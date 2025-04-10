Путин предложил заранее объяснять условия ипотеки гражданам

Президент России Владимир Путин считает, что гражданам нужно активнее объяснять ситуацию на рынке жилья. Речь идет, в частности, об ипотечном кредитовании. Об этом он сказал во время встречи с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Мутко подчеркнул, что в последнее время россияне стали откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки и завершения программы льготной ипотеки. «И когда в 2027 году, допустим, ситуация изменится, люди начнут забирать из банков деньги, а у нас жилья — в предложении — может не быть»,— отметил глава «Дом.РФ» (цитата по сайту Кремля). В связи с этим господин Путин указал на необходимость работать с потребителями, заранее сообщая такую информацию.

По словам Виталия Мутко, льготные ипотечные программы за пять лет помогли приобрести жилье 3,8 млн российским семьям.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки, в рамках которой можно было оформить кредит на покупку квартиры в новостройке по сниженной (относительно рыночной) ставке в 8%. Сегодня, 10 апреля, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство намерено продлить меры семейной ипотеки. При этом вводить новые ипотечные программы сейчас не планируется.

Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий ипотечного кредитования: первый намерен снизить ставки, второй — первоначальный взнос. Даже незначительное снижение ставок, по оценкам ЦБ, способно оживить рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека смягчает риторику».