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Итоги переговоров России и США в Стамбуле. Главное

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций России и США о нормализации работы диппредставительств. Стороны обсуждали возвращение конфискованной дипломатической недвижимости России, возобновление авиасообщения и упрощение передвижения дипломатов. Главные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».

Госдепартамент

  • Делегации США и России договорились об обеспечении стабильного банковского обслуживания для двусторонних миссий.
  • США выразили обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в американском посольстве в Москве.
  • В ближайшем будущем стороны определят дату и место следующего раунда переговоров, а также состав делегаций.

МИД России

  • Россия и США условились разработать «дорожную карту» по возврату конфискованной властями США дипломатической недвижимости РФ. Москва потребовала допустить на эти объекты российских инспекторов для оценки нанесенного ущерба.
  • Стороны обсудили упрощение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания.
  • Россия призвала принять меры для укрепления взаимного доверия, в том числе — возобновить прямое авиасообщение.

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