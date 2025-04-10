Миллиардер покидает стройку

Основной владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев, находящийся с февраля 2024 года, как и сама компания, под санкциями США, сократил свою долю в бизнесе застройщика с 26,6% до 15,15%. Теперь он планирует заняться личными проектами. Господину Гордееву активы ПИКа достались почти 11 лет назад. До этого он был одним из учредителей «Росбилдинга» — компании, участвовавшей в ряде резонансных сделок по слиянию и поглощению на рынке недвижимости Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Сергей Гордеев

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Предприниматель Сергей Гордеев

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пакет акций Сергея Гордеева в ГК ПИК стал меньше блокирующего — всего 15,15%, хотя до этого его доля была на уровне 26,6%. Об этом 10 апреля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два своих источника внутри компании. Эту информацию изданию подтвердил представитель господина Гордеева. Он заявил, что бизнесмен продал часть своего пакета пулу российских инвесторов, не входящих в санкционные списки и чьи имена не раскрываются.

Судя по тому, что по состоянию на июнь 2024 года Сергею Гордееву принадлежало 26,6%, то он продал неназванным инвесторам 11,1%.

Текущая рыночная цена этого пакета может составлять около 35 млрд руб., учитывая, что 9 апреля капитализация ПИК на Московской бирже была на уровне 306,53 млрд руб. В октябре 2024 года этот пакет стоил 49,6 млрд руб., сообщают «Ведомости».

ГК ПИК — один из крупнейших девелоперов жилья в России: по данным Единого ресурса застройщиков, на стадии строительства у него — 4,25 млн кв. м, это второе место после ГК «Самолет» (5 млн кв. м). Выручка ПИК по итогам первого полугодия 2024 года — 264,8 млрд руб., чистая прибыль — 51,6 млрд руб.

После сделки господин Гордеев, по словам его представителя, сосредоточится на инвестициях в IT и венчурных технологиях. В то же время бизнесмен, как и ГК ПИК, более года назад был включен в SDN-лист Минфина США (см. «Ъ» от 23 февраля 2024 года). Тогда собеседники «Ъ» на рынке не исключали, что это вынудит застройщика перестроить схемы закупки оборудования. Дополнительным риском было снижение стоимости бумаг компании.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли консалтинговой компании Nikoliers Тимур Рывкин называет стремление собственников сократить свои доли в крупном бизнесе и уйти с управляющих постов общей тенденцией для девелоперского бизнеса. Решение меньше фигурировать в публичном поле, по его мнению, не в последнюю очередь может быть связано с санкционным давлением. Таким образом поступила, например, девелоперская ГК «А101», строящая жилье преимущественно в Новой Москве и контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева. Весной 2025 года официальным бенефициаром «А101» вместо племянника господина Гуцериева Билана Ужахова стала Заира Гудаева (см. «Ъ» от 1 апреля).

Сергей Гордеев изначально был известен на рынке недвижимости как один из основателей «Росбилдинга», занимавшегося резонансными сделками по слиянию и поглощению на рынке недвижимости Москвы. Эта компания была ликвидирована 18 лет назад, а господин Гордеев на время стал сенатором в Совете федерации, а также возглавил фонд содействия сохранению культурного наследия «Русский авангард» (см. «Ъ» от 15 февраля 2007 года).

Заметным участником прозрачного рынка девелопмента Сергей Гордеев стал почти 11 лет назад, когда основатели ПИК Кирилл Писарев и Юрий Жуков, с трудом пережив кризис 2009 года, вынуждены были выйти из бизнеса застройщика. Они продали свой пакет акций ПИК миллиардеру Сулейману Керимову, у которого в конце 2013 года Сергей Гордеев вместе с Александром Мамутом выкупил 36% бизнеса группы. В 2017 году господин Гордеев консолидировал 74,6% ПИК.

Уже к октябрю 2023 года его пакет снизился до 52,49%.

Тогда ГК ПИК официально сообщала, что бизнесмен продал около 20% своих акций застройщика закрытому паевому инвестфонду «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1» под управлением АО «Центральная трастовая компания». Уже перед текущей сделкой с неназванными инвесторами пакет Сергея Гордеева снизился до 26,6%.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова