Дамаск меняет послов Асада

Правительство переходного периода Сирии приступило к перестановкам в своих посольствах за рубежом. До настоящего момента во главе сирийских дипмиссий оставались послы, приведенные к присяге свергнутым президентом Башаром Асадом. Посол республики в Москве Башар аль-Джафари уже получил уведомление о необходимости сложить свои полномочия и прибыть в Дамаск. По данным “Ъ”, сирийская диаспора продавливала смещение господина аль-Джафари еще с момента краха асадовского правительства 8 декабря 2024 года. Критики считают дипломата одним из ключевых представителей предыдущей власти, к которому должны возникнуть вопросы по возвращении на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Сирии в России Башар аль-Джафари

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Посол Сирии в России Башар аль-Джафари

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Башар аль-Джафари получил уведомление, что его отзывают в центральный аппарат МИД Сирии в связи с перестановками, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. «В Москве будет новый посол, о чем будет объявлено»,— уточнил собеседник агентства.

Новое правительство официально приступило к кадровым изменениям в дипломатическом корпусе. Как проинформировал 8 апреля министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аш-Шайбани, внешнеполитическое ведомство начало реструктуризацию своих миссий, чтобы «обеспечить достойное представительство» республики за рубежом и предоставление качественных консульских услуг сирийским гражданам.

Администрация, возглавляемая президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа, не спешила вносить корректировки в работу посольств с тех пор, как Дамаск пал 8 декабря 2024 года под натиском исламистских формирований. Первые признаки приближающихся кадровых перемен появились лишь 7 апреля. В этот день новостное агентство SANA со ссылкой на источник проинформировало, что послы Сирии в России и Саудовской Аравии будут переведены в центральный аппарат МИДа «в рамках начавшихся дипломатических перестановок», а их места займут временные поверенные до тех пор, пока к присяге не будут приведены постоянные послы.

После того как было опубликовано сообщение SANA, в Telegram-канале посольства республики в Москве появилось сообщение, что господин аль-Джафари действительно покидает должность. Однако позднее сирийская дипмиссия выступила с заявлением, что ее аккаунт в Telegram был взломан, а «официальной информации» об отзыве посла пока не поступало.

По данным “Ъ”, сирийская диаспора в Москве начала лоббировать смещение господина аль-Джафари с 8 декабря, когда Дамаск пал.

Уже 17 декабря так называемая свободная сирийская община намеревалась организовать «празднование победы революции» в здании посольства республики, однако впоследствии мероприятие было отменено «по соображениям безопасности», узнал “Ъ”. В свою очередь, новое правительство Сирии тогда давало понять, что смена послов не является для него приоритетной задачей на раннем этапе государственного строительства.

Основная претензия к господину аль-Джафари состоит в том, что он активно отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках (хотя это, конечно, входило в его профессиональные обязанности). С 2020 по 2022 год он занимал пост заместителя министра иностранных дел Сирии, а до этого с 2006 по 2020 год дипломат возглавлял постоянное представительство республики при ООН в Нью-Йорке.

После того как Дамаск пал, господин аль-Джафари резко поменял позицию и выступил с критикой господина Асада. Он заявил, что «настоящего режима» никогда не существовало. «Это была коррумпированная мафиозная система, которая служила своим собственным интересам,— цитировало агентство Anadolu главу дипмиссии.— Вы видели, как быстро эта система рухнула».

Господин аль-Джафари назвал новое правительство Сирии «многообещающим» и выразил надежду на то, что все новые политические инициативы будут «реализованы эффективно, мирно и без насилия».

Источник “Ъ” в сирийской диаспоре выразил сомнение в том, что господин аль-Джафари вернется в Дамаск, потому что перевод в центральный аппарат МИДа, по его словам, может быть предлогом для задержания и запуска проверки в рамках «правосудия переходного периода» — концепции преследования видных представителей администрации господина Асада, лежащей в основе принятой 13 марта конституционной декларации. «Так что он (господин аль-Джафари.— “Ъ”) может последовать примеру своего бывшего начальника Башара Асада»,— допустил собеседник “Ъ”.

Со дня бегства из Сирии господин Асад вместе с семьей находится в России. Как заявил на минувшей неделе в интервью каналу Al Sharqiya посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев, Москва предоставила бывшему президенту убежище, но на определенных условиях. Как уточнил дипломат, господин Асад взял на себя обязательство отказаться от медийной и политической активности. Что касается запроса переходного правительства Сирии на экстрадицию беглого лидера, то о его исполнении «не может быть и речи», подчеркнул господин Кутрашев.

Нил Кербелов