Кириллу Якубовскому принесли новое дело прямо в суд

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении в $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Бывший совладелец Экспобанка, а также сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский осужден на 8 лет общего режима, золотопромышленник Павел Масловский — на 13,5 года, а предпринимателю Светлане Безруковой суд назначил 5 лет заключения. Поскольку срок давности по данному делу истекает уже на днях, предполагалось, что вскоре все трое выйдут на свободу. Однако сразу после оглашения приговора подсудимых уведомили о возбуждении нового дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский получил восемь лет и новое уголовное дело

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Кирилл Якубовский получил восемь лет и новое уголовное дело

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чтение приговора должно было состояться еще накануне, 8 апреля, и собрало большое количество родственников и друзей подсудимых. Однако по непонятной причине процедуру перенесли на следующий день.

В зачитанной судьей Ольгой Кисельковой вводной и резолютивной части судебного акта говорилось, что все трое подсудимых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Таким образом, суд согласился с данными Следственного департамента МВД. По его сведениям, хищения в 2011–2015 годах совершила организованная группа, в которую входили бывшие соучредители компании V.M.H.Y. Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области), а также Андрей Вдовин (объявлен в розыск) и гендиректор дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова.

Как считает следствие, подсудимые убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лицензия отозвана в декабре 2016 года), имевших крупные валютные вклады на счетах, стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited.

Им гарантировали 9–10% годовых в валюте, если они профинансируют проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».

До 2016 года инвесторам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, выплачивались проценты, однако затем выплаты прекратились. Обвинение считает, что V.M.H.Y. не имела источников дохода, являясь фактически финансовой пирамидой, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.

По данным следствия, принадлежавшие восьми потерпевшим (ими были признаны трое физических и пятеро юридических лиц) $126 млн, или 4,368 млрд руб. по курсу тех лет, соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантам юрлиц за рубеж.

В ходе судебного процесса, который начался в ноябре 2024 года, подсудимые вину не признали. Так, Кирилл Якубовский заявил, что вышел из компании летом 2014 года, продав свою долю, и не имел отношения к заключенным с инвесторами соглашениям. «Некоторых из потерпевших я не знал, а некоторые, я был уверен, не имеют ко мне никаких претензий, потом что они не обращались ко мне»,— заявил господин Якубовский в последнем слове, добавив, что за семь лет расследования «все потерпевшие поменяли свои показания». «Никто не указывал на меня, как на человека, который их уговаривал (вложить деньги.— “Ъ”)»,— сказал он. Бизнесмен заявил, что «старался делать свою работу» и «никого не обманывал». Он назвал выдвинутое обвинение «абсурдным». Фигурант просил «внимательно» рассмотреть его доводы, а также учесть, что он является отцом пятерых детей и больше трех лет не видел 84-летнюю мать.

В свою очередь бывший совладелец АО «Покровский рудник» Павел Масловский сказал, что «всю свою сознательную жизнь пробыл металлургом», в 1990-х занялся золотодобычей, а став в декабре 2011 года сенатором, передал право распоряжаться вложенными в холдинг V.M.H.Y. $50 млн своему сыну Алексею Масловскому, после чего участие в бизнесе не принимал. «И с формальной, и с практической точки зрения я отошел от этих и всех бизнес-дел»,— сказал фигурант. По его словам, когда он покинул кресло сенатора, то снова вернулся в золотодобывающую отрасль. При этом подсудимый заявил, что его первое и второе уголовные дела — это следствие корпоративного конфликта вокруг одной из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний Petropavlovsk PLC, где он был совладельцем.

Подсудимый заметил, что «будет выглядеть настоящим преступником, если будет обвинительный приговор». «Ну хорошо, слава богу, мне уже 68 лет, и жизнь уже практически прожил, и, честно говоря, уже устал от этих заседаний»,— сказал фигурант, признавшись, что в последние дни был «на последнем издыхании» от ежедневных слушаний. Господин Масловский сказал, что не видит в деле доказательств вины, ни своей, ни своих коллег. «Одно утешает, что все это попадает в архив и будет храниться достаточно долго, оставит след, а не просто — вывести во двор и расстрелять»,— в сердцах бросил подсудимый.

Находившаяся в отличие от двух других подсудимых не в СИЗО, а под домашним арестом Светлана Безрукова также настаивала, что «ничего противоправного не совершала» и все, что делала,— это выполняла поручения человека, которому доверяла (Алексея Вдовина). Если же суд сочтет ее виновной, она просила не назначать наказание, связанное с лишением свободы, а до вступления приговора в силу — оставить под домашним арестом. Госпожа Безрукова сказала, что сидя дома, вяжет игрушечных чебурашек для бойцов СВО и может «навязать их еще очень много».

Предчувствуя возможное заключение под стражу, она пришла на оглашения приговора с вещами. Так и случилось. Судья Ольга Киселькова назначила ей пять лет колонии общего режима, постановив взять под стражу в зале суда, господам же Якубовскому и Масловскому судья дала по восемь лет заключения также в колонии общего режима.

Поскольку в декабре 2023 года господин Масловский получил 5,5 года колонии по другому делу, то суд по совокупности наказаний определил ему окончательно 13,5 года. Просьба прокуратуры о штрафах для подсудимых от 9 млн руб. до 1 млрд руб. была отклонена.

При этом судья удовлетворила иски лишь двух из шести потерпевших. Требование о выплате вдове экс-совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Михаила Вишнякова (скончался в январе 2024 года) Натальи Чекмаревой $42 млн 53 тыс. в рублевом эквиваленте суд удовлетворил полностью, а вот иск компании ЗАО «Международный коммерческий союз» (МКС) — частично. Ей подсудимые должны возместить $11,5 млн (компания требовала взыскать на $1 млн больше). Иски же остальных заявителей были оставлены без рассмотрения.

Интересно, что, несмотря на обвинительный приговор, 20 апреля по делу истекает 10-летний срок давности. В связи с этим предполагалось, что Мосгорсуд освободит фигурантов от наказания уже в ходе апелляции. Однако карты смешал Следственный департамент МВД. Сразу после оглашения приговора следователь Светлана Гончарова прямо в зале суда уведомила подсудимым о возбуждении в отношении них нового уголовного дела, в рамках которого всем намерены инкриминировать «организацию преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ — до 20 лет заключения) и пять эпизодов растраты (ст. 160 УК РФ — до 10 лет заключения). Суть этого дела пока неизвестна.

Что касается вынесенного приговора, то представитель ЗАО МКС адвокат Андрей Гревцов сказал “Ъ”, что «не видит оснований» для его обжалования. Адвокаты же троих осужденных заявили, что уже подали жалобы, поскольку считают приговор «не только незаконным, но вынесенным с нарушением права на защиту». А адвоката господина Масловского Анна Медведева также заметила, что ей непонятно, почему суд назначил ее клиенту наказание по совокупности двух приговоров, ведь срок по первому делу тот отсидел еще 22 марта.

Мария Локотецкая