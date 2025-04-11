Сергей Лавров уехал из Алматы с орденом

10–11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Алматы, где прошли его переговоры с казахским коллегой Муратом Нуртлеу и где он принял участие в двух заседаниях по линии МИДов — стран СНГ и в формате «Россия—Центральная Азия». Внимание было сосредоточено в том числе на организационных вопросах в связи с парадом в Москве по случаю 80-летия Победы, на который, как сообщил Сергей Лавров, приглашены все лидеры стран Содружества. Однако встречи не обошлись и без обсуждения украинской тематики и идущего российско-американского диалога. С подробностями из Алматы — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В столице Казахстана министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был награжден орденом Казахстанского митрополичьего округа «Мир и согласие»

Фото: Пресс-служба МИД РФ В столице Казахстана министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был награжден орденом Казахстанского митрополичьего округа «Мир и согласие»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Алматы стартовал 10 апреля с переговоров с казахстанским визави Муратом Нуртлеу. «Искрометный», как охарактеризовала его официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тон встрече господин Лавров задал еще в ходе рукопожатия. Короткий диалог коллег начался с комментария господина Нуртлеу о том, что по протоколу министры должны сфотографироваться. «Настаивают!» — пояснил он. «На чем? — спросил его Сергей Лавров и тут же добавил: — На гвоздике можно настаивать».

С гвоздиками в Казахстане российский министр действительно вскоре столкнулся — правда, уже со срезанными, а не сушеными. Это произошло в мемориале Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, куда коллеги направились сразу после переговоров. Они почтили память павших воинов минутой молчания, а затем под аккомпанемент оркестра возложили цветы к Вечному огню. Вместе с главами внешнеполитических ведомств двух стран в церемонии приняла участие и внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

В МИД РФ еще до старта визита сообщали, что особое внимание в ходе контактов в Алматы будет уделено подготовке к празднованию в государствах—участниках Содружества 80-летия Победы.

На встрече с Муратом Нуртлеу господин Лавров эту тему действительно затронул в числе первых, сообщив, что в Москве на торжества по случаю юбилея ждут и казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

По итогам переговоров в российском МИДе указали, что помимо подготовки к празднику собеседники обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня, актуальные международные и региональные проблемы». Какие именно, в ведомстве не уточнили. Зато уделили отдельное внимание визиту господина Лаврова в Вознесенский кафедральный собор Алматы. Там митрополит Астанайский и Казахстанский Александр вручил министру высший орден православной церкви Казахстана «Мир и согласие». За достижение согласия с кем и по какому случаю господину Лаврову досталась награда, в МИД РФ не пояснили.

Тема мира прозвучала и в контексте украинского урегулирования.

«Я поделился (с коллегами по СНГ.— “Ъ”) нынешним положением дел вокруг украинского кризиса. Показал нашу последовательную линию на урегулирование, которое должно быть надежным, прочным, устойчивым»,— рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания глав МИДов Содружества независимых государств.

Российский дипломат сообщил, что посвятил коллег в некоторые детали контактов РФ с американцами, в том числе по части содействия Вашингтона урегулированию украинского кризиса. «Президент Трамп каждый раз подчеркивает свою заинтересованность (в достижении мира.— “Ъ”), и мы видим, что в отличие от Европы, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы»,— подчеркнул он.

А далее разложил по пунктам, в чем такое желание проявляется. В частности, как заверил Сергей Лавров, у американской администрации есть понимание, что «втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая сыграла решающую роль в нынешних событиях вопреки многолетним предупреждениям».

«Понимают они и то, что возвращение к границам 1991 года невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых (президент Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский считает существами»,— отметил министр. «Такому человеку можно отдать этих людей?» — задался он вопросом, который хотя и звучал риторически, но, по мнению дипломата, требовал пояснения. «Да ни за что, да никогда»,— отрезал он. И изложил один из тезисов, ранее высказывавшихся российским руководством: у Дональда Трампа есть понимание, что Владимиру Зеленскому «придется смириться и с территориальным вопросом».

В целом, полагает господин Лавров, контакты с американцами показали, что «принципиально понимание необходимости диалога при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам существует». «Такой подход возможен»,— заключил он.

Анастасия Домбицкая