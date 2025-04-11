Путин встретится со спецпосланником Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, прибывшим в Россию сегодня, 11 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, стороны могут обсудить возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, а также урегулирование российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования. Это хорошая возможность для нас передать Трампу озабоченности России»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

При этом он призвал не ждать «прорывных результатов» по итогам визита Стива Уиткоффа. «Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины»,— пояснил господин Песков. Представитель Кремля отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется Владимиру Путину. «РФ и США продолжают скрупулезную работу, стороны доводят свои позиции друг до друга»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Предыдущая встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина прошла в Кремле 13 марта. Как сообщал Кремль, российский президент передал через американского спецпосланника «дополнительные сигналы» Дональду Трампу.

Сегодня, 11 апреля, Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Он встретился со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Лусине Баласян