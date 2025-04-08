Депутаты Госдумы наели себе врагов

Российские нутрициологи обратились в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Эта норма содержится в законопроекте, подготовленном депутатом Госдумы Ниной Останиной (КПРФ). Запрет их рекламы негативно отразится на «общественном здоровье» и не даст увеличить продолжительность жизни россиян, считают нутрициологи. Ученые же относятся к их деятельности скептически и отказываются считать ее научной. Сама госпожа Останина готова «разбираться» в ситуации и обсуждать изменение проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось коллективное обращение 14 «некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ», отправленное 4 апреля премьер-министру Михаилу Мишустину, главе комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и секретарю Общественной палаты РФ Лидии Михеевой.

Авторы обращения считают неверным упоминание нутрициологов в законопроекте о запрете рекламы эзотерических услуг.

Этот документ 11 марта опубликовала глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она предлагает блокировать ресурсы с рекламой алхимиков, астрологов, ведьм, нутрициологов, рунологов, тарологов, хиромантов, эзотерических коучей и иных подобных видов деятельности. Всего в списке насчитывается 38 позиций. «Эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда»,— указывает депутат. Законопроект еще не внесен в Госдуму.

Нутрициологи считают себя специалистами в области питания, занимаясь, по их словам, оздоровлением через оптимизацию пищевого рациона и выработку полезных привычек. В основном оказывают консультационные услуги, подбирая диеты для разных возрастов, профессий, состояний. В последние годы реклама этого вида деятельности получила широкое распространение — прежде всего в соцсетях, где предлагают онлайн-курсы по правильному питанию, методикам похудения, обучению на нутрициолога и пр.

В своем обращения нутрициологи «безусловно поддерживают» стремление к регулированию рынка эзотерических услуг, которые «вводят граждан в заблуждение и наносят физический, моральный и материальный ущерб». Они считают «крайне необходимым и своевременным» законодательное разграничение научных методов и «псевдонаучных и потенциально опасных практик». Но попадание в список нутрициологии — ошибка, уверены авторы письма, так как речь идет о «науке о питании» и «важном звене» в системе общественного здоровья.

Для придания своим аргументам дополнительной весомости нутрициологи указали, что их деятельность способствует выполнению поставленной президентом Владимиром Путиным задачи увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 78 лет. Они подчеркивают, что нутрициология «официально интегрирована» в системы здравоохранения ряда развитых стран. В России, утверждают авторы письма, к концу года должен появиться профессиональный стандарт для нутрициологов, после чего их деятельность «будет урегулирована».

«Мы считаем эти поправки (законопроект Нины Останиной.— “Ъ”) преждевременными и нарушающими права и законные интересы более чем 500 тыс. специалистов данной области»,— говорится в обращении.

Подписавшая письмо руководитель wellness-кластера образовательного холдинга Ultimate Education Анна Тимофеева в беседе с “Ъ” предупредила: запрет рекламы приведет к резкому сокращению числа специалистов в области питания. Это негативно отразится на общественном здоровье, уверена она. «Возможно снижение рождаемости и продолжительности жизни, усугубление стрессовых ситуаций и тревожно-депрессивных состояний,— уверяет нутрициолог.— Так как на эти показатели влияет наполненность питания человека необходимыми веществами, макро- и микронутриентами, а также другими элементами». По мнению госпожи Тимофеевой, «большое количество условно здоровых людей нуждаются в профилактике».

Президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов заявил “Ъ”, что нутрициология — не наука, а всего лишь «специальное слово». «Настоящей» же наукой о питании он называет диетологию. «Нутрициологи не случайно оказались в "списке колдунов",— уверен эксперт.— Эта область заполнена людьми, которые рассказывают про "дырки в кишечнике", продают черт знает что под видом диет и услуг — и получают на этом прибыль».

«Законопроект направлен на запрет рекламы той деятельности, которая не является профессиональной помощью нашим людям»,— сообщила “Ъ” депутат Нина Останина. Она указала, что в России официально нет профессии «нутрициолог», хотя отдельные образовательные организации и выдают соответствующие дипломы. По словам депутата, «в этом процессе необходимо разобраться». «На днях состоится большое обсуждение законопроекта,— добавила госпожа Останина.— Мы уже получили конструктивные предложения и готовы рассматривать новые. Принимаются любые замечания».

Наталья Костарнова