Сергей Котляров назначен и. о. главы Курска

Полномочия главы Курска с сегодняшнего дня возложены на Сергея Котлярова — заместителя бывшего мэра города Игоря Куцака. Господина Котлярова назначили исполняющим обязанности депутаты Курского городского собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kotlarovv / VK Фото: kotlarovv / VK

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал назначение. Он обратил внимание на то, что регион не готов к празднованию своего 1000-летия. «Активно включились в разработку мастер-плана древнего города и уже приступаем к реализации программы подготовки юбилея Курска. Главным образом концентрируемся на восстановлении исторической части областного центра»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он надеется, что новый глава города активно включится в эту работу.

Сергей Котляров на должность заместителя мэра пришел в 2022 году, возглавив блок социальной и внутренней политики. До этого он руководил отделом трудоустройства на молодежной бирже труда, работал в исполкоме «Единой России», а также занимал должности заместителя и председателя комитета молодежной политики региона, пишет KurskCity. Бывший мэр назвал господина Котлярова грамотным и профессиональным специалистом, сообщает портал.

Игорь Куцак объявил об уходе 7 апреля. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами. Собеседники «Ъ» в городской власти были уверены, что градоначальник не выдержал критики со стороны Александра Хинштейна.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэр Курска действует по обстоятельствам».