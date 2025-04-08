Перпендикулярные непрямые

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении 12 апреля в Омане прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе, в которых примет участие спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. В случае провала дипломатии Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками». В Тегеране подтвердили участие во встрече в Омане, однако отвергли предложение прямых переговоров, назвав их непрямыми консультациями. Война нервов между США и Ираном связана с приближением 100-дневного срока правления президента Трампа, которому необходим крупный международный успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анонсировав прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, Дональд Трамп заодно пригрозил Тегерану «невиданными бомбардировками» в случае провала дипломатии

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Анонсировав прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, Дональд Трамп заодно пригрозил Тегерану «невиданными бомбардировками» в случае провала дипломатии

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Новую мировую сенсацию — новость о предстоящих прямых переговорах между США и Ираном, не имеющих дипломатических отношений после Исламской революции 1979 года, президент Трамп сообщил журналистам в Белом доме после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 7 апреля.

«Мы проводим прямые переговоры с Ираном. Они начались. Они продолжатся в субботу в Омане. У нас будет очень важная встреча»,— анонсировал глава Белого дома, добавив, что встреча пройдет «почти на самом высоком уровне».

По словам Дональда Трампа, Иран стоит перед решающим выбором. Тегерану предстоит либо согласиться на прямые переговоры с США для заключения новой ядерной сделки, которая будет «более мощной», чем Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, либо быть готовым к проведению против него масштабной силовой акции Вашингтона.

«Если переговоры с Ираном не увенчаются успехом, Иран будет в большой опасности. Иран не может обладать ядерным оружием»,— заявил Дональд Трамп. Ранее в интервью телеканалу NBC News он пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками», если США и Иран не заключат ядерное соглашение.

Подробности предстоящих переговоров раскрыло 8 апреля со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство Tasnim.

По словам главы иранской дипломатии, Вашингтон будет представлять в Омане спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф, который до этого плотно занимался украинским конфликтом и теперь будет переброшен на иранский фронт.

Подтвердив договоренность о встрече в Омане на высоком уровне, иранская сторона при этом категорически исключила возможность прямых переговоров, которых ждет Трамп.

По версии Тегерана, переговоры пройдут именно в формате непрямых консультаций, когда две стороны будут общаться при участии международного посредника. Этим посредником станет Оман. «Иран и Соединенные Штаты встретятся в Омане для непрямых переговоров на высоком уровне. Это не только возможность, но и испытание. Мяч на американской стороне»,— сообщил в социальной сети Х Аббас Арагчи.

Схожее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. «Мы ждем решения США и надеемся, что щедрое предложение Тегерана о непрямых переговорах будет тщательно рассмотрено»,— заявил иранский дипломат.

Таким образом, Вашингтон и Тегеран кардинально расходятся в своих подходах к переговорному процессу и его задачам, что делает перспективы диалога весьма туманными.

Президент Трамп настаивает, что, в отличие от предыдущей ядерной сделки 2015 года, на этот раз единственной стороной, которая будет напрямую договариваться с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы, будут США. Однако иранская сторона делает акцент на том, что такой формат диалога с США для нее невозможен. «Власти Ирана не планируют после переговоров в Омане переходить к прямому диалогу с Вашингтоном. Тегеран не приемлет других переговорных форматов»,— подтвердил 8 апреля Аббас Арагчи.

Подробное разъяснение того, почему же Тегеран упорно считает неприемлемыми прямые переговоры с Вашингтоном, дало в своем комментарии иранское агентство Nour News. «Действия Трампа можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран»,— заявило агентство.

Таким образом, Тегеран рассматривает предстоящую встречу в Омане как первый шаг на пути возвращения к многостороннему диалогу по иранской ядерной программе.

Последним подтверждением того, что другие члены «шестерки» международных посредников не намерены довольствоваться ролью статистов при обсуждении иранской ядерной программы, стали состоявшиеся в Москве 8 апреля консультации представителей России, Китая и Ирана.

«Китай поддерживает Россию в проведении трехсторонних экспертных консультаций, приложит дополнительные усилия для продвижения дипломатического урегулирования иранского ядерного вопроса»,— заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Комментируя угрозу военной эскалации на Ближнем Востоке, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в своем выступлении в Госдуме 8 апреля предупредил, что атака на Иран будет чревата для региона самыми плачевными последствиями.

По его словам, Россия готова будет принять все меры для урегулирования конфликта, однако не обязана оказывать Ирану военную помощь по двустороннему Договору о стратегическом партнерстве.

Ранее, в середине марта, Россия, Китай и Иран провели дискуссии по иранской ядерной сделке в Пекине на уровне заместителей министров иностранных дел. Параллельно с этим продолжались контакты Ирана с другими участниками соглашения 2015 года — Британией, Францией и Германией.

Накануне встречи в Омане идею диалога Вашингтона и Тегерана поддержало руководство ООН. В то же время заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика свидетельствует о том, что руководство организации также выступает за непрямой формат переговоров, который не устраивает президента Трампа. «Мы обеспокоены растущей напряженностью в отношениях между США и Ираном. Мы также положительно отреагировали на новости о том, что существует возможность проведения непрямых переговоров с помощью третьей стороны»,— заявил Стефан Дюжаррик.

Заявление Дональда Трампа о переговорах в Омане прозвучало за три недели до окончания первых 100 дней его второго президентского срока, который истекает 30 апреля.

Учитывая, что эта дата станет днем подведения промежуточных итогов правления 47-го президента США, глава Белого дома испытывает растущую потребность в крупном международном успехе, который можно было бы предъявить в качестве доказательства эффективности его внешней политики.

Так и не успев подписать стратегическое соглашение по ресурсам с Украиной, не добившись серьезного продвижения в украинском урегулировании и резко обострив отношения с западными союзниками, Дональд Трамп теперь спешит разыграть «иранскую карту». Впрочем, вместо обещанной им в рекордные сроки «исторической» ядерной сделки с Тегераном, которую он рассчитывает подписать в одиночку, без участия России, Китая и «евротройки» мировых держав, президент Трамп рискует потерпеть еще одну неудачу.

Сергей Строкань