Бюджету несладко приходится

Внутри России производится и ввозится из-за рубежа в общей сложности 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции, выяснили эксперты Высшей школы экономики. В результате бюджет страны только в 2025 году, как ожидается, недополучит более 12 млрд руб. Производители, столкнувшись с существенным подорожанием сырья на мировых рынках, пытаются сократить издержки за счет вывода на рынок незадекларированных товаров, несмотря на существенные штрафные санкции за налоговые нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ), где говорится, что нелегальный оборот кондитерской и шоколадной продукции в России в натуральном выражении достиг 1,49 млрд упаковок. На протяжении нескольких лет, как показал анализ, наблюдается дисбаланс между внутренним производством, импортом кондитерских и шоколадных изделий и объемами потребления российскими домохозяйствами, заявил “Ъ” замдиректора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев. То есть, уточняет он, потребление на 10,4% больше производимого в стране объема и импорта — такой показатель был зафиксирован, например, по итогам 2023 года. «Мы пришли к выводу, что эта продукция является незадекларированной, так как не отражена в налоговых ведомостях»,— добавляет господин Концерев.

По этой причине по итогам 2025 года федеральный бюджет недополучит 12,07 млрд руб., показали подсчеты ЦЭЭ ВШЭ.

Из общей суммы самая заметная недоимка может оказаться по налогу на прибыль — 7,39 млрд руб. За этот же период потери по НДС могут составить 3,55 млрд руб., по невыплаченным таможенным пошлинам при текущем валютном курсе — 956 млн руб. Еще 174 млн руб.— это выпадающие доходы бюджета от невыплаченного налога на прибыль в оптово-розничном звене.

Подсчитанный аналитиками потенциальный объем потерь бюджета в 2025 году от нелегального оборота продукции кондитеров на 18% больше год к году. Это объясняется повышением с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25% и ожидаемого роста общего уровня цен на 5% год к году, поясняет Артем Концерев. В ЦЭЭ ВШЭ считают, что вывод из тени выпуска и импорта незадекларированной продукции «позволит легальным производителям увеличить чистую прибыль на 22,18 млрд руб. в производственном звене и на 523 млн руб.— в оптово-розничном звене».

Крупные отраслевые производители, включая Mars (бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix), Mondelеz (Alpen Gold, «Медвежонок Барни»), Perfetti Van Melle (Fruittella, Chupa Chups, Mentos) и «Красный Октябрь» («Аленка», «Кара-Кум» и другие), не ответили на вопросы “Ъ”. Так же поступили в АСКОНД — ассоциации, объединяющей крупные компании кондитерской отрасли.

Источник “Ъ” в отрасли настаивает, что незадекларированная продукция — «не синонимична некачественной», она зачастую производится из хорошего сырья, но не учтена при выплате налогов.

Подобное, как правило, практикуют небольшие и средние компании, поясняет он. Таким образом, по словам собеседника “Ъ”, производители пытаются сократить издержки, увеличивающиеся в том числе из-за повышения налогов и серьезного удорожания на мировых рынках на протяжении всего прошлого года сырья, особенно какао-бобов.

В себестоимости производства горького шоколада на какао-бобы приходится не менее 60%, молочного — 25%, говорит зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов. Рост цен на какао привел к подорожанию готовой продукции в России. По данным господина Леонова, оптовые цены на шоколад в феврале 2025 года составляли в среднем 765,5 руб. за 1 кг, в то время как годом ранее — 524,3 руб., розничные — 1,32 тыс. руб. и 1,04 тыс. руб. за 1 кг соответственно. Впрочем, по состоянию на 9 апреля 2025 года, как следует из котировок на Investing.com, в США стоимость фьючерса на какао-бобы сократилась примерно в 1,14 раза, до $8,4 тыс. за тонну.

Сложившаяся в кондитерской отрасли ситуация — «это не только вопрос недополученных налогов, но и прямая угроза качеству продукции, которую в основном потребляют дети», заявил “Ъ” глава экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете по экономполитике Госдумы Артем Кирьянов. Масштаб нарушений можно оценить на основе анализа данных таможенной и налоговой статистики, считает гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько. Кроме того, по его мнению, можно изучить рыночные цены для выявления дисбаланса, так как нелегальная продукция будет существенно дешевле.

Михаил Мишустин, премьер-министр, о контрафакте, 24 мая 2024 года: «Тема очень важная: речь идет о здоровье и безопасности наших людей, нужно, чтобы им поставлялась качественная, надежная, проверенная продукция».

Наказания для компаний при выявлении незадекларированной продукции вариативны. В первую очередь доначисляется сумма неуплаченных налогов, далее возможен штраф в размере 20–40% от неуплаченной суммы налогов, а также пени за каждый день просрочки, поясняет гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев. По его словам, за незадекларированный импорт грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара, который конфискуется, в случае контрабанды в крупном размере — лишение свободы до 12 лет. Уголовное наказание, резюмирует юрист, наступает и при невыплате налогов в крупном размере.

Халиль Аминов, Владимир Комаров