Итоги переговоров России и США в Стамбуле. Главное

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций России и США о нормализации работы диппредставительств. Стороны обсуждали возвращение конфискованной дипломатической недвижимости России, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов. Главные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».

Госдепартамент

Делегации США и России договорились об обеспечении стабильного банковского обслуживания для двусторонних миссий.

США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в американском посольстве в Москве.

В ближайшем будущем стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций.

МИД России