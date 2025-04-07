Трассы передали за проезд

Доходы «Автодора» от сбора платы за проезд выросли в 2024 году на 50%, превысив планку в 120 млрд руб. В госкомпании объясняют это введением в эксплуатацию новых участков и ростом популярности платных дорог среди автомобилистов. Дальнейший рост сборов зависит прежде всего от тарифов, считает эксперт, а также от того, насколько интенсивно власти будут бороться с неплательщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на опубликованную годовую бухгалтерскую отчетность «Автодора» за 2024 год. Доходы госкомпании от взимания платы за проезд по трассам выросли за год с 80,2 млрд до 121,8 млрд руб. (+50%). По сравнению с 2022–2023 годами динамика сбора платы ускорилась (тогда прирост составил 44% и 36,5% соответственно). Изначально «Автодор» планировал собрать в 2024 году 105 млрд руб., по факту вышло на 16% больше.

Субсидии федерального бюджета на управление дорогами, находящимися в управлении «Автодора», выросли с 35,3 млрд до 89,5 млрд руб., субсидии на строительство и реконструкцию — с 85,8 млрд до 100,6 млрд. руб. Расходы на доверительное управление дорогами увеличились с 95,2 млрд до 127 млрд. руб., на строительство и реконструкцию — сократились с 581 млрд до 259 млрд руб. (227 млрд руб. из них было потрачено на строительство трассы М-12).

Госкомпания «Автодор» образована в 2009 году. В ее управлении находится более 5 тыс. км автодорог (трассы М-3, М-4, А-107, М-11, М-12Ц, ЦКАД и другие), из них 3 тыс. км дорог эксплуатируется в платном режиме.

Рост доходов в «Автодоре» объясняют, в частности, растущей востребованностью скоростных платных дорог: по итогам 2024 года интенсивность движения на них выросла на 30% по сравнению с 2023 годом (всего было зафиксировано почти 400 млн проездов). В госкомпании также напоминают об открытии в конце 2023 года движения по трассе М-12 от Москвы до Казани (по факту ей активно пользовались в прошлом году).

В июле 2024 года также запущен обход Твери на М-11. «Развивается и придорожная инфраструктура. Только за прошлый год было открыто 11 новых МФЗ (многофункциональных зон, включающих заправку, кафе, туалет, парковку и т.д.— “Ъ”) на М-11, М-12, ЦКАД, а также первая гостиница на 423-м км М-11 в Новгородской области,— говорят в "Автодоре".— Все это также стимулирует рост популярности автотуризма и увеличение трафика». Напомним, что в апреле 2024 года были увеличены тарифы на платных участках «Автодора»: индексация составила в среднем 8%, но на отдельных участках цены выросли на 15–25%.

В госкомпании напомнили, что доходы от сбора платы направляются на содержание и ремонт дорог, безопасность движения и возврат привлеченных инвестиций (ФНБ, облигации и деньги инвесторов).

В 2010–2024 годах «Автодор» привлек в стройку около 1 трлн руб. инвестиций.

Напомним, что в конце 2024 года была открыта новая трасса от Краснодара до Тамани, а также обходы городов в Татарстане и Башкирии: их передадут в управление «Автодору», проезд по этим трассам будет платным (сроки неизвестны). В июне 2025 года ожидается открытие еще одного платного участка М-12 — Дюртюли—Ачит (пройдет в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области). Госкомпания также утвердила программу деятельности до 2030 года, где уже прописаны планируемые на ближайшие пять лет доходы от сбора платы. Общая сумма — более 1 трлн руб., из которых 415 млрд руб. хотят собрать на М-4, 284 млрд руб.— на М-12, 146 млрд руб.— на М-11. Ожидается, что протяженность платных дорог к 2030 году вырастет до 5,7 тыс. км.

В отчетности «Автодор» пишет, что обсуждает с Росавтодором, какие бесплатные дороги могут быть переданы в доверительное управление госкомпании для платной эксплуатации (как это было сделано в свое время с М-3 и М-4).

На сбор платы могут влиять непредсказуемые факторы, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Характерный пример — это трасса М-4, которая в 2022 году давала половину всех сборов, потому что были закрыты авиаперелеты, народ ломанулся на юг на машинах,— вспоминает эксперт.— А что если перед началом летнего сезона вдруг начнут летать самолеты? Трафик на М-4 как минимум тогда не вырастет».

При этом, по его мнению, если госкомпания решит повысить тарифы, то это сильно отразиться на сборах в 2025 и последующих годах. В интервью “Ъ” в сентябре 2024 года Вячеслав Петушенко заявлял об отсутствии планов по изменению тарифов, но допускал их «точечное» повышение. Господин Кадаков также напоминает о законопроекте Минтранса по повышению штрафов за неоплату проезда с 1,5 тыс. до 10 тыс. руб. (“Ъ” сообщал о нем 10 октября 2024 года): если его примут, санкции будут увеличены, и это тоже повлияет на сборы.

Напомним, что помимо федеральных дорог «Автодора» в субъектах федерации строятся и запускаются региональные платные трассы: в Москве — проспект Багратиона и МСД, в Подмосковье — Мытищинская хорда и Южнолыткаринская автодорога, в Санкт-Петербурге — Западный скоростной диаметр и Широтная магистраль скоростного движения.

Иван Буранов