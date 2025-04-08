США: удары РФ по Украине могут поставить под угрозу мирные переговоры

Действия, подобные нанесенному РФ удару по Кривому Рогу 4 апреля, могут поставить под угрозу мирные переговоры России и Украины. Об этом и.о. постоянного представителя США при ООН сказала на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном западными государствами в связи с ударом РФ по Кривому Рогу. Американский дипломат подчеркнула, что американские власти привержены своей роли посредника, но не будут «долго проявлять терпение», если переговоры будут намеренно затягиваться.

«Мы призываем стороны проявить сдержанность и продемонстрировать приверженность миру. В частности, мы призываем РФ помнить о том, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, а также убийство военнопленных могут поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры»,— заявила дипломат (трансляция велась на сайте ООН).

Американский представитель подчеркнула, что удары, нанесенные 4 апреля, «в очередной раз подчеркивают необходимость положить конец разрушительной войне». «Мы не будем долго проявлять терпение в ходе затянутых переговоров, и мы не потерпим нарушения обязательств»,— заверила она.

Вечером 4 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что в 18:49 мск «ракетой в фугасном снаряжении» был нанесен удар по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров вооруженных сил Украины с западными инструкторами. В Минобороны РФ сообщили о гибели до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Украинские власти заявили, что удар был нанесен по гражданскому населению. В ООН позднее заявили, что после удара группа сотрудников представительства ООН по правам человека на Украине посетила место падения ракеты и установила имена и личности погибших детей. По словам верховного комиссара ООН по правам человека, в результате удара погибли девять детей.

В конце марта президент США Дональд Трамп предупредил о наличии у США «психологического дедлайна» в переговорах по мирному урегулированию на Украине. «Если я решу, что они (РФ.— "Ъ") затягивают время, я не буду этому рад»,— указал он.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Россия и США продолжают разговор».

Анастасия Домбицкая