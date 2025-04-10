Московские колледжи обучат по прописке

В этом году 93% бюджетных мест в столичных колледжах будут зарезервированы для московских девятиклассников. “Ъ” выяснил это, изучив данные городского департамента образования и науки. Мэрия выделила столичным выпускникам 35,5 тыс. бесплатных мест и обещает при необходимости увеличить это число. Параллельно власти столицы утвердили нормативно-правовую базу для экспериментальной приемной кампании в колледжи —туда будут зачислять не по конкурсу аттестатов, а по баллам ОГЭ по русскому языку и математике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Департамент образования и науки Москвы (ДОНМ) рассказал “Ъ”, что в этом году девятые классы столичных школ закончат 116 тыс. человек. На ближайшую приемную кампанию столичные колледжи получили 38,2 тыс. бюджетных мест. При этом на 35,5 тыс. из них смогут учиться только школьники с московской пропиской. Таким образом, для иногородних девятиклассников предполагается только 7% бюджетных мест в системе среднего профессионального образования (СПО).

Правительству Москвы подведомственны 63 колледжа, в них учатся около 130 тыс. человек. В прошлом году для первых курсов столичных учреждений СПО было выделено 40 тыс. бюджетных мест, из них 36 тыс. зарезервировали для выпускников девятых классов. Желающих оказалось даже больше: тогда в колледжи поступили примерно 38 тыс. вчерашних школьников (около 35% от общего количества московских девятиклассников). Вице-мэр Анастасия Ракова уверена, что популяризация обучения в колледжах поможет закрыть потребности столицы в рабочей силе. По ее словам, три четверти вакансий службы занятости Москвы требуют среднего профобразования.

Напомним, 1 апреля президент подписал закон о пилотном проекте по сокращению количества обязательных ОГЭ для выпускников, решивших уйти в СПО. Девятиклассникам из экспериментальных регионов будет достаточно сдать два экзамена — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Те, кто собирается учиться в десятом классе, будут, как прежде, сдавать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору ученика. Изначально участвовать в эксперименте должны были пять регионов, ко второму чтению в Госдуме их количество даже расширилось до 12. Но в итоге Минпросвещения заявило, что с задачей справятся только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. По условиям эксперимента местные власти имеют право определить минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшие классы, и установят, какие именно экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от профиля обучения. Более того, для выпускников местных школ будет проводиться отдельный конкурс на бюджетные места. Как именно будет осуществляться процесс приема в СПО, каждый регион определяет самостоятельно в локальных актах — на это у них есть 30 дней.

Первыми из регионов-пилотов нормативно-правовую базу подготовили в Москве: подписанные приказы столичные власти опубликовали 8 апреля.

Из них следует, что московских выпускников будут зачислять во все городские колледжи по всем специальностям на основании баллов ОГЭ по русскому языку и математике (напомним, по федеральным стандартам зачисление в колледжи проводится на основании среднего балла аттестата). По мнению ДОНМ, «это обеспечит прозрачность и объективность». Аттестат получат все, кто смог преодолеть порог по этим двум экзаменам. Однако отбор в десятый класс будет проходить в соответствии с правилами, установленными каждой отдельной школой, и только для сдавших все четыре ОГЭ.

Чтобы воспользоваться возможностью сдать только два экзамена, девятиклассникам необходимо до 15 мая на портале mos.ru изменить выбор ОГЭ с четырех до двух предметов. Опрошенные “Ъ” учителя намерены мотивировать школьников сдавать все четыре экзамена, поскольку это оставит им возможность выбирать, где учиться — в школе или колледже

В мэрии обещают, что все, кто сдал два ОГЭ, смогут попасть в колледжи на бюджет — при необходимости число мест увеличат. Впрочем, в документах не указано, что девятиклассники смогут поступить именно на выбранную ими специальность или в желаемый колледж — гарантируется просто бюджетное место в любом городском колледже, где останутся места. По какой логике будет происходить их расширение, в ДОНМ не пояснили.

Отметим, в остальных пилотных регионах подзаконные акты пока не утверждены.

Минобразования Липецкой области сообщило “Ъ”, что документы еще на стадии разработки. Петербургский комитет по образованию опубликовал только проекты приказов — они находятся на антикоррупционной экспертизе до 14 апреля. Власти города планируют понизить порог баллов обязательных ОГЭ относительно шкалы Рособрнадзора. Так, для тройки по математике хватит 6, а не 8 баллов из 31; по русскому языку — 14, а не 15 из 37. Вице-губернатор города Ирина Потехина отмечала 8 апреля, что принимать выпускников, сдавших всего два экзамена, планируется только по 19 направлениям подготовки. В их числе — повара, сварщики, судостроители, электромонтажники и мастера отделочных работ. Отучиться на них можно будет в 29 колледжах города из 115, для остальных направлений нужно будет сдавать четыре ОГЭ, как раньше. «Если вы не уверены в выборе или все-таки думаете продолжить обучение в десятом классе — сдавайте четыре экзамена»,— заключила госпожа Потехина. Утвердить все документы регионы должны до 1 мая.

Полина Ячменникова