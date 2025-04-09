Трамп: страны «целуют меня в зад», чтобы заключить сделку по тарифам

Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны, в отношении которых он ввел пошлины, хотят заключить с ним сделку. О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают (от желания.— "Ъ") заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно"»,— сказал он на ужине Национального республиканского комитета (цитата по CNN).

На прошлой неделе стало известно, что господин Трамп обсуждает смягчение тарифов с Индией, Вьетнамом и Израилем. 17 апреля для переговоров по этой теме в Вашингтон прибудет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

2 апреля господин Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10% до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. С 5 апреля в США также действует минимальный базовый таможенный тариф для всех стран 10%. По данным опроса Reuters/Ipsos, 73% американцев ожидают роста цен на повседневные товары в течение полугода, при этом 57% граждан выступают против новых тарифов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».