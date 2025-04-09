Цемент не нашел фундамента

Сокращение темпов жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов станет основной причиной падения потребления цемента в течение ближайших двух лет. По итогам 2025 года спрос может снизиться на 7,5%, в 2026 году — еще на 0,5%. Это приведет к снижению загрузки цементных заводов и, соответственно, росту себестоимости производства, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Потребление цемента в России может сокращаться в течение двух лет: в 2025 году — на 7,5% год к году, до 61,4 млн тонн, в 2026 году — на 0,5%, до 61,2 млн тонн, прогнозируют в «Союзцементе» (объединяет крупнейших производителей цемента) и консалтинговой компании СМПРО. Консервативный сценарий Минэкономики подразумевает снижение потребления цемента в 2025 году на 11,9% год к году (до 58,5 млн тонн) и на 5,6% в 2026 году (до 55,2 млн тонн). В базовом прогнозе министерства указаны сокращение на 5,2% год к году (до 62,9 млн тонн) и рост на 1,2% (до 63,7 млн тонн) соответственно. На 2027 год все три сценария закладывают смену тренда: потребление вырастет на 2–8,2% год к году.

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Цемент — базовый материал, объемы его потребления характеризуют состояние строительной отрасли, говорит исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина. Прогноз, по ее словам, позволяет производителям оптимизировать мощности и планировать инвестиции. Это актуально с учетом капиталоемкости производства. Прогноз базируется на наблюдениях, опросе потребителей, заводов, органов власти, отмечают в СМПРО.

Основным фактором снижения потребления цемента в 2025–2026 годах в «Союзцементе» и СМПРО называют падение темпов жилищного строительства.

Согласно данным аналитического центра «Дом.РФ», в марте 2025 года на первичном рынке России заявлено проектов на 8,1 млн кв. м, что меньше на 24% год к году.

Сокращение вывода новых проектов — прогнозируемая ситуация в условиях охлаждения экономики, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Тренд, по его словам, будет сохраняться два-три года. Управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова поясняет, что доступность для застройщиков кредитов снизилась вместе с ростом потребности в них. Если раньше в рассрочку продавалось 20% лотов, то сейчас — 70%, это снижает темпы наполняемости эскроу-счетов, поясняет она. В ГК А101 пояснили, что компания сокращает закупки товарного бетона, основным компонентом которого выступает цемент.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь поясняет, что жилищное строительство параллельно обеспечивает возведение коммерческих и социокультурных объектов. С их учетом отрасль формирует 50% потребления цемента. Негативное влияние на рынок, по мнению СМПРО, также может оказывать завершение инвестиционных проектов в инфраструктурном строительстве. Бюджетные средства сейчас переориентируются на другие отрасли — социальную сферу и оборонную промышленность, говорит гендиректор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

Госпожа Комиссарова говорит, что общая цементоемкость строительства также снижается: девелоперы внедряют новые технологии и материалы, предусматривающие сокращение его использования. «Увеличивается доля проектов с использованием легких и быстровозводимых конструкций»,— говорит она. Директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев предполагает, что сокращение потребления цемента производители остро ощутят со второй половины 2025 года. Хотя негативный тренд, по его словам, уже прослеживается: в первом квартале показатель потерял 6% год к году.

Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ, в апреле 2024 года: «Стоит задача перед нами притормозить рост цен на стройматериалы».

Господин Гузь говорит, что снижение потребления на 3% в целом по стране эквивалентно закрытию одного завода. Цемент — это не продукция длительного хранения, массово складировать его для реализации через пару месяцев невозможно, поясняет господин Усольцев. По его словам, производство рассчитывается исходя из подтвержденных заявок от покупателей. Эксперт напоминает, что возможности экспорта для российских производителей цемента сейчас сильно ограничены, а присутствие импортной продукции на рынке растет.

Владимир Гузь называет падение спроса фактором, негативно влияющим на рентабельность цементного бизнеса. Показатель по чистой прибыли, по предварительным оценкам за 2024 год, составил 13%, говорит он. «Любое снижение производства приводит к росту себестоимости: чем больше объем производства отстает от мощности, тем выше цена продукции»,— рассуждает эксперт. Денис Усольцев говорит, что издержки производителей цемента в этом году могут вырасти на 11–22%, а услуги сторонних подрядчиков подорожать на 30–35%.

Господин Гузь не исключает, что с учетом обострения конкуренции в отдельных регионах в краткосрочной перспективе рыночная стоимость цемента снизится. Но в долгосрочной — падение потребления станет драйвером роста цен, считает эксперт. Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева замечает, что даже прогнозируемый на 2027 год рост спроса на цемент зависит от многих факторов, включая геополитическую стабильность, уровень инфляции и динамику ипотечного кредитования.

Александра Мерцалова