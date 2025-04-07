Мэр Курска действует по обстоятельствам

Мэр Курска Игорь Куцак 7 апреля объявил, что уходит в отставку по семейным обстоятельствам, которые требуют его «деятельного участия». По словам врио губернатора Александра Хинштейна, он пытался отговорить градоначальника, однако собеседники “Ъ” в городской власти уверены, что именно жесткая критика со стороны нового руководителя региона стала причиной увольнения господина Куцака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэр Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О решении мэра уйти в отставку Александр Хинштейн рассказал на заседании областного правительства. «Не скрою, мы разговаривали, я отговаривал его, но мотивы и резоны, которые у него есть, очевидно, сделать этого не позволили»,— заявил господин Хинштейн. Сам Игорь Куцак после доклада о ситуации в Курске объяснил, что уходит по семейным обстоятельствам: «Большое количество вопросов семейных накопилось (у господина Куцака четверо детей в возрасте от 2 до 15 лет.—“Ъ”), поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности».

На этой неделе горсовет Курска проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено заявление Игоря Куцака и назначен и. о. мэра, а также объявлен конкурс по отбору кандидатов на освободившийся пост.

Очевидно, что областные власти не успеют привести курское законодательство в соответствие с новым федеральным законом о местном самоуправлении, который предусматривает, что во всех региональных столицах градоначальников теперь будут выбирать из числа кандидатов, предложенных губернаторами (см. “Ъ” от 27 марта). При этом источник “Ъ” в областной власти не сомневается, что кандидатура нового мэра в любом случае будет согласована с Александром Хинштейном. Кто это будет, собеседник “Ъ” пока сказать затруднился.

Напомним, Игорь Куцак стал мэром Курска в начале 2022 года, когда регион возглавлял нынешний министр транспорта РФ Роман Старовойт. До этого господин Куцак три года руководил комитетом по управлению имуществом Курской области, а ранее трудился в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Курской и Белгородской областях. Уже во время работы в администрации Курска господин Куцак проходил обучение по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС (так называемая школа мэров).

Сразу после назначения в Курскую область в декабре 2024 года Александр Хинштейн стал подвергать работу Игоря Куцака жесткой критике.

В первую же неделю работы врио губернатора предложил мэру возглавить Курскую федерацию конькобежного спорта из-за гололеда на городских тротуарах.

Тогда же глава области потребовал от градоначальника делать еженедельные объезды территорий и скорректировать работу администрации в целом: «Объяснил Игорю Вячеславовичу, что все происходящее в городе — его зона ответственности, и ответы "не знаю", "не владею", "не готов сказать" мной приниматься не будут».

Собеседники “Ъ” в окружении Игоря Куцака и в областной власти говорят, что градоначальник не выдержал критики со стороны Александра Хинштейна. В течение трех лет мэр не был фигурантом скандалов или резонансных дел, а его информационная повестка была сплошь позитивной: ЖКХ, дороги, благоустройство и т. д. Однако, по словам источника “Ъ” в областном правительстве, «в действительности ситуация в лучшую сторону не менялась».

Собеседник в городской власти считает, что мэр показал себя как грамотный, умный и осторожный руководитель, никогда не делавший резких заявлений и неоднозначных выпадов: «С врио он не сработался, потому что критика пошла "ту мач" (слишком сильная.— “Ъ”). Да, город в дерьме, но когда из бюджета забрали 200 млн рублей, выросло количество льгот, плату за парковки отменили (на период действия режима ЧС.— “Ъ”), и вообще город стал существовать как придаток области — чего еще ожидать? Публичные выволочки стали последней каплей, ругали за все подряд: и за городские, и за областные объекты».

Политолог Александр Немцев согласен, что критика работы горадминистрации стала основной причиной отставки градоначальника: «Игорь Куцак понял, что его работа на посту мэра не принесет никаких серьезных карьерных продвижений после того, как он стал главным громоотводом для новой областной власти. Так как Игорь Вячеславович человек гордый и самолюбивый, он отказался быть мешком для битья».

Сергей Толмачев, Воронеж