Трамп назвал сектор Газа «прекрасным местом» и предложил ввести туда миротворцев

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести в сектор Газа американских миротворцев. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху господин Трамп назвал территорию «невероятно важным объектом недвижимости».

«Если вы возьмете палестинцев и переместите их в разные страны — а у вас есть много стран, которые это сделают — у вас действительно будет зона свободы... Зоной, где людей не будут убивать каждый день», — сказал Дональд Трамп, называя сектор Газа «прекрасным местом, в котором никто не хочет жить» (цитата по CNN).

Президент США также задался вопросом, «почему Израиль вообще отказался» от Газы. «Они забрали прибрежную собственность и отдали ее людям за мир. Как это получилось?» — сказал он и предложил превратить Газу в «Ривьеру», которая будет принадлежать Соединенным Штатам.

В начале апреля армия обороны Израиля заявила о намерении в ближайший месяц взять под контроль 25% территории сектора Газа. По мнению правительства, это необходимо для оказания максимального давления на группировку «Хамас» и принуждения ее к освобождению заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Однако чиновники признают: операция в секторе может стать и способом выселить палестинцев из анклава.

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