего употребляется в негативном значении, хотя быть иноагентом — это вовсе не правонарушение, но что обращал внимание и Конституционный суд. И поскольку статус иноагента постоянно ужесточается, КПРФ решила принять меры, направленные на четкое определение правового положения этих лиц, пояснил он.

С упреком господина Пискарева коммунист не согласился, подчеркнув, что речь не идет о попытке смягчить уже введенные для иноагентов обязанности, ограничения и запреты. О том, что среди иноагентов есть и действующие члены КПРФ, депутат предпочел умолчать.

Единоросс в ответ привел в пример одну из поправок КПРФ, согласно которой профсоюзные организации не могут быть признаны иноагентами. «У нас сразу появится профсоюз иноагентов!» — пугал коллег Василий Пискарев. «Ну а потом, кто гарантирует, что созданный профсоюз не будет получать помощь от иностранного государства?» — поддержал его спикер Володин. И привел собственный пример: «Иностранный агент преподает в вузе, это разрешено сегодня ему, при этом финансируется из-за рубежа. Его деятельность уже определена как деятельность иностранного агента. Он продвигает повестку другого государства, а мы начинаем обсуждать вопросы, связанные с гуманизацией, либерализацией. Без страны останемся!..»

Юрий Синельщиков, в свою очередь, выразил удивление, что профсоюзы оказываются в худшем положении, чем религиозные организации, которые по закону не могут быть признаны иноагентами. Затем он рассказал о другой своей поправке, которой предлагается указать в законе конкретный размер материальной помощи от иностранного государства, достаточный для получения статуса иноагента,— свыше 25 тыс. руб. в год. Господин Пискарев посчитал, что эта цифра «взята с потолка» и «никак не мотивирована», но господин Синельщиков на это заметил, что лучше такая сумма, чем вообще никакой, как сейчас, когда можно «и за 5 тыс. человека сделать иностранным агентом». При этом коммунист заверил, что авторы поправок защищают не иноагентов, а законность.

Наконец, еще одной поправкой КПРФ предлагала ввести судебный порядок включения иноагентов в соответствующий реестр. На это Василий Пискарев возразил, что оснований говорить о том, что Минюст работает неэффективно и допускает ошибки при включении иноагентов в реестр, нет. А присутствовавший на заседании замминистра юстиции Олег Свириденко добавил, что предложенные поправки «никаких оснований, никаких аргументов для изменения позиции правоприменения не имеют».

В итоге все поправки КПРФ были отклонены, что, однако, не помешало коммунистам проголосовать за проект во втором и третьем чтениях. Против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова