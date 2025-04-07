Потолок зарплат КХЛ поднимут над Александром Овечкиным

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) впервые поднимает существующий с начала десятилетия жесткий потолок зарплат. К 2028 году он вырастет на 100 млн руб. по сравнению с действующим, достигнув отметки 1 млрд руб. Потолок, кажется, выполнил свою основную задачу, обострив конкуренцию в КХЛ, а его повышение — хорошая новость прежде всего для нескольких клубов-грандов, платежные ведомости которых вплотную приближались к допустимому лимиту трат, а возможно, в первую очередь для московского «Динамо». Именно в эту команду собирается вернуться через сезон, чтобы завершить карьеру, только что ставший рекордсменом среди снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самой любопытной новостью, связанной с заседанием совета директоров Континентальной хоккейной лиги, стала новость о будущем двух инструментов, входящих в число ключевых для нее. Речь о так называемых поле и потолке зарплат — минимальной и максимальной суммах, которые каждый клуб может тратить по ходу сезона на оплату контрактов хоккеистов. Пол зарплат, призванный не допускать выступления в лиге клубов со слишком скромными возможностями, понижающими общий уровень чемпионата, в следующие три сезона поднимется с 450 млн руб. до 600 млн руб. (подтягиваться к рубежу чуть ли не половине членов КХЛ), потолок — с 900 млн руб. до 1 млрд руб. Правда, во втором случае первое повышение — на 50 млн — случится только в 2026 году. Забираться за потолок клубы смогут лишь благодаря бонусам, выплачиваемым за достижения уже после окончания регулярного чемпионата, в play-off.

Это довольно примечательное событие. Жесткий, то есть практически не предполагающий превышения, потолок КХЛ впервые имплементировала в 2021 году. В этом смысле она последовала примеру Национальной хоккейной лиги. В ней жесткий потолок действует с середины нулевых. Правда, основная цель его внедрения у двух структур была, кажется, разной.

НХЛ ввела потолок, чтобы прежде всего ограничить стремительную «гонку зарплат», приводившую к финансовым трудностям участников чемпионата и портящим сезоны локаутам, КХЛ — чтобы поднять уровень конкуренции, выровнять расклад.

В отечественной лиге потолок, несмотря на то что в разное время у функционеров возникали претензии по поводу контроля за ним, свою задачу, кажется, выполнил. По крайней мере в последнее время в КХЛ исчезло заметное раньше расслоение команд на ряд ниш, и очертить группу явных фаворитов сегодня довольно сложно. Иллюстрацией к этому могут служить итоги розыгрыша Кубка Гагарина. Уже в двух подряд его обладатель вылетал в стартовом раунде: в 2024 году такой жертвой стал ЦСКА, в 2025-м — «Металлург». Их выбили «Локомотив» и «Авангард». Градус конкуренции подчеркивает и другой показатель. В прошлом году в 1/8 финала, в первом раунде play-off, не было ни одной серии, завершившейся с «сухим» счетом, в четырех матчах. В текущем единственной оказалось противостояние, в котором «Локомотив» выбил «Торпедо». В двух парах, «Автомобилист»—«Ак Барс» и «Салават Юлаев»—«Сибирь», дело дошло до решающих, седьмых, матчей. При этом раньше «сухие» разгромы были скорее нормой, чем исключением из правила.

Скакнувший вверх градус конкуренции, похоже, положительно повлиял и на востребованность лиги у аудитории. По итогам прошедшего регулярного чемпионата посещаемость его встреч впервые превысила считающуюся для европейского хоккея чрезвычайно высокой отметку в 7 тыс. зрителей.

Комментируя после заседания совета директоров его решения, президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что на них повлияли «просьбы» клубов «рассмотреть вопрос», отметив, что «финансисты» структуры, определяя будущее потолка, «высчитывали модель, смотрели на инфляцию, на то, как это сказывается на зарплатах хоккеистов». Какие в первую очередь клубы имеются в виду, понятно. Жесткий потолок доставляет в основном неудобства грандам с большими финансовыми ресурсами, которые вынуждены из-за него ограничивать собственные селекционные амбиции. В этом сезоне, по данным «Спорт-Экспресс», минимальный, не более 10 млн руб., «зазор» под потолком имели 4 клуба из 23: ЦСКА, СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Еще у нескольких он был ненамного больше. При этом интерес к КХЛ у выступающих в НХЛ игроков, в том числе достаточно дорогостоящих, сохраняется. Скажем, в этом сезоне за СКА выступал покинувший американскую лигу знаменитый форвард Евгений Кузнецов, который, правда, не помог петербуржцам в стартовом раунде справиться со столичным «Динамо».

Именно динамовцы, судя по словам Алексея Морозова, могут превратиться в главных бенефициаров скачка потолка зарплат.

Господин Морозов рассказал, что обсуждал с побившим в воскресенье рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ Александром Овечкиным его возвращение в «Динамо», родной для форварда клуб, после окончания срока действия контракта с «Вашингтон Кэпиталс». Великий снайпер, по словам президента КХЛ, интересовался у него и тем, «как обстоят дела с потолком». Договор Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает после завершения будущего сезона, в 2026 году. Его годовая зарплата по нему составляет $9,5 млн — всего примерно на 100 млн руб. ниже, чем пока еще актуальный потолок зарплат российской лиги.

Алексей Доспехов