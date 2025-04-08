Май отыграл в апреле

Спрос на развлекательные мероприятия на майские праздники в 2025 году значительно вырос: продажи билетов увеличились год к году до 50%. Рынок развлекательных мероприятий окончательно восстановился, считают его участники. В денежном выражении он достиг, а в каких-то категориях превысил допандемийные показатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Предпродажи билетов на развлекательные мероприятия — выставки, концерты и т. д.— на майские праздники (1–4 мая, 8–11 мая) выросли в разы, рассказали опрошенные “Ъ” билетные операторы. Так, к началу апреля число купленных на «Яндекс Афише» билетов в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года, говорит представитель компании.

По данным МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud), предпродажи выросли на 27% в объеме заказанных билетов и на 43% в деньгах год к году. По сравнению с 2023 годом рост составил 11% и 29% соответственно, уточнил представитель оператора. «Для объективной оценки мы анализировали динамику за несколько лет на сопоставимой базе — без учета новых организаторов»,— уточнил директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.

В Kassir.ru отметили, что в целом по России было реализовано на 7% больше предпродаж билетов на майские праздники в количественном выражении, чем годом ранее. В компании уточнили, что в анализе учитывали данные с 1 марта по 3 апреля. Раскрыть абсолютные значения в компаниях отказались.

При этом, если брать продажи именно по Москве, число проданных билетов выросло в два раза, говорит гендиректор ГК Kassir.ru Елена Глуховская. Такой рост топ-менеджер связывает с прошлогодним терактом в «Крокус Сити Холле», который «сильно повлиял на продажи развлекательных мероприятий в столице».

Самыми популярными мероприятиями на майские праздники в Москве стали концерты, уточнила Елена Глуховская: «Следующая категория по популярности — театры». В целом наибольшей популярностью с начала года пользуются концерты, театры, выставки и стендап-выступления, подтверждает директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

В «Яндекс Афише» приводят следующие самые популярные мероприятия (по числу проданных билетов): панк-сказка «Король и Шут» («ЦСКА Арена», Москва), концерт исполнителя «Три дня дождя» («ЦСКА Арена», Москва), а также выступление группы «Звери» на «Татнефть Арене» в Казани. Уточняется, что за месяц до проведения мероприятий положение может измениться, то есть фактический топ по итогам праздников, вероятно, будет выглядеть иначе.

«Можно уверенно сказать, что рынок развлекательных мероприятий восстановился. В денежном выражении он достиг, а в каких-то категориях и превысил допандемийные показатели»,— считает Елена Глуховская. В МТС Live подтверждают, что наблюдают восстановление интереса к офлайн-мероприятиям после весенних событий прошлого года.

По итогам 2024 года объем билетного рынка достиг 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году. Из них 53 млрд руб. пришлось на концертный сегмент, 45 млрд руб.— на кинотеатральный, 38 млрд руб. принесли музеи и выставки, 49 млрд руб.— театры, еще 12 млрд руб.— спортивные мероприятия. В 2025 году рынок достигнет 265 млрд руб., увеличившись на 17% год к году.

При этом участники рынка сомневаются в показателях роста спроса на майские мероприятия. «Три крупнейших билетных оператора занимают более трети рынка в денежном выражении с учетом кино»,— отмечали в Oks Labs (подразделение Okkam). При этом данные роста сильно разнятся, хотя срез по продажам должен быть у всех примерно одинаковый, считает президент промоутерской компании NCA, председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин.

Юлия Юрасова